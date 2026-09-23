Зв'язок із РФ тепер не приховати: навіщо сина Трампа хочуть викликати до Сенату

Сенатор-республіканець від Юти Джон Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату США з проханням викликати для свідчень Дональда Трампа-молодшого після публікації розслідування про фінансування його весільних урочистостей російським бізнесменом Умаром Кремльовим.

Дональд Трамп-молодший. Фото: з відкритих джерел

Як повідомила Politico, Кертіс надіслав лист голові комітету Чаку Грасслі та провідному демократові Діку Дурбіну. Він закликав з'ясувати обставини ділових зв'язків сина президента з іноземними громадянами, а також отримати інформацію про подарунки та інші вигоди, які йому могли надати.

Розслідування ProPublica раніше повідомило, що Кремльов сплатив значну частину триденних весільних урочистостей Трампа-молодшого на Багамах, включаючи оренду приватного острова та інші дорогі заходи. Видання оцінило витрати на сотні тисяч доларів.

Сам Трамп-молодший та його дружина Беттіна згодом підтвердили, що Кремльов організував два вечори святкувань, назвавши це надзвичайно щедрим весільним подарунком від друга. При цьому подружжя наголосило, що церемонія одруження проходила окремо.

Дональд Трамп також заявив, що не знає Кремльова і що той не оплачував безпосередньо весілля його сина, а лише наступні урочистості.

Кертіс вважає ситуацію частиною ширшої проблеми – можливе використання родичами президентів доступу до влади для отримання фінансових переваг. Тому він також запропонував викликати Хантера Байдена. Сенатор заявив, що для членів сімей президентів мають діяти однакові правила, незалежно від партійної приналежності.

Питання до Кремлева пов'язані і з його відносинами з російським керівництвом. Він очолює Міжнародну асоціацію боксу, а ProPublica вказувала на його близькість до Володимира Путіна. Сам Кремльов через представників заявляв, що підтримує з Трампом-молодшим дружні стосунки та не обговорює з ним політичні питання.

Таким чином, історія з частково оплаченим російським бізнесменом весіллям вже вийшла за межі сімейного скандалу та стала предметом політичної та конгресної уваги у США.

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