Иранский тупик Байдена: что мешает новой сделке США и Ирана

В прошлый четверг, 11 февраля, кандидат на пост президента и бывший министр обороны Ирана Хуссейн Деган заявил, что президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа по отношению к исламской республике, поскольку не отменил санкции. Он подчеркнул, что Иран потребует компенсировать убытки от санкций, ограничит доступ инспекторов ООН к ядерным объектам, не свернет ядерную программу в обмен на предоставление займов от МВФ, так как деньги нужны иранцам для борьбы с последствиями коронавируса и это их право. По его мнению, нужно заставить США первыми сделать шаг на встречу Ирану.



США, Иран. Фото из открытых источников

Деган является военным советником верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, потому его точка зрения не просто слова на ветер. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не снимет санкции против Ирана до тех пор, пока его руководство не прекратит обогащать уран. Парадокс в том, что в нормализации отношений заинтересованы как США, так и Иран, но руководство обеих стран не готово пойти на встречный шаги по ряду причин. Напряженность в отношениях США и Ирана – вызов экономическим интересам Украины, но в тоже время мы можем извлечь из этого определенные политические дивиденды.

Иранский торг

Хаменеи и Роухани пытаются подороже продать возвращение Ирана к соблюдению условий ядерной сделки. Иранское общество восприняло как унижение ликвидацию ракетным ударом из беспилотника командира иранского спецназа Эль-Кудс генерала Кассема Сулеймани в аэропорту Багдада в январе 2020 года. Иран понес убытки от снижения объемов экспорта нефти из-за санкций. С 2017 по 2020 год Иран поставки нефти за рубеж сократились с 2,6 млн до 355 тыс. баррелей в сутки. Один из советников Хаменеи председатель Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази считает, что администрация Байдена должна выплатить Ирану компенсацию в размере 70 млрд долл. перед тем как начать переговоры о ядерной сделке.

Бывший министр обороны Ирана Хуссейн Деган считает, что поскольку США сами вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года и ввели санкции, то они первыми должны вернуться к соблюдению его условий и гарантировать, что больше никогда не нарушат договоренности. Экс-президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки в надежде заставить Иран согласиться демонтировать ядерные объекты, отказаться от баллистических ракет, прекратить спонсировать террористические организации и вмешиваться в дела других ближневосточных стран и заодно расшатать основы режима аятолл. В итоге политика максимального давления на Иран ни к чему не привела. Акции протесты и экономический кризис не повлияли на политический режим в Иране, чьи поведение стало более агрессивным и непредсказуемым. Другие участники ядерной сделки (Великобритания, Китай, Россия, Франция, Германия) не поддержали подход американцев.

Иранцы ничего не нарушали по части Совместного всеобъемлющего плана действий до демарша Трампа. Они сократили процент обогащения урана до 3,67%, отправили в Россию имеющиеся запасы, закрыли некоторые ядерные объекты. Недавно, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Ирану достаточно несколько недель для создания атомной бомбы, а в МАГАТЭ выразили обеспокоенность касательно начала производства в республике урана в виде металла, что противоречит условиям ядерной сделки.

По оценкам американского аналитика Адама Лэммона, Иран в 12 раз увеличил запасы низкообогащенного урана. Не стоит сгущать краски. Даже в нынешнем состоянии ядерная программа Ирана не представляет угрозы для международного сообщества, так как для производства ядерных зарядов процент обогащения урана должен составлять 90%, в то время как в январе он достиг 20%, что соответствует параметрам топлива для атомных электростанций.

Тупик Байдена

Политический эксперт Дэниел Де Петрис уверен, что администрации Байдена нужно пойти по пути разрядки напряженности в отношениях с Ираном. Аналитик Адам Лэммон вовсе допускает, что Иран ни при каких обстоятельствах не изменит свою линию поведения, а спонсируемые им полупартизанские вооруженные формирования продолжат устраивать провокации против американцев и их союзников в других странах Ближнего Востока. Тем не менее, это представляет меньшую угрозу, по сравнению с появлением ядерного оружия в Иране. По мнению эксперта, США стоит снять санкции с Ирана, вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий. Сдерживать исламскую республику можно с помощью обычных вооружений, использовать их в ответ на силовые провокации.

Американскому президенту было бы гораздо проще обвинить во всех грехах администрацию Трампа, отменить санкции и преподнести этот шаг как жест примирения с Ираном. Тем более, в санкциях не было смысла и никаких политических дивидендов они не принесли. Если не считать интересы американских нефтяных компаний, которые избавились от серьезного конкурента на европейском рынке и увеличили объемы экспорта черного золота до пандемии коронавируса. Байдену проще договориться с Роухани пока он у власти, так как они уже работали по вопросу ядерной сделки шесть лет назад.

Однако, Байден настаивает на том, чтобы Иран первым вернулся к соблюдению условий ядерной сделки из-за опасений оказаться в позиции проигравшего в глазах партнеров на Ближнем Востоке. Руководство Израиля, Саудовской Аравии выступает против отмены санкций до того, как Иран прекратит обогащать уран и не воспринимает ядерную сделку как гарантию своей безопасности.

Аналитики Амос Ядлин и Эбтесам аль-Кеби считают, что США допустят серьезную ошибку если просто вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. По их мнению, такой шаг уместен как промежуточная мера, если Иран согласиться продолжить переговоры о новых условиях, которые помешают обогащать уран и тем более заниматься разработкой ядерного оружия в долгосрочной перспективе. В случае несговорчивости Ирана, они предлагают Израилю и странам Персидского залива углубить сотрудничество в военно-технической сфере, в том числе в области противоракетной обороны.

Кризис продолжается

Если Байден и иранское руководство не смогут ни о чем договориться, то конфликтный потенциал на Ближнем Востоке будет только расти. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц допускают сценарий нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана.

ВВС Израиля уничтожили ядерные реакторы в Ираке в 1981 году, в Сирии – в 2007 году. В случае с Ираном не все так просто. Ядерные объекты разбросаны по территории страны, а некоторые из них неприступны. Например, завод по обогащению урана Фордо расположен прямо в горе на глубине 80 метров. По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований Марка Фицпатрика, его не возьмут даже противобункерные авиабомбы.

Аналитик Адам Лэммон полагает, что авиаудары не остановят ядерную программу. Режим аятолл будет создавать новые ядерные объекты в труднодоступной местности. Препятствием является то, что в последние годы Иран укрепил свою противоракетную и противовоздушную оборону, поставил на вооружение зенитно-ракетные комплексы Bavar-373, способные сбивать самолеты на высоте 300 метров. К тому же, израильским летчикам не хватит топлива, чтобы добраться до целей в Иране без дозаправки.

В качестве противовеса иранской ядерной программе арабские страны могут начать развивать собственные ядерные технологии. По мнению аналитиков Андреа Стикер и Бенама Бена Талеблу, Саудовская Аравия строит в пустыне два тайных ядерных объекта для обогащения урана при поддержке Китая. Эксперты полагают, что если аравийцы начнут развивать собственную ядерную программу, то с них могут взять пример другие страны региона, а Иран ни при каких обстоятельствах не откажется от обогащения урана. Иран и Саудовская Аравия давние конкуренты в борьбе за региональное лидерство на Ближнем Востоке.

Последствия для Украины

Американо-иранский кризис по-разному влияет на Украину. Нам не выгодно продолжение политики максимального давления на Иран по экономическим причинам. Исламская республика привлекательный рынок сбыта украинской аграрной продукции.

В Иране востребована кукуруза. В прошлом году Иран импортировал 3 млн тонн ячменя, почти столько же, сколько было произведено внутри страны (3,6 млн тонн), 2,3 млн тонн сои (внутреннее производство – 1,6 млн тонн). Иранцы импортируют до 90% подсолнечника для производства растительного масла. Несмотря на то, что Иран является крупным производителем пшеницы на Ближнем и Среднем Востоке, он ежегодно импортирует до 3 млн тонн зерна, чтобы полностью удовлетворить спрос. Все перечисленные культуры представляют свыше 70% сельскохозяйственного экспорта Украины.

Вести бизнес с компаниями из страны, обложенной санкциями – не лучшая идея. Санкции ООН против Ирана привели к срыву контрактов на поставку транспортных средств из Украины в середине нулевых. Вследствие отмены США санкций возобновиться экспорт иранской нефти в европейские страны. Появление на мировом рынке дополнительных объемов нефти будет способствовать ее удешевлению. Дешевая нефть потянет вниз цены на другие сырьевые товары, включая металл и сельхозпродукцию, на продаже которых держится украинская экономика.

Украина может воспользоваться продолжающимся кризисом в отношениях Ирана и США, чтобы добиться беспристрастного расследования обстоятельств крушения пассажирского рейса PS 752 МАУ под Тегераном в начале января 2020 года. В ответ на нежелание Ирана прекратить обогащение урана США могут ужесточить свою позицию выдвинуть новые требования в качестве условий для отмены санкций. Как вариант – раскрыть личности ответственных в уничтожении украинского самолета и привлечь их к уголовной ответственности. Трагедия рейса PS 752 наглядно демонстрирует какую угрозу представляет провокационное поведение Ирана для граждан других стран.

На днях президент Ирана Хасан Роухани заявил, что самолет был сбит по ошибке и родственникам погибших 157 пассажиров и 9 членов экипажа будут выплачены компенсации в размере 150 тыс. долларов.

Важно не только предоставление компенсации семьям погибших, но и правосудие над теми, кто сбил самолет. Иран не сообщает информацию о подозреваемых военных. Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS 752 Ральф Гудейл сообщил, что в их распоряжение есть аудиозапись, на которой министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф утверждал, что правда о трагедии никогда не будет раскрыта, чтобы сохранить в секрете специфику системы обороны исламской республики. Военные секреты Тегерана не должны использоваться как повод, чтобы закрыть глаза на гибель невинных иранцев, канадцев, украинцев и граждан других стран.

Напомним, Разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра о катастрофе самолета МАУ.

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