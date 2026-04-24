Финансирование НАТО: кто сколько платит и выживет ли Альянс без США

Организация Североатлантического договора (НАТО) уже более 75 лет остается основой коллективной безопасности своих членов. Но в последние годы разговоры о том, кто именно финансирует Альянс, приобрели особую остроту. Действительно ли Соединенные Штаты Америки несут непропорционально большое бремя? Что происходит, когда все члены достигают согласованной цели в 2 % от ВВП на оборону? И главное – сможет ли НАТО функционировать, если Вашингтон однажды решит уйти? Эти вопросы сегодня беспокоят не только политиков в Брюсселе, Вашингтоне или Киеве, но и миллионы европейцев, которые понимают, что безопасность имеет цену.

Как на самом деле финансируется НАТО

Многие ошибочно полагают, что НАТО — это общая казна, куда страны смахивают деньгами на совместные операции. На самом деле финансирование Североатлантического союза состоит из двух частей. Первая и самая главная – это национальные бюджеты на оборону каждой страны. Каждое государство-член решает, сколько тратить на армию, вооружение и подготовку войск, и именно эти расходы являются основой коллективной обороны. Вторая часть – это так называемые общие фонды НАТО, финансирующие штаб-квартиру, командование, коммуникации, инфраструктуру и некоторые совместные программы. В 2026 году эти общие бюджеты составят около 5,3 миллиарда евро. США и Германия вносят по 14,9-15,9 % , Великобритания и Франция — по 10 % каждая. Для сравнения, прямой вклад Вашингтона в эти фонды - всего около $750-770 млн в год, то есть менее 0,1 % всего американского оборонного бюджета.

Но настоящая дискуссия идет именно вокруг национальных расходов. В 2014 году лидеры Североатлантического союза договорились, что каждая страна должна стремиться тратить не менее 2 % своего ВВП на оборону. Тогда только три государства выполняли эту рекомендацию. Ситуация кардинально изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину.

Рекорд 2025 года: все 32 члена достигли цели

По данным официального отчета НАТО о расходах на оборону за 2014-2025 годы, в 2025 году впервые в истории все 32 страны-члены достигли или превысили уровень в 2 % от ВВП . Европейские союзники и Канада вместе увеличили расходы на 20% по сравнению с 2024 годом и вложили $ 574 млрд. В целом расходы всех членов НАТО на оборону составили примерно $1,59 трлн.

Средний показатель для Европы и Канады вырос с 1,4% в 2014 году до 2,27% в 2025 году. За последнее десятилетие европейские союзники и Канада более чем вдвое увеличили реальные расходы на оборону – рост на 106%. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в предисловии к ежегодному отчету 2025 года отметил: "В 2025 году мы видим историческое смещение. Европа и Канада инвестируют больше, чем когда-либо, и это делает нас всех сильнее".

Активнее всего тратят страны Восточной Европы, которые испытывают угрозу непосредственно. Польша в 2025 году потратила 4,48% ВВП, Литва – около 4%, Латвия – 3,73%, Эстония – 3,38%. Норвегия впервые в истории обогнала США по расходам на оборону на душу населения – $3026 против $2460 у американцев.

Роль США : главный донор или справедливый партнер?

Соединенные Штаты Америки остаются самым большим плательщиком. В 2025 году их расходы на оборону составили около $980 млрд – это примерно 62% от общих расходов всего Альянса. Доля Вашингтона в общих расходах НАТО уменьшилась с 64% в 2024 году до 59–60% в 2025 году, но абсолютная сумма все равно колоссальна. Для сравнения, остальные члены Альянса вместе потратили $574 млрд.

Марк Рютте неоднократно признавал, что именно давление администрации США помогло достичь рекордных показателей. В марте 2026 года он заявил: "Я не верю, что без нынешней американской администрации весь НАТО достиг бы 2% в конце 2025 года". А в январе 2026-го, выступая перед европейскими парламентариями, Рютте был еще откровеннее: "Если кто-то думает, что Европейский Союз или Европа в целом может защитить себя без Соединенных Штатов Америки, – продолжайте мечтать. Вы не можете". Он подчеркнул , что Европа без американского ядерного зонта потеряет "главного гаранта нашей свободы".

На саммите в Гааге в 2025 году лидеры Альянса утвердили новую амбициозную цель - 5 % . ВВП на оборону до 2035 г. (3,5% на основные оборонные нужды плюс 1,5% на инфраструктуру, инновации и устойчивость). Это должно выровнять вклад Европы из США.

Вот как выглядят расходы ключевых стран-членов НАТО в 2025 году (данные по официальному отчету НАТО в процентах от ВВП):

Страна Расходы на оборону, % ВВП (2025) Польша 4,48 Литва 4,00 Латвия 3,73 Эстония 3,38 Норвегия 3,35 Соединенные Штаты Америки 3,22 Дания 3,22 Великобритания 2,40 Франция 2,05 Германия 2,00 Средний для Европы и Канады 2,27

Источник: Официальный отчет НАТО "Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025).

Что будет, если США покинут Альянс?

Гипотеза о выходе США из НАТО уже не кажется чистой фантастикой. Аналитики предупреждают: формальный выход требует времени и политических усилий, но даже частичное уменьшение присутствия Вашингтона будет иметь разрушительные последствия. Без американских войск, разведки, командования и ядерного зонта Европа потеряет ключевые элементы сдерживания.

По оценкам экспертов, у Европы более миллиона военнослужащих и современной техники, но ей не хватает единого командования, стратегической авиации, разведки и логистики, которые обеспечивают США. Чтобы заменить американский взнос, европейским странам пришлось бы более чем вдвое увеличить расходы – до уровня, превышающего текущую цель в 5%. Марк Рютте прямо сказал: без Вашингтона Европа "потеряет главный гарант свободы".

Исследования показывают, что без США Альянс не распадется мгновенно, но сдерживание агрессии России значительно ослабится. Россия может воспринять это как окно возможностей. Кроме того, потеря американского лидерства усложнит координацию: решения в НАТО принимаются консенсусом и отсутствие Вашингтона парализует многие процессы.

В то же время, некоторые аналитики видят шанс для Европы. Рост издержек уже происходит. За 10 лет европейские союзники увеличили оборонные бюджеты более чем вдвое. Если тенденция сохранится, к 2035 году Европа сможет взять на себя гораздо большую ответственность. Но это потребует не только денег, но и политической воли, совместного производства вооружений и готовности действовать быстро.

Выживет ли НАТО без главного донора?

Ответ прост: выживет, но станет другим. Альянс без США перестанет быть тем глобальным гигантом, который есть сейчас. Европа уже делает шаги к стратегической автономии – от совместных закупок вооружений до инвестиций в собственную оборонную промышленность. Однако ядерная защита, трансатлантическая разведка и быстрая опрокидывание сил без Вашингтона останутся проблемой.

Для Украины это означает, что поддержка НАТО остается критически важной. Даже если США снизят присутствие, европейские члены Альянса уже доказали, что готовы инвестировать больше. Но полная замена американского взноса потребует лет и миллиардов.

В настоящее время Альянс пока держится вместе, но его будущее зависит от того, продолжат ли европейцы инвестировать в оборону так же решительно, как это делают сегодня.