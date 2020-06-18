Конфликт Индии и Китая: что произошло между странами и каковы последствия драки в Гималаях

Отношения Нью-Дели и Пекина достигли точки кипения после драки, которая произошла между китайскими и индийскими военными в Галванской долине в Гималаях у линии разграничения между индийской территорией Ладакх и регионом Аксайчин, который Китай аннексировал у Индии в 1962 году. Индийским и китайским военным, патрулирующим местность в районе замороженного вооруженного конфликта, запрещено брать оружие во избежание провокаций, потому они дрались камнями, железными прутьями, различными подручными средствами и голыми руками не на жизнь, а на смерть. В драке погибли 20 индийских военных, а количество пострадавших с китайской стороны не уточняется. Данный инцидент может повлечь за собой серьёзные военно-политические последствия в отношениях Индии и Китая, повлиять на геополитическую расстановку сил в Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конфликт Индии и Китая: территориальные споры

По мнению экспертов, предпосылкой инцидента является отсутствие чёткой государственной индийско-китайской границы в Гималайях и неурегулированный спор вокруг принадлежности региона Аксайчин. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили напомнил, что в 1914 году на тот момент независимое государство Тибет передало данные земли Великобритании. Между ней и Тибетом была проведена новая граница, названная "линией Макмагона", в честь британского офицера Артура Генри Макмагона.

"Китай не признал данную сделку, поскольку не считал Тибет независимым государством. После прихода к власти в Китае коммунистов, Пекин оккупировал Тибет в 1950 году и, не сумев договориться с Индией о государственной границе, оккупировал Аксайчин в 1962-м. Для Китая данная солончаковая пустыня имеет стратегическое значение, поскольку там проходит дорога, соединяющая проблемные регионы Тибет и Синцзян-Уйгурский автономный район (Восточный Туркестан), где существуют центробежные настроения", – говорит политолог.

Территориальный спор не урегулирован по сей день. Индия считает "линию Макмагона" настоящей границей с Китаем. Поднебесная настаивает на проведении границы на стыке аннексированного Аксайчина и Ладакха (так называемая "актуальная линия"). Поводом для недавней драки стало строительство Индией дорог военного значения в Галванской долине, расположенной в непосредственной близости к "актуальной линии". По информации аналитиков Рахула Сингха и Сунетры Чондхари, одна из строящихся дорог должна была улучшить транспортное сообщение с аванпостом Даулат Бег Олди. Другая должна была соединить населённый пункт Сасома с горными переходами Сасер Ла, Каракорам с выходом на Даулат Бег Олди. Последний находится в непосредственной близости к зоне вооружённого конфликта. Индийские военные планировали построить 61 дорогу вдоль границ с Китаем до 2022 года. При этом протяжённость индийско-китайской границы составляет 2 тыс. км.

Георгий Кухалейшвили полагает, что китайцы опасались наступления индийцев на Аксайчин с территории Ладакха и потому приняли меры, чтобы помешать строительству дорог, в очередной раз нарушив суверенитет Индии.

"Министр иностранных дел Китая Ван И осудил деятельность Индии в приграничье и обвинил индийских военных в том, что они первыми устроили провокацию. Вероятно, индийские патрульные попытались самостоятельно изгнать китайских военных, которые зашли на их территорию. Индийский генерал в отставке Вед Пракаш Малик, ветеран Каргильской войны 1999 года с Пакистаном считает, что недавняя драка – это спланированная операция китайской армией, в результате которой она пересекла линию разграничения и захватила оспариваемую территорию", – поясняет эксперт.

Конфликт Индии и Китая: угроза эскалации конфликта

Драка в Галванской долине повышает вероятность эскалации вооружённого конфликта между Индией и Китаем. Аналитики Рахул Сингх и Сунетра Чондхари утверждают, что в последнее время Китай и Индия укрепили военное присутствие по обе стороны линии разграничения в районе Ладакха. По их информации, Китай стянул туда 5 тыс. военных, танки и артиллерию. После вооружённого конфликта в Аксайчине в 1962 г., который унёс жизни тысяч индийских военных и 800 китайских солдат, неоднократно имели место разные инциденты. В 1967 году индийским военным удалось отвоевать часть территории Аксайчина, уничтожить фортификационные укрепления китайцев в местности Нату Ла. В 1987-м индийская и китайская армия проводили военные манёвры в непосредственной близости к "актуальной линии", рассчитанные на устрашение. Нарушения линии разграничения имели место в 2013 и 2017 годах.

Генерал Малик считает, что в свете последних событий индийской армии стоит менять тактику и более жёстко реагировать на провокации Китая. Бывший военный уверен, что индийская армия лучше подготовлена к военным действиям в гористой местности за годы противостояния с Пакистаном. По мнению Малика, председатель КНР Си Цзиньпинь пытается установить контроль над территориями соседних стран, которые когда-то имели отношение к Китаю. До периода независимости, Тибет входил в состав китайских государственных образований в 13-20 веке. Кроме Аксайчина, Пекин выражает претензии на индийский штат Аруначал-Прадеш, часть Южного Тибета, которая вошла в состав Британской Индии в 1914 г.

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили уверен, что столкновения индийских и китайских военных в Галванской долине в очередной раз подтверждают недостаточную эффективность ядерного оружия, которое есть в арсенале Индии и Китая, как фактора сдерживания.

"Наличие ракет с ядерными боеголовками не останавливает государства от использования обычных вооружений и даже кулаков, как в случае Индии и Китая, в выяснении территориальных споров. В прошлом году произошли вооружённые столкновения с использованием авиации между Индией и другой ядерной державой Пакистаном на территории оспариваемого региона Кашмир. Высока вероятность того, что ядерные державы всё чаще будут полагаться на военную силу на почве территориальных споров. При этом, применять ядерное оружие никто не будет", – рассуждает Кухалейшвили.

Конфликт Индии и Китая: геополитические последствия

По словам политолога, инцидент в Гималайях повлияет на укрепление военно-политического сотрудничества США с Индией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сдерживании растущего влияния Китая в мире. С момента обретения независимости в 1947 году, Индия придерживается политики международного нейтралитета и соблюдает баланс в отношениях с различными центрами силы. Вопреки существующим территориальным спорам, Китай является ключевым торгово-экономическим партнёром Индии (товарооборот составляет 84 млрд долл.). В то же время важнейшим партнёром Индии в области военно-технического сотрудничества и ядерной энергетики является Россия. Потенциал же отношений Индии и США не полностью раскрыт. Товарооборот составляет 600 млн долл., что ничтожно мало. Со времён правления президента Джорджа Буша-младшего, США развивают с Индией сотрудничество в области ядерных и военных технологий и в сфере безопасности. Индийским военным интересно приобретение американских вертолётов, зенитно-ракетных комплексов, радаров, стрелкового оружия. Однако, индийцы не горели желанием бросаться в объятия американцев, учитывая их крепкие отношения с Пакистаном в военно-политической сфере.

Нынешние обстоятельства меняют суть дела. Эскалация давнего конфликта с Китаем в условиях непростых отношений с Пакистаном создают благоприятные перспективы для большего сближения США и Индии. По мнению Кухалейшвили, с приходом к власти в США Дональда Трампа, Пакистан перестал быть яблоком раздора в американо-индийских отношениях. Вашингтон обвиняет Исламабад в неэффективной борьбе с исламским экстремизмом, в спонсировании международного терроризма. Индийский аналитик Амрита Джаш считает, что Индия является серьёзным противовесом Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Азии.

Сейчас подходящее время для американцев выстроить региональную антикитайскую коалицию. Американский аналитик Джеймс Гриффитс прогнозирует, что за основу может быть взят неформальный консультативный блок "Квадритераль" (США, Австралия, Япония, Индия). Данные страны проводят консультации по вопросам международной безопасности с 2007 года и сейчас у каждой из них есть свои претензии к Китаю. США хотят заставить Китай принять их правила игры в сфере торговли. Руководство Австралии выступает за свободное судоходство, которому препятствует Поднебесная в Южно-Китайском море. В отношениях Японии и Китая существуют территориальные споры, в том числе вокруг архипелага Сенкаку. К блоку "Квадритераль" могут примкнуть Новая Зеландия и Южная Корея, которые также осторожно относятся к растущему влиянию КНР.

Конфликт Индии и Китая: альтернативы Китая и России

Эксперт допускает, что Китай будет делать ставку на Пакистан в качестве противовеса Индии в Южной Азии. С 2008 по 2017 годы Китай продал Пакистану вооружений на 6 млрд долл. Пекин инвестировал в инфраструктурные проекты в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора, являющего частью глобальной транспортно-инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь", с помощью которой Китай стремится установить контроль над международными транспортными маршрутами, выкупить стратегические предприятия и усилить своё влияние в мире.

Чрезмерно наступательная внешняя политика Китая негативно повлияла на отношения с соседними странами. У Пекина нет влиятельных союзников среди стран ближнего зарубежья, если не считать тяготеющие к нему малые государства вроде Непала, на фоне территориальных споров с Индией, и Россию, которая видит в Китае противовес американскому влиянию в мире.

"Очередной виток противостояния Индии и Китая говорит о том, что попытки России построить контрамериканский альянс потерпели крах. Во всех объединениях, будь то неформальный стратегический треугольник Москва-Дели-Пекин, форум БРИКС или Шанхайская организация сотрудничества соседствуют противоборствующие Индия и Китай. Возможно, Пекин и Москва будут прорабатывать стратегический альянс с Исламабадом в качестве противовеса влиянию Вашингтона и Нью-Дели. Пакистан и Россия прорабатывают варианты активизации торгово-экономического, военно-технического сотрудничества. Однако, в Кремле наверняка понимают, что любое сближение с Пакистаном будет в штыки воспринято давним партнёром в лице Индии. Успех такого военно-политического союза сомнителен", – резюмировал Георгий Кухалейшвили.

Ранее "Комментарии" подробно разбирались в протестах в Бразилии и выясняли, как народный любимец Болсонару стал изгоем.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!