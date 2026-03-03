Война на Ближнем Востоке: кто получит миллиарды, а кто потеряет?

В конце февраля 2026 г. США и Израиль начали совместную военную операцию под кодовым названием "Эпическая ярость" против Ирана. Эта эскалация, которая началась с массированных ударов по иранским объектам, стала кульминацией продолжительной напряженности вокруг ядерной программы Тегерана, ракетных разработок и регионального влияния.

Фото: коллаж comments.ua

Экономические расходы непосредственных участников конфликта

Война на Ближнем Востоке уже показывает значительные финансовые нагрузки на бюджеты США, Израиля и Ирана. По оценкам аналитиков, ежедневные расходы на военные операции для Израиля составляют $725 млн, что включает мобилизацию резервов, топливо для авиации и перехват ракет. Месячная война может стоить Израилю около прогнозируют скачок цен на нефть на $15 за баррель при месячной блокаде пролива, что придаст давление на страны-импортеры, такие как Индонезия, где каждый рост цены нефти на $1 ухудшает бюджетный дефицит на 6,8 триллиона рупий ($400 млн). В общем, длительная война может стоить мировой экономике в $1 трлн ежегодно из-за роста затрат на производство и транспорт.

Стратегические расчеты США

США под руководством Дональда Трампа рассматривают войну как способ устранить "неизбежные угрозы" от Ирана, в частности ядерную программу и поддержку прокси-групп. Трамп заявил: "Я снова призываю Революционную гвардию, иранскую военную полицию, сложить оружие и получить полную неприкосновенность или столкнуться со смертью". Цель – не только деградация ядерных объектов, но и изменение режима, что позволит вернуть 40 тысяч американских военных домой и сэкономить $50 млрд ежегодно на содержание войск в регионе.

Стратегически США планируют получить стабильность в регионе, снизив затраты на противодействие терроризму ($175 млрд ежегодно, из которых половина связана с Ираном) и открыть доступ к иранскому рынку на 85 миллионов человек, что может принести $25 млрд экспорта ежегодно. Кроме того, нормализация отношений снизит цены на нефть на 13%, сэкономив США в $100 млрд на импорте энергии. Трамп также видит в этом возможность ослабить влияние Китая и России, сотрудничающих с Ираном.

Мотивы Израиля

Для Израиля война – это шанс нейтрализовать "экзистенциальную угрозу" от иранской ядерной программы и ракет, а также ослабить "ось опоры" (Хезболла, Хамас, хуситы). Нетаньяху заявил: "Мы начали операцию 'Рык льва', чтобы устранить угрозы, включая ядерную и ракетную программы Ирана". Стратегически Израиль рассчитывает на уменьшение геополитического риска, что привлечет инвестиции и стабилизирует регион.

Экономически победа позволит сократить расходы на оборону ($200 млрд ежегодно на региональные угрозы) и открыть новые рынки с потенциальным ВВП-ростом на 0,3-0,5%. Политически это укрепляет позиции Нетаньяху перед выборами 2026 года, демонстрируя тесное сотрудничество с Трампом.

Ожидание Ирана и реакция на агрессию

Иран рассматривает войну как борьбу за выживание режима, обещая "скорую месть" за удары, убитые верховным лидером Али Хаменеи. Председатель Совета национальной безопасности Али Лариани заявил: "Иран не будет вести переговоры с Трампом, у которого бредовые амбиции". Стратегически Тегеран планирует нанести максимальные потери через прокси-группы и блокаду пролива, чтобы поднять глобальные цены на нефть и спровоцировать рецессию в США.

Экономически Иран рассчитывает на поддержку Китая (основной покупатель нефти) и Россию, но потери от ударов ослабят режим, потенциально приводя к внутренним беспорядкам.

Риски и возможности для Украины

Война между США, Израилем и Ираном, начавшаяся в конце февраля 2026 года, оказывает непосредственное влияние на экономику Украины, которая уже более 4 лет находится в состоянии полномасштабной войны с Россией. Основной канал влияния – резкий рост мировых цен на нефть и энергоносители, что создает дополнительное давление на импортера энергоресурсов, которым является Украина. В то же время, конфликт открывает определенные геополитические окна, связанные с перераспределением внимания Запада и ресурсов.

По состоянию на 3 марта 2026 года цены на нефть марки Brent подскочили на 13% до более чем $ 80 за баррель сразу после открытия торгов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост до $90, а в случае затяжной блокады Ормузского пролива – до $100–$120. за баррель. Это оказывает непосредственное влияние на стоимость горючего в Украине, поскольку более 90 % бензина и дизеля импортируется. Эксперты из консалтинговой компании "Нафторинок" отмечают, что рост мировых цен на нефть автоматически создает дополнительный спрос на валюту для импорта, усиливая давление на гривну и бюджет.

По оценкам экономистов, каждый дополнительный доллар к цене барреля нефти увеличивает расходы Украины на импорт энергоносителей примерно на $100-150 млн в год. В случае достижения $100 за баррель ежемесячные дополнительные расходы могут составить $300–400 млн, что эквивалентно 1–1,5% месячного импорта страны. Это приведет к росту цен на бензин на АЗС на 5–15% уже в ближайшие недели, а также ускорению инфляции на продукты питания и логистику, поскольку транспортные расходы составляют значительную долю себестоимости товаров.

Дополнительным риском является валютное давление: рост цен на нефть заставляет инвесторов переводить средства в "тихие гавани", что ослабляет гривну. По данным Национального банка Украины, только за первые дни марта курс доллара уже вырос на 2–3% из-за нефтяной волатильности и общего оттока капитала с развивающихся рынков.

Рост цен на нефть до $80–100 за баррель существенно увеличивает доходы России от экспорта энергоносителей, что теоретически могло бы усилить ее военный потенциал. Значительная часть дополнительных нефтедолларов России идет на компенсацию санкций и поддержку экономики и наращивание производства оружия. Более того, эскалация на Ближнем Востоке отвращает значительные ресурсы США и их союзников.

Кроме того, война на Ближнем Востоке может создать проблемы в снабжении оружием для Украины. В частности, операция против Ирана уже потребляет сотни высокоточных боеприпасов и перехватчиков для систем Patriot, критически необходимых Украине для защиты от российских ракетных ударов. Аналитик Мик Райан в своем обзоре отмечает, что затраты на удары по 500 целям в Иране с использованием около 200 истребителей существенно уменьшают доступные запасы высокоточных боеприпасов и перехватчиков Patriot для Украины. Это создает краткосрочный дефицит ПВО, что может ослабить украинскую оборону в ближайшие месяцы.

Кроме того, военный конфликт ослабляет позиции Ирана как поставщика дронов и ракет для России. Уничтожение значительной части иранской военной инфраструктуры уменьшает возможность Тегерана поддерживать Москву, что косвенно облегчает ситуацию для Украины. Кроме того, внимание администрации Дональда Трампа к Ближнему Востоку может ускорить переговоры по Украине, поскольку Вашингтон стремится избежать одновременного ведения двух больших конфликтов.

В итоге, для Украины война на Ближнем Востоке – это преимущественно негативный фактор: рост расходов на энергоносители, инфляционное давление и временное ослабление западной военной помощи из-за перераспределения ресурсов. В то же время, она открывает окно для дипломатических маневров и потенциального уменьшения иранской поддержки России. Как показал опыт 2022 г. во время российского вторжения, резкий рост цен на нефть не всегда превращается в устойчивый источник финансирования агрессора — рынки быстро адаптируются, а запасы и альтернативные поставки смягчают шок. Однако в ближайшие 3–6 месяцев Украина столкнется с существенным экономическим давлением, которое потребует жесткой бюджетной дисциплины и усиления внутреннего производства горючего.