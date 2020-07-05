Политический кризис во Франции: что волнует французов и какие просчеты допустил Макрон

На прошлой неделе во Франции разгорелся политический кризис. Премьер-министр Эдуард Филипп, который три года возглавлял французское правительство, ушёл в отставку, а его место занял бывший глава Национального спортивного агентства Жан Кастекс. Последний до недавнего времени руководил межведомственной комиссией по смягчению карантина. В 2017 году мэр Гавра и член оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" Эдуард Филипп поддержал Эмманюэля Макрона во время президентской кампании и перешёл в движение "Вперёд, Республика" амбициозного политика. Теперь же Суд Справедливости Франции возбудил уголовное дело в отношении бывшего премьера, который на июньских местных выборах снова переизбрался на пост мэра Гавра.



Филиппу грозит два года тюремного заключения и штрафы за неэффективность борьбы с коронавирусом. Дело шьют бывшему министру здравоохранения Аньез Бузин. Планируются кадровые перестановки и на других постах французского правительства. Существует комплекс причин, почему президент Макрон решил провести рокировки в своей команде.

Коронавирус – это верхушка айсберга. Несмотря на то, что достаточно французов, как житель приморского города Биарриц Алекс Баррье, гордятся тем, что живут в богатой стране, Макрон и его люди допустили просчёты в различных сферах. Эффективность властей во время кризиса может оставлять желать лучшего даже такой стране как Франция – второй экономике ЕС.

Кризис во Франции: недовольство врачей

В начале июня во Франции сняли большинство ограничений, предусмотренных карантином, а Макрон объявил о победе над пандемией. Тем не менее с середины марта пациенты медучреждений, доктора, персонал тюрем, полицейские и представители других профессий, принимающих участие в борьбе с коронавирусом и мероприятиях по организации и соблюдению карантина, направили в Суд Справедливости Франции 90 жалоб на правительство, в том числе по поводу нехватки масок и медицинского оборудования. К слову, данная инстанция чаще всего рассматривает несколько жалоб в год.

Отношения с медработниками у Макрона не задались с момента прихода к власти. В ноябре 2019 года в стране проходила крупная забастовка медработников, которую окрестили "Движение белых халатов" (по аналогии с "Движением жёлтых жилетов"). Участники акции требовали улучшить финансирование государственных больниц, поднять зарплаты врачам. Правительство экономит госбюджет за счёт сокращения расходов на бюджетные структуры, в том числе больницы. В условиях пандемии коронавируса недовольство Макроном усилилось. Акции протеста медработников проходили в июне этого года в Париже, Гавре, Ренне, Монпелье, Нанте и в других городах. На улицы столицы вышли 18 тыс. медработников.

Макрон обещает провести медицинскую реформу до 2022-го, выделить 200 млн евро для финансирования фармацевтической отрасли, производства лекарств и медицинских исследований. Однако, по мнению главы профсоюза CGT Филиппа Мартинеза больше ждать нельзя. За время пандемии от коронавируса умерли 29,8 тыс. французов. Вирусом заразились около 200 тыс. граждан, в том числе медработники. Мартинез считает, что основными проблемами системы здравоохранения Франции являются нехватка персонала, наличие значительного количество людей с медицинскими дипломами, которые не были признаны, сокращение коек мест в больницах. О проблеме нехватки медработников говорила в апреле с Макроном одна из медсестёр больницы Кремлен-Бисетр.

Под давлением протестующих, французское правительство пообещало увеличить зарплаты сиделкам на дому с тысячи до полутора тысяч евро, на 50% увеличить надбавку за сверхурочные часы работы в больницах.

Кризис во Франции: проблема наркотиков

Чёрным пятном на репутации французского правительства и правоохранительных органов стала вскрывшаяся в середине июня проблема нелегальной торговли наркотиками и засилье криминалитета из Северной Африки в городе Дижон. В кварталах французских городов, где селятся выходцы из мусульманских стран распространена торговля наркотиками.

Связанные с этим бизнесом арабы оказывают физическое и психологическое давление на всех, кто пытается им помешать. Так произошло с чеченским подростком, которого избили до полусмерти в Дижоне. Разбираться с ситуацией во французский город приехали несколько сотен представителей чеченской диаспоры из различных европейских стран, а только потом полицейский спецназ, которому пришлось фактически спасать арабов от разгневанных чеченцев. В урегулировании конфликта ключевую роль играли не французские правоохранители, а представители общин в одной из местных мечетей.

Инцидент в Дижоне продемонстрировал, что французское правительство вообще не контролирует ситуацию в сфере правопорядка и безопасности, который приходится наводить мигрантам. По информации сотрудника Института геополитики Елены Мак-Гландьер, часть французских праворадикалов приветствовали вмешательство чеченцев в ситуацию в Дижоне, поскольку они показали силу криминальным элементам из Северной Африки, чего боялось сделать французское государство. Местный житель Лоран Винатье также поддержал чеченцев и констатировал, что они восстановили безопасность, чего не сделали правоохранительные органы. По информации аналитика Михаила Бушуева, французские чиновники обвиняют чеченцев в попытке незаконно взять на себя государственные обязанности. Госсекретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес раскритиковал беспорядки в Дижоне и подчеркнул, что никто кроме государства не вправе вершить правосудие.

В таком случае возникают вопросы к эффективности работы французской полиции в последние годы. В 2018 г. оборот незаконной торговли наркотиками во Франции составил 2,7 млрд евро (0,1 от ВВП). В страну импортируется наркотиков на 400 млн евро. По оценкам аналитиков Судипа Кар-Гупты и Доминика Видалона, во Франции один из самых высоких уровней потребления каннабиса в Европе, несмотря на существующий запрет. По данным экспертов, каннабис завозят во Францию из Марокко через территорию Испании, а марихуану из Голландии. По данным Интерпола, доставка наркотиков осуществляется под видом продуктов питания через курьерские службы.

Вместо того чтобы организовать рейды в криминогенные кварталы и очистить страну от африканских наркоторговцев, министр внутренних дел Кристоф Кастанер распорядился ужесточить меры наказания полицейских за проявления расизма, вплоть до отстранения от должности. Попытка МВД Франции подстроиться под протесты в мире против полицейского насилия, в связи с убийством американским полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, вызвали гнев французских правоохранителей. Они устроили акции протеста во французских городах, потребовали от властей воздержаться от беспочвенных обвинений.

Кризис во Франции: провальные выборы

Отставка Филиппа – это попытка Макрона найти козла отпущения и дать понять французскому обществу, что он разделяет их недовольство и попытается исправить ситуацию в стране. Подтверждением того, что французское общество недовольно политикой действующего правительства стали результаты местных выборов: кандидаты от правящей партии "Вперёд, Республика" потерпели поражение в Париже, Пуатье, Лилле, Лионе, Страсбурге. Из крупных городов связанные с партией кандидаты победили на выборах мера только в Гавре и Амьене – на малой родине Макрона. Кандидаты от "Социалистической партии" победили в Париже и Лилле, "Партии Зелёных" одержали победу в Лионе, Страсбурге, Бордо, Безансоне.

Хотя, кем на самом деле недовольны французы можно ещё поспорить. С мая 2017 по июнь 2020 г. уровень поддержки Макрона в обществе снизился с 62% до 38%, в то время как работой Филиппа удовлетворены 55% французов. Франция является президентской республикой, где премьер-министр исполняет стратегию президента. Президента Франции в праве лично назначать премьера. Потому, львиная доля ответственности в любом случае лежит на плечах Макрона.

Недовольство французов президентом Макроном и его партией связано с тем, что он предоставил налоговые преференции крупному бизнесу, в то время как сократил госрасходы на медицину и социальный сектор.

Французское общество критически относится к попыткам Макрона поднять цены на бензин, дизельное топливо, тарифы на электричество, его полуфантастическим обещаниям отказаться от выбросов углекислого газа в атмосферу до 2050 г. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении внутренних проблем, Макрон рассуждает о важности укрепления роли Франции как глобальной державы, выступает за создание Европейской армии в рамках ЕС и призывает другие страны Европы пересмотреть отношение к обложенной санкциями России, сближение с которой он рассматривает как противовес давлению со стороны США. Однако, простые французы далеки от геополитики и их волнует решение проблем, с которыми французские власти справляются недостаточно эффективно.

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