Радник президента США Алекс Брусевіц оприлюднув у соціальній мережі Х (колишній Twitter) різку заяву на адресу українського лідера, підтримавши останні критичні висловлювання Дональда Трампа. На переконання представника Білого дому, нинішня влада в Києві буцімто не прагне до реального припинення бойових дій. Американський посадовець пов'язав таку позицію з фінансовими інтересами людей з Офісу Президента України, водночас закликавши українське суспільство до перезавантаження владної вертикалі.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

"Президент Трамп правий, — підкреслив Алекс Брусевіц, солідаризуючись із риторикою очільника американської держави щодо небажання Києва йти на мирні компроміси. — Зеленський не проявляє щирого інтересу до припинення цієї війни".

Американський радник висловив переконання, що тривале протистояння з Російською Федерацією є фінансово вигідним для певних колірних груп у столиці України.

"Ймовірно, тому, що представники його найближчого оточення, судячи з усього, заробляють на цьому більше, ніж коли-небудь, — стверджує посадовець Білого дому, акцентуючи увагу на глибокому дисонансі між статками еліт та умовами життя решти громадян під час бойових дій, — у той час як прості українці продовжують зазнавати колосальних страждань".

Брусевіц підсумував свій допис закликом до радикальних політичних змін усередині країни, назвавши чинні підходи офіційного Києва неприйнятними для американської сторони.

"Ганебна поведінка, — резюмував радник президента США, даючи зрозуміти, що Вашингтон наполягатиме на трансформаціях. — Україні час обрати нове керівництво".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр фінансів США Скотт Бессент різко розкритикував Володимира Зеленського після заяв українського президента про можливі обмеження у роботі супутникових систем Starlink та Starshield. Американський чиновник назвав такі звинувачення "вкрай безвідповідальними" і заявив, що адміністрація Дональда Трампа категорично заперечує причетність до подібних дій.