"Я-майстер угод": Трамп зробив нову шокуючу заяву про Путіна і винного у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому уникає називати російського лідера Володимира Путіна диктатором. За його словами, різкі висловлювання на адресу керівників інших держав можуть ускладнювати переговори, особливо коли йдеться про укладання міжнародних угод. Про це американський президент заявив в інтерв’ю кореспонденту медіагрупи Gray Media Джону Декеру. Стенограму розмови, яка відбулася 13 жовтня 2026 року, опублікували на сайті Roll Call.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп наголосив, що вважає образи та публічні насмішки недоречними, якщо потрібно домовлятися з політичними опонентами. Він пояснив свою позицію власним досвідом ведення переговорів і заявив, що не хоче створювати додаткові перешкоди для досягнення домовленостей із Москвою.

"Я не називаю Путіна диктатором, бо мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я — майстер укладання угод", — заявив президент США.

Під час інтерв’ю американський лідер також розкритикував свого попередника Джо Байдена. Трамп стверджує, що той дозволяв собі зневажливі висловлювання на адресу Росії, зокрема порівнював її із заправкою, яка має ядерну зброю.

На переконання чинного президента США, така риторика могла негативно вплинути на відносини між Вашингтоном і Москвою. Він заявив, що спілкування з державою, яка володіє значним ядерним арсеналом, потребує особливої обережності.

"Це одна з причин, чому почалася ця війна", — сказав Трамп, коментуючи висловлювання Байдена про Росію.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці четверга, 15 жовтня, російські безпілотники атакували Київ. Під час повітряної тривоги у столиці пролунали потужні вибухи, а сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях. Російські дрони рухалися в напрямку різних районів міста, зокрема центральної частини.