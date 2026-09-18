Зв'язок сина Трампа з Кремлем приховати не вдалося: Конгрес розпочав жорстку перевірку

Весільна вечірка Дональда Трампа-молодшого опинилася у центрі нового політичного скандалу в США після повідомлень про те, що частину витрат на святкування сплатив російський бізнесмен Умар Кремльов. Про це пише The Guardian.

Дональд Трамп-молодший. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, сплатив два дні урочистостей після весілля Трампа-молодшого та Беттін Андерсон. Серед витрат, про які повідомлялося, — оренда приватного острова для молодят та гостей, а також феєрверки.

Особливу увагу привернули не так самі витрати, як зв'язки Кремльова з російським політичним оточенням. The Guardian зазначає, що незадовго до весільних заходів він супроводжував Володимира Путіна під час поїздки російського президента до Китаю.

Історія отримала політичне продовження через роль Трамп-молодшого в оточенні його батька. Він був політичним радником Дональда Трампа, брав участь у ухваленні низки кадрових рішень і, за повідомленнями ЗМІ, консультував президента з питань політики та підбору кандидатів.

На цьому фоні демократи в Палаті представників направили Трампу-молодшому листа з вимогою звернути увагу на можливий іноземний вплив. Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що подарунки від людини, пов'язаної з оточенням Путіна, вимагають перевірки з точки зору національної безпеки та корупційних ризиків.

Сам Трамп-молодший привселюдно не визнав політичного характеру цих відносин. Дональд Трамп також заявив, що не знав про Кремлева як про близького друга свого сина.

Наразі ситуація може вийти за межі обговорення приватного життя сім'ї президента. Якщо Конгрес продовжить вивчати обставини фінансування свята та зв'язку його учасників, історія може стати частиною ширшого розгляду про закордонний вплив та фінансові відносини сім'ї Трампа.

The Guardian зазначає, що саме політичне становище Трампа-молодшого робить звичайний на перший погляд весільний подарунок предметом підвищеної уваги у Вашингтоні.

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