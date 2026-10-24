Війна в Україні давно вже закінчилася б: Рубіо назвав головний камінь спотикання

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в основі російсько-української війни лежить суперечка навколо Донбасу. Виступаючи на прес-конференції, він наголосив, що Росія прагне встановити контроль над регіоном, проте не може досягти цієї мети військовим шляхом, а Україна не готова відмовитися від своєї території.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Рубіо описав Донбас як ключову точку протистояння, навколо якої зосереджено основні розбіжності сторін. За його оцінкою, йдеться приблизно про 11% території України.

Американський топ-дипломат зазначив, що позиція Києва пояснюється не лише питанням територіальної цілісності, а й міркуваннями довгострокової безпеки. Відмова від регіону, за його словами, зачіпає суверенітет України та її можливості захищатись у майбутньому.

Рубіо вважає, що досягти завершення війни виключно військовими коштами не вдасться. На його думку, вихід необхідно шукати за столом переговорів, де обидві сторони мають розглянути взаємні поступки та можливі умови угоди.

При цьому глава Держдепартаменту визнав, що факт початку переговорів ще не гарантує успіху. Однак, без прямого діалогу між учасниками конфлікту перспективи врегулювання, за його оцінкою, практично відсутні.

Вашингтон, заявив Рубіо, готовий сприяти переговорному процесу та виступати посередником між Москвою та Києвом. Американська сторона продовжує добиватися умов, за яких сторони зможуть дійти домовленості, незважаючи на суттєві протиріччя.

Заява держсекретаря наголошує, наскільки складним залишається територіальне питання у спробах завершити війну. Для України контроль над Донбасом пов'язаний із захистом суверенітету та майбутньою безпекою, тоді як Росія продовжує домагатися територіальних поступок.

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