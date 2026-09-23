logo_ukra

BTC/USD

86136

ETH/USD

2743.58

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Зв'язок із РФ тепер не приховати: навіщо сина Трампа хочуть викликати до Сенату
commentss НОВИНИ Всі новини

Зв'язок із РФ тепер не приховати: навіщо сина Трампа хочуть викликати до Сенату

Республіканець Джон Кертіс закликав видати повістки Дональду Трампу-молодшому та Хантеру Байдену

23 вересня 2026, 08:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенатор-республіканець від Юти Джон Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату США з проханням викликати для свідчень Дональда Трампа-молодшого після публікації розслідування про фінансування його весільних урочистостей російським бізнесменом Умаром Кремльовим.

Зв'язок із РФ тепер не приховати: навіщо сина Трампа хочуть викликати до Сенату

Дональд Трамп-молодший. Фото: з відкритих джерел

Як повідомила Politico, Кертіс надіслав лист голові комітету Чаку Грасслі та провідному демократові Діку Дурбіну. Він закликав з'ясувати обставини ділових зв'язків сина президента з іноземними громадянами, а також отримати інформацію про подарунки та інші вигоди, які йому могли надати.

Розслідування ProPublica раніше повідомило, що Кремльов сплатив значну частину триденних весільних урочистостей Трампа-молодшого на Багамах, включаючи оренду приватного острова та інші дорогі заходи. Видання оцінило витрати на сотні тисяч доларів.

Сам Трамп-молодший та його дружина Беттіна згодом підтвердили, що Кремльов організував два вечори святкувань, назвавши це надзвичайно щедрим весільним подарунком від друга. При цьому подружжя наголосило, що церемонія одруження проходила окремо.

Дональд Трамп також заявив, що не знає Кремльова і що той не оплачував безпосередньо весілля його сина, а лише наступні урочистості.

Кертіс вважає ситуацію частиною ширшої проблеми – можливе використання родичами президентів доступу до влади для отримання фінансових переваг. Тому він також запропонував викликати Хантера Байдена. Сенатор заявив, що для членів сімей президентів мають діяти однакові правила, незалежно від партійної приналежності.

Питання до Кремлева пов'язані і з його відносинами з російським керівництвом. Він очолює Міжнародну асоціацію боксу, а ProPublica вказувала на його близькість до Володимира Путіна. Сам Кремльов через представників заявляв, що підтримує з Трампом-молодшим дружні стосунки та не обговорює з ним політичні питання.

Таким чином, історія з частково оплаченим російським бізнесменом весіллям вже вийшла за межі сімейного скандалу та стала предметом політичної та конгресної уваги у США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив заяву про удари ЗСУ по РФ: до кого відправив Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.com/live-updates/2026/09/22/congress/curtis-has-questions-01086970
Теги:

Новини

Всі новини