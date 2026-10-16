Перша офіційна двостороння зустріч очільника оборонного відомства США Піта Гегсета з його британським колегою Весом Стрітінгом розпочалася з гучного медійного скандалу. Представники європейської преси влаштували американському посадовцю жорсткий допит безпосередньо перед початком офіційних переговорів, вимагаючи пояснень щодо неоднозначної позиції нової адміністрації Білого дому щодо війни в Україні.

Піт Хегсет

"Пане секретарю, чи є ви маріонеткою Володимира Путіна щодо України? — цитує репортерів телеканал Sky News , описуючи незручну для очільника Пентагону атмосферу в кулуарах. — Володимир Путін грає вами як на скрипці?".

Сам Піт Гегсет залишив ці вигуки журналістів без відповіді. Як зазначають європейські оглядачі, переговори глав відомств відбуваються на тлі дедалі більших розбіжностей між Вашингтоном та столицями Європи щодо форматів подальшої оборонної підтримки Києва.

"Якщо кордони можна перекроювати силою, якщо суверенітет держав стає предметом торгу, — заявив перед початком саміту британський міністр Вес Стрітінг, чітко окреслюючи безкомпромісну позицію Лондона та називаючи Україну головним форпостом захисту західного світу. — Наслідки не обмежаться Україною чи моїм континентом".

Британський урядовець відкрито застеріг американських колег від небезпечної політики умиротворення агресора та наголосив, що спроби змусити Україну до територіальних поступок зруйнують глобальну стабільність і розв'яжуть руки іншим диктаторським режимам по всьому світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американська політична блогерка Лора Лумер на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) висловила думку, що проведення президентських виборів в Україні жодним чином не вплине на наміри Кремля. За її словами, повномасштабне вторгнення обумовлене виключно імперськими амбіціями керівництва РФ, а не конкретними постатями у Києві.