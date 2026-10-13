«Я став оглядати його тіло»: Трамп здивував публіку відвертим компліментом на адресу сенатора Джона Г'юстеда

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги медіа через свої неоднозначні та епатажні висловлювання під час публічного виступу. Цього разу американський політик вирішив нестандартно похвалити атлетичну статуру свого соратника, сенатора Джона Г'юстеда.

Джон Г'юстед і Дональд Трамп

Виступаючи перед виборцями, лідер республіканців вирішив поділитися з присутніми своїми спостереженнями за фізичною формою колеги. Трамп зауважив, що зазвичай не схильний приділяти так багато уваги зовнішньому вигляду інших політиків чоловічої статі, проте цього разу не втримався від детального огляду.

"Я не роблю цього із чоловіками надто часто, — відверто зізнався зі сцени Дональд Трамп, викликавши пожвавлення серед аудиторії. — Але я почав оглядати його тіло, бо не знав, що він — великий спортсмен".

За словами президента, він був приємно вражений результатами спортивних тренувань американського законодавця. Трамп не став приховувати, що під час особистої зустрічі його погляд затримався на цілком конкретній частині статури республіканця.

"Я подивився на його дупу", — без зайвої скромності резюмував Дональд Трамп, оцінюючи міцні сідниці сенатора Джона Г'юстеда як доказ його серйозного спортивного минулого.

Подібні епатажні компліменти вже стали фірмовою рисою публічної риторики Трампа, який часто використовує неформальні та провокаційні висловлювання для встановлення емоційного контакту зі своєю аудиторією та розрядки атмосфери на політичних мітингах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський мільярдер Ілон Маск офіційно очолив список наймасштабніших публічних донорів поточної проміжних виборчої кампанії у Сполучених Штатах, інвестувавши сотні мільйонів доларів у перемогу консервативних політиків. Бізнесмен сфокусував фінансові ресурси на збереженні та зміцненні позицій представників Республіканської партії у верхній палаті Конгресу.