Заява Трампа шокувала американців: президент назвав можливі удари по містах США незначною платою у війні

Можливі удари по найбільших американських мегаполісах та стрімке подорожчання пального є прийнятними жертвами заради глобальної безпеки. Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи економічні наслідки та загрози, пов’язані з поточним збройним протистоянням із Іраном. Під час свого публічного виступу американський лідер дав зрозуміти, що Тегеран марно сподівається пересидіти кризу.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Глава Білого дому зауважив, що іранське керівництво часто хвалиться своєю витривалістю до серйозного тиску.

"У Тегерані заявляють про великий поріг болю, — зазначив Трамп, додавши власну оцінку філософії супротивника: — Однак Ірану цей біль потрібен".

Президент Сполучених Штатів окремо зупинився на внутрішніх проблемах країни, зокрема на різкому зростанні вартості автомобільного палива, яке безпосередньо пов'язують із близькосхідною кризою. Обговорюючи гіпотетичні катастрофічні сценарії військових дій, він неочікувано згадав про ризики для безпеки власної держави, зокрема про можливість руйнування великих центрів Західного узбережжя. Водночас політик не став вдаватися у деталі щодо того, як саме супротивник може атакувати територію США.

Трамп закликав громадян не зважати на тимчасові труднощі та потенційні руйнування, оскільки фінал протистояння вже близько.

"Нехай знищують Лос-Анджелес, нехай знищують Сан-Дієго. Це дуже мала ціна, і все дуже скоро закінчиться, — запевнив американський президент аудиторію. — По суті, це вже майже закінчилося".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово дозволяє використовувати пофарбоване у червоний колір дизельне паливо на автомобільних дорогах. Йдеться про паливо, яке традиційно призначене для сільгосптехніки, будівельних машин та інших транспортних засобів, що працюють поза громадськими шляхами.