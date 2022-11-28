Смерть Макея: какие вызовы ждут Украину из Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скончался от инфаркта 26 ноября у себя дома, вскоре после посещения саммита ОДКБ в Ереване. Белорусский дипломат был видной фигурой в политическом истеблишменте Беларуси, имел репутацию самого патриотичного чиновника из окружения Александра Лукашенко. На последнем заседании ОДКБ, Макей заявил, что у стран-участниц организации существует достаточно претензий друг к другу и о проблемах нужно говорить открыто. В определенной степени смерть Макея символична.

Владимир Макей. Фото: из открытых источников

Сторонник самодостаточной и независимой Беларуси умер в период больших перемен и нестабильности в его стране. Председательство в ОДКБ перешло Беларуси, которая оказалась втянута в войну с Украиной на стороне России. Кремль использует территорию нашего северного соседа для нанесения авиаударов, запуска ракет и дронов-камикадзе по украинским городам. В Беларуси находятся российские войска. Москва желает более активной поддержки со стороны своего единственного союзника в затянувшейся кровопролитной войне. Комментарии разбирались, как может отразиться смерть Макея на отношениях Беларуси и России и к каким вызовам должна быть готова Украина.

Что значит смерть Макея для Беларуси?

В отличие от большинства белорусских чиновников, Макей был не только преданным соратником Александра Лукашенко, но и человеком с собственным мнением, которое не вписывалось планы РФ на Беларусь. Оставаясь винтиком в созданной Лукашенко политической системе, он создал, сам того не подозревая, предпосылки для мирных акций протеста сторонников белорусской оппозиции в 2020 году. Белорусский политический обозреватель Юрий Дракохруст считает, что в 2015-2019 годах Макей поспособствовал налаживанию отношений с Западом и определенной либерализации в Беларуси.

В те годы белорусским дипломатам удалось добиться от ЕС отмены большей части санкций в отношении Лукашенко и его окружения. Товарооборот Беларуси со странами ЕС в 2016-2018 годах увеличился с 11,17 до 17,33 млрд долларов. Курс на сближение с Западом в те годы был выгоден прежде всего режиму Лукашенко, который находился в противоречиях с Россией из-за цен на природный газ и нефтепродукты и выступал в качестве посредника в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

Изменения во внешней политики Беларуси с подачи Макея были охотно приняты белорусскими либералами. Неудивительно, почему фальсификация результатов президентских выборов в августе 2020 года спровоцировала социальный взрыв в белорусском обществе и массовые акции протеста сторонников кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, которая одержала победу. Тогда работники МИД Беларуси увольнялись с работы в знак солидарности с протестующими. Дипломатические представительства подтвердили, что за рубежом большинство белорусских граждан проголосовали за Тихановскую.

Лукашенко погубила жажда власти, ради которой он пошел на фактический разрыв отношений с Западом, которые искусно использовал для сдерживания российского влияния и сохранения независимости Беларуси. По мнению Дракохруста, Макей не был сторонником идеи русского мира и преобладания российского вектора во внешней политике Беларуси, но после его смерти в нынешних условиях МИД возглавит ярый сторонник сближения с РФ.

С уходом в мир иной дипломата Владимира Макея уходит в небытие независимость и суверенитет Беларуси, которую целенаправленно поглощает РФ. На прошлой неделе Европарламент в своей резолюции призвал признать Беларусь оккупированной территорией, а российские войска – покинуть страну. В ЕС уже не воспринимают Беларусь во главе с Лукашенко как правосубъектного участника международных отношений.

Чего добивается Путин от Лукашенко?

Смерть Макея удивительным образом совпала с переходом Беларуси председательства в ОБСЕ и завершением каденции генсека Станислава Зася. На саммите ОДКБ в Ереване риторика Лукашенко сводилась к тому, что НАТО и США якобы угрожают России и Беларуси, а странам-участницам нужно урегулировать противоречия для того, чтобы противостоять общим оппонентам. Договорился опальный президент до того, что если рухнет Россия, то под ее обломками окажется Беларусь и другие союзники ОДКБ и этого нельзя допустить. Лукшенко призвал Украину начать переговоры с Россией, чтобы остановить конфликт, положить конец гибели людей и предотвратить собственное уничтожение.

Белорусский автократ беспокоиться не о жизнях украинских граждан, которые гибнут не без его участия, а о том, как сохранить власть. Политолог Юрий Романенко считает, что если Украина и Россия в скором времени договорятся о мире, то Лукашенко сможет удержаться у власти в Беларуси и заодно избавиться от клейма пособника РФ. Именно поэтому он так рьяно призывает Киев прекратить контрнаступление. Романенко полагает, что Путин подталкивает Лукашенко открыть новый фронт на северных границах Украины, пользуясь международной изоляцией Беларуси и усилившейся экономической зависимостью от РФ.

Экономика Беларуси находится в кризисе и режиму Лукашенко нужны российские кредиты. Россия предоставила Беларуси отсрочку платежей по задолженности в размере миллиарда долларов и выделила новый заем в размере полутора миллиардов долларов. Белорусы покупают российский природный газ по 128,5 долларов за тысячу кубометров, что гораздо ниже рыночных цен. Летом цена за тысячу кубометров голубого топлива доходила до 2,8 тыс. долларов в условиях энергетического кризиса.

Россия постепенно наращивает свое присутствие в Беларуси, чтобы вновь попытаться захватить Киев. Политолог Кирилл Сазонов не исключает вероятность такого сценария. По его мнению, российские войска будут заходить в Украину с территории Беларуси, чтобы взять в окружение Киев. После этого Путин выставит ультиматум Украине, например, немедленно начать мирные переговоры на его условиях. Эксперт уверен, что Путин не может захватить всю Украину и даже Левобережье. Даже если бы ему это удалось, он бы не сумел удержать данные территории потому, что там начнется партизанская война и сопротивление украинцев оккупации в лучших традициях УПА.

Другая версия – Путину нужно, чтобы Лукашенко оттянул на север значительное количество украинских военных с Донбасса, где сейчас происходят ожесточенные бои. По данным "Института безопасности Роберта Лансинга", Путин готов даже осуществить покушение на Лукашенко, если он продолжит упираться и отказываться от прямого участия в войне с Украиной. По данным организации, в Кремле хотят взять белорусскую армию под свой контроль. В качестве альтернативы действующему диктатору рассматривается бывший генсек ОДКБ Станислав Зась.

Почему участие Беларуси в войне с Украиной обречено на провал?

Лукашенко понимает, что вступление белорусской армии в вооруженный конфликт с Украиной чревато катастрофическими последствиями для Беларуси и его режима. По информации украинского политолога Кирилла Сазонова, украинские военные готовы к вторжению со стороны Беларуси и дислоцируются на постоянной основе у северных границ. В армейской среде их шутливо называют "лесные котики". Если хоть один белорусский военный перейдет государственную границу, Украина имеет полное право атаковать в ответ Беларусь, перенести боевые действия на ее территорию, чтобы лишить россиян плацдарма для обстрелов наших городов и свергнуть враждебный политический режим.

Юрий Романенко считает, что ВСУ стоило давно нанести превентивный удар в направлении Бреста и разгромить белорусскую армию, не дожидаясь пока россияне сконцентрируют там свои войска и используют территорию северного соседа для открытия нового фронта в Украине. Смена режима в Беларуси отвечает интересам Украины в сфере безопасности. По мнению Романенко, до тех пор, пока Лукашенко находится у власти существует угроза нападения России с севера.

Хотя, участие белорусской армии вряд ли изменит ситуацию на фронте в пользу российских оккупантов. По оценкам внештатного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Павла Слункина, к участию в боевых действиях готовы не более 15 тыс. белорусских военных, что не изменит кардинальным образом ситуацию на фронте в пользу РФ. По данным эксперта, ВСУ готовы к удару с севера, уже заминировали дороги и поля у границ с Беларусью, разобрали некоторые мосты. К тому же 90% населения Беларуси не поддерживают участие в этой войне, согласно опросу Chatham House. Тихановская призывает белорусских военных не выполнять приказы и переходить на сторону ВСУ.

Белорусы должны понимать, что не стоит испытывать судьбу и оказывать военную помощь России в войне с Украиной. Вероятность того, что территория Беларуси превратиться в арену боевых действий украинских и российских военных слишком высока.

Георгий Кухалейшвили

политолог-международник

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