Зять Трампа знову вмовляв Зеленського: яке прохання передав від президента США

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер під час переговорів щодо відеозв'язку знову закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело, знайоме з перебігом зустрічі в Осло.

Джаред Кушнер. Фото: сайт Офісу президента України

За інформацією видання, Кушнер дистанційно приєднався до обговорення та наполегливо озвучував вимогу американського президента. Співрозмовник Axios зазначив, що представник США був гранично прямолінійним у цьому питанні.

Після переговорів президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити атаки на російські НПЗ за умови, що Москва здійснить аналогічні кроки. Таким чином, Київ вказав на можливість взаємного обмеження ударів, проте питання залежить від позиції російської сторони.

У Вашингтоні, за даними Axios, розраховують, що Москва виявить готовність до компромісу. Як один із факторів видання називає рішення адміністрації Трампа, пов'язані з ослабленням обмежень на продаж російського дизельного палива, а також інші кроки, позитивно сприйняті в Росії.

При цьому американська сторона заявляє про поступ у дипломатичному процесі. За словами неназваного чиновника, Україна презентувала на зустрічі в Осло нові ідеї та пропозиції, які учасники докладно обговорили.

Джерело також повідомило про суттєвий прогрес та узгодженість позицій США, України та європейських партнерів щодо подальших кроків.

Однак поки що невідомо, чи готова Москва відповісти на пропозицію Києва взаємною відмовою від ударів по нафтовій інфраструктурі. Якщо сторони не узгодять умови, ініціатива, що обговорюється, ризикує залишитися лише одним із пунктів переговорного порядку денного.

Головне питання тепер полягає в тому, чи призведе тиск Вашингтона до взаємних обмежень, чи вимоги припинити атаки будуть адресовані переважно Україні.

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