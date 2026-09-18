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Яку угоду з Росією у США обговорюють ще до закінчення війни

Вашингтон розглядає незвичайний сценарій: окремі угоди з Москвою можуть з'явитися ще до повноцінної мирної угоди щодо України

18 вересня 2026, 07:08
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладання з Росією окремих економічних та інших домовленостей ще до завершення війни в Україні. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Яку угоду з Росією у США обговорюють ще до закінчення війни

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Йдеться, як зазначається, про потенційні угоди, які Вашингтон міг би укласти з Москвою незалежно від того, чи вдасться сторонам досягти повноцінної мирної угоди. Такий підхід розглядається як один із способів одночасно продовжувати дипломатичні контакти з Кремлем та створювати умови для можливого відновлення економічних зв'язків.

Серед потенційних напрямів взаємодії називаються енергетика, інвестиції та інші сфери, де після зняття чи пом'якшення обмежень могла б відновитись співпраця американського та російського бізнесу.

Проте всередині адміністрації США, згідно з публікацією, немає єдиної позиції щодо того, наскільки швидко слід рухатись у цьому напрямку. Деякі представники американської сторони розглядають економічні контакти як додатковий інструмент дипломатії. Інші побоюються, що надто раннє надання Москві економічних стимулів здатне зменшити тиск на російське керівництво.

Ситуація ускладнюється санкційною політикою Вашингтону. 16 вересня Палата представників США схвалила масштабний пакет нових обмежень проти Росії. Документ передбачає тиск на російські фінансовий та енергетичний сектори та допускає запровадження підвищених тарифів проти держав, які продовжують купувати російські енергоносії.

17 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливі нові санкції США можуть ускладнити переговори. Москва назвала такі заходи недружніми діями.

Таким чином, американська політика зараз поєднує дипломатичні спроби домогтися припинення війни із збереженням економічного тиску на Росію. Можливі угоди з Москвою поки що залишаються предметом обговорення, а чи не затвердженою державною політикою.

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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/09/17/us/trump-putin-russia-sanctions.html
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