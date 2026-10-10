«Зеленський назвав вас слабким»: Трамп почув питання про президента України та відповів двома словами

Президент США Дональд Трамп коротко відреагував на заяву журналіста про те, що Володимир Зеленський нібито назвав його слабким через домовленість із Росією щодо постачання дизельного палива. Епізод стався під час спілкування американського лідера із представниками ЗМІ.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Один із репортерів звернувся до Трампу та повідомив, що президент України вважає його слабким на тлі рішення Вашингтона дозволити операції з російським дизелем. Американський лідер перепитав: Хто це сказав?

Коли журналіст уточнив, що йдеться про Зеленського, Трамп відповів: "Добре" – і запропонував поставити наступне запитання.

Таким чином, президент США не став публічно сперечатися з українським колегою і не дав розгорнутої відповіді на твердження. Сама заява про те, що Зеленський назвав Трампа слабкою, в описаному епізоді пролунала саме від журналіста; окремого підтвердження цього формулювання з боку українського президента не наводиться.

Питання виникло на тлі розбіжностей довкола енергетичної політики Вашингтона. Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним, яка передбачає постачання російського дизельного палива на світові ринки. Рішення викликало критику з боку українських представників та американських політиків, стурбованих можливим послабленням санкційного тиску на Москву.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційна Москва вже розпочинає дострокове зняття обмежень на експорт дизельного пального після домовленостей Путіна з Трампом. Додаткові обсяги ринку США можуть надійти вже у жовтні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні російської пропагандистської агенції ТАРС, яку цитує заяви віце-прем'єра РФ Олександра Новака.