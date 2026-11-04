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Вперше за 94 роки: де демократи розгромили республіканців на виборах у США

Перемоги в Техасі, Айові, Канзасі та Південній Кароліні змінили розстановку сил в американській політиці

4 листопада 2026, 08:15
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Кравцев Сергей

Демократична партія США зміцнила контроль над Сенатом після серії несподіваних перемог у штатах, які традиційно підтримували республіканців. Справжньою сенсацією стали результати голосування в Айові, Техасі, Канзасі та Південній Кароліні. За даними Reuters, демократи отримали додаткові шість місць у верхній палаті Конгресу, забезпечивши серйозну перевагу.

Вперше за 94 роки: де демократи розгромили республіканців на виборах у США

США. Фото: із відкритих джерел

Тепер позиції партії настільки сильні, що навіть можлива втрата двох місць, що захищаються в Мічигані та Міннесоті, не позбавить її більшості. Для республіканців це стає особливо болючим ударом на тлі колишніх успіхів Дональда Трампа.

Одним із головних потрясінь виборів став Техас. Тут 37-річний демократ Джеймс Таларіко, колишній учитель, зумів перемогти генерального прокурора штату Кена Пакстона – впливового консерватора та кандидата, який мав особисту підтримку Трампа. Результат виявився несподіваним, оскільки ще 2024 року республіканці виграли штат із перевагою майже у 14 процентних пунктів.

Не менш серйозні втрати партія президента зазнала у Південній Кароліні. Демократка Енні Ендрюс обійшла республіканку Дарлін Грем, яку підтримував Трамп. В Огайо сенатор-демократ Шеррод Браун також повернув собі місце, яке раніше пов'язане з політичною кар'єрою нинішнього віце-президента Джей Ді Венса.

Масштаб змін особливо помітний порівняно з попередніми виборами: Трамп вигравав Південну Кароліну з відривом у 18 пунктів, а Канзас – у 16.

Результати голосування свідчать про серйозну зміну настроїв американських виборців. Для Трамп це не просто поразка окремих кандидатів, а тривожний сигнал: навіть традиційні республіканські бастіони більше не гарантують його партії перемогу.

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Джерело: https://www.reuters.com/live/us-midterm-elections-2026-live-american-voters-cast-verdict-trump-congress-2026-11-03/?
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