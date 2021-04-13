Северокорейский кризис: какую игру затеяли КНДР и Китай в разгар пандемии

В начале апреля Япония в одностороннем порядке продлила экономические санкции против КНДР до 2023 года. В свою очередь, Северная Корея стала первой страной в мире, которая отказалась принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио в этом году. Причиной похолодания в отношениях двух стран стали запуски северокорейскими военными баллистических ракет малой дальности 25 марта в нарушение резолюции ООН.



Северокорейский кризис. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Ближайший советник северокорейского лидера Ким Чен Ына, вице-председатель Центральной военной комиссии при Трудовой партии, маршал Ри Пен-Чхоль назвал запуски ракет правом на самооборону КНДР в ответ на военную угрозу, которую представляют США и Южная Корея. "Комментарии" разбирались в причинах нового витка кризиса вокруг ракетной и ядерной программы Северной Кореи и ее возможных последствиях.

Как провокации КНДР влияют на мировую экономику

Если КНДР возобновит запуски баллистических ракет и ядерные испытания, то это приведет к негативным последствиям для мировой экономики. В 2017 году обвалы на фондовых рынках спровоцировали запуски 17 баллистических ракет, испытание водородной бомбы, жесткую риторику из уст Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Запуск северокорейской ракеты в августе 2017 года, которая пролетела над территорией Японии, повлек за собой снижение фьючерсов индексов S&P 500 на 0,1%, Topix на 0,7%, Kospi на 1,6%, S&P/ASX 200 на 0,7%, Hang Seng на 0,4%, Stoxx Europe 600 на 1,7%, DAX на 1,4%.

Испытание Пхеньяном термоядерного заряда в сентябре того же года способствовало укреплению йены, швейцарского франка, подорожанию золота, но обрушило фьючерсы индексов Kospi на 1,2%, Dow Jones на 0,3%, Stoxx Europe 600 на 0,5%. Как пояснил финансовый аналитик Крейг Эрлам, из-за слишком частых провокаций и громких заявлений политиков периоды снижения затягиваются. Мировая экономика и без того переживает не лучшие времена в условиях пандемии коронавируса. Новости о распространении инфекции в конце 2019 – в начале 2020 годов повлекли за собой рекордные обвалы на фондовых рынках.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), вследствие локаутов убытки мировой экономики уже составили 10 триллионов долларов. Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева считает, что выходу из кризиса мешает дефицит вакцин, продолжающийся рост безработицы и бедности в мире.

На докризисный уровень экономического развития сумел вернуться Китай, а восстановление экономики Евросоюза затянется до середины 2022 года. Рост долговой нагрузки США из-за увеличения администрацией президента Джо Байдена госрасходов для вывода экономики из кризиса будет способствовать увеличению приемлемого уровня задолженности в других странах, глубже вгоняя их в кредитную кабалу. Наиболее уязвимыми оказались развивающиеся страны из-за нехватки денежных средств и международной финансовой помощи. Однако у Ким Чен Ына есть свои мотивы подлить масла в огонь мирового кризиса.

Зачем КНДР пускает ракеты

Ким Чен Ын провоцирует напряженность, чтобы создать повод для возобновления переговоров с администрацией Байдена о денуклеаризации и отмене санкций. С момента последнего саммита лидеров США и Северной Кореи в Ханое в феврале 2019 года никаких подвижек в этом вопросе не было. Экс-президент Дональд Трамп отказался от предложения Ким Чен Ына отменить санкции в обмен на закрытие северокорейскими властями ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене. В свою очередь северокорейский лидер отклонил встречное предложение Трампа ликвидировать все ядерные заряды и ракеты в обмен на отмену ограничительных мер.

После начала пандемии коронавируса и избирательной кампании в США вопрос урегулирования северокорейского кризиса отложили в долгий ящик. Последний раз КНДР пускала ракеты в начале марта 2020 года, но к активизации переговорного процесса это не привело. Последующие провокации стали вынужденной мерой, чтобы привлечь внимание международного сообщества к Северной Корее, которой из-за санкций сложнее, чем другим странам, справляться с негативными экономическими последствиями.

По данным эксперта неправительственной организации Human Rights Watch Лины Юн, в 2020 году из-за жесткого локаута, закрытия границ торговля КНДР с Китаем сократилась на 80%. В Страну утренней свежести практически прекратились поставки продуктов питания, лекарств, образовался дефицит товаров первой необходимости, а люди начали умирать от голода.

Поднебесная – это крупнейший торгово-экономический партнер Северной Кореи. Северокорейские власти озвучивали абсурдные теории о том, что коронавирус может передаваться чуть ли не от птиц и животных, мигрирующих из Китая. Положение дел в Северной Корее усугубили наводнения в июне-сентябре 2020 года, которые уничтожили посевы и нанесли ущерб транспортной инфраструктуре.

Причем здесь Китай

Рост напряженности вокруг Корейского полуострова отвечает интересам Китая. Накануне запуска баллистических ракет Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись заявлениями о важности укрепления китайско-северокорейского альянса. Складывается впечатление, что Ким Чен Ын взял на себя роль громоотвода, чтобы отвлечь США, Южную Корею, Японию и ЕС от политики давления на Китай. Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин обсуждали политику сдерживания Китая с чиновниками в Южной Корее и Японии в марте. Тогда же США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против нескольких китайских чиновников за нарушение прав уйгуров.

Северокорейская проблема – это один из тех международных вопросов, по которому США консультируются и взаимодействуют с Китаем и Россией. Например, в 2017 году Дональд Трамп рассчитывал на содействие Си Цзиньпина в урегулировании северокорейского кризиса и пригласил его на обед в свой особняк Мар-а-Лаго во Флориде.

Китайский лидер выступает за предоставление КНДР гарантий в сфере безопасности со стороны США в обмен на денуклеаризацию. В Пекине не заинтересованы в смене коммунистического режима в Северной Корее, поскольку воспринимают ее в качестве буферной зоны, которая отделяет КНР от американских военных баз в Южной Корее и Японии. Ким Чен Ын "набивает цену" китайским властям. Расчет на то, что администрация Байдена смягчит свою позицию по отношению к Китаю ради сотрудничества в урегулировании северокорейского кризиса.

Политические последствия

Северная Корея – не самый главный внешнеполитический приоритет Байдена. Сейчас его команда сосредоточила внимание на формировании системы альянсов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона ради сдерживания Китая и пытается убедить Иран вернуться к выполнению условий ядерной сделки. Тем не менее, такие американские региональные партнеры как Япония и Южная Корея воспринимают ракетные испытания КНДР как потенциальную угрозу для своей безопасности. Неудивительно, почему Япония так остро отреагировала на недавние ракетные испытания и продлила санкции против КНДР. Вашингтон не сможет оставить северокорейский вопрос без внимания, поскольку выступает гарантом безопасности Сеула и Токио.

В середине апреля состоится встреча премьер-министра Японии Есихидэ Суги и президента США Джо Байдена, на которой они обсудят вопросы региональной безопасности, в том числе Северную Корею. Байден занимает жесткую позицию касательно Северной Кореи. По мнению американского президента, Страну утренней свежести ждет соразмерный ответ, если она пойдет по пути эскалации, и он готов к переговорам в зависимости от результатов денуклеаризации. Действующая власть в США попытается склонить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия и средств доставки разными способами.

США могут создать такие условия, при которых Ким Чен Ыну будет выгоднее отказаться от ядерного оружия и ракет в краткосрочной перспективе, чем использовать их как средство сдерживания Вашингтона, Сеула и Токио для гарантий неприкосновенности своего режима. По мнению аналитика Брукингского института Эванса Ривера, нужно расшатать основы экономики КНДР, усилить ее международную изоляцию, используя существующий кризис.

Эксперта уверен, что необходимо убедить Ким Чен Ына в том, что если он не изменит свою политику, то его режим падет. Ривер выступает за ужесточение международных санкций, закрытие дипломатических и консульских учреждений КНДР, замешанных в незаконной деятельности. Аналитик считает, что США, Японии и Южной Корее нужно чаще проводить военные учения, вводить ограничительные меры в отношении китайских фирм, которые работают с северокорейскими контрагентами в обход санкционного режима.

Однако бывший спецсоветник Госдепартамента США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Роберт Эйнхорн предлагает придерживаться другой тактики убеждения: постепенно смягчать санкции по мере закрытия Северной Кореей ядерных объектов. Эта страна привыкла существовать в условиях международной изоляции, поэтому ужесточение санкций может не сработать.

Аналитик Стефен Сильвер считает, что пандемия коронавируса и санкции не помешали Северной Корее усовершенствовать свои ядерные вооружения. По его информации, мощности ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене позволяют производить до 60 килограммов обогащенного плутония и в распоряжении КНДР уже есть ядерные заряды, которые можно установить на баллистические ракеты средней и малой дальности. К слову, килограмм плутония может спровоцировать взрыв мощностью в 21 тысячу тонн в тротиловом эквиваленте. Например, взрыв атомной бомбы, сброшенной американскими военными на японский город Хиросима в августе 1945 года, имел мощность в 15 тысяч тонн.

Несмотря на то, что КНДР, США, Южная Корея и Япония "играют мускулами" и регулярно проводят военные учения, сценарий Второй Корейской войны маловероятен в нынешних условиях. Это возможно лишь в том случае, если Северная Корея нанесет ракетные удары по Южной Корее и Японии или если США примут решение уничтожить ядерные объекты на ее территории. Однако в силовом варианте решения проблемы в таком случае нет никакого смысла. Ким Чен Ын хочет добиться послабления санкций и гарантий неприкосновенности своего режима, а не создать повод для американской интервенции. В Белом Доме готовы применять военную силу в крайнем случае, если есть угроза для безопасности США и их союзников. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что зарубежные военные операции не оправдали себя как средство распространения демократии.

В любом случае северокорейский кризис – это головная боль Джо Байдена, которая будет отвлекать его от более приоритетного китайского направления. Не даром в марте этого года сестра Ким Чен Ына, заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Ким Е Чжон заявила, что если в Белом Доме хотят спать спокойно в ближайшие 4 года, то стоит воздержаться от скандалов. Такой была ее реакция на военные учения США и Южной Кореи, которые необходимы для демонстрации силы Китаю.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Китая Ван Йи подписали в Тегеране соглашение "О политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Что это значит в геополитическом смысле, а также как может (и может ли) помешать этому союзу США – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

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