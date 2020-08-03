Вагнер в Беларуси: на чьей стороне российские наемники

Задержание бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси

С прошлой недели Беларусь находится в эпицентре внимания международной общественности после задержания 33 наемников российской частной военной компании "Вагнер". Задержанные находятся под арестом и их подозревают в подготовке терактов и провокаций накануне президентских выборов в Беларуси 9 августа. Офис генерального прокурора Украины запросил Генпрокуратуру Беларуси выдать 28 наемников, из которых девять – украинские граждане, для расследования их участия в вооруженном конфликте на Донбассе.



Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает задержание российских граждан, подозреваемых в участии в ЧВК "Вагнер", надуманными и необоснованным, поскольку они якобы не собирались надолго задерживаться в стране и планировали лететь в Стамбул 25 июля. Однако, аргументы российского дипломата противоречат фактам. Есть несколько версий, что позабыли "солдаты удачи" из России на белорусской земле.

Предвыборный пиар-ход Лукашенко

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов считает, что российские наемники использовали территорию Беларуси в качестве перевалочного пункта для перелета в африканские страны. Российский эксперт уверен, что между Москвой и Минском существуют договоренности о переброске российских бойцов через территорию Беларуси в период пандемии коронавируса, а президент Александр Лукашенко и белорусские спецслужбы были в курсе данных перелетов. По сведениям Пегова, до пандемии коронавируса сирийская авиакомпания ChamWings доставляла наемников в Дамаск. Белорусские власти могли нарушить ранние договоренности и задержать вагнеровцев в своих интересах.

Вице-президент Академии геополитических проблем Владимир Анохин убежден, что президент Беларуси Александр Лукашенко преподносит задержание членов ЧВК "Вагнер" в качестве операции по подавлению российской угрозы в зачатке в целях политического пиара накануне президентских выборов. По наблюдениям Анохина белорусское общество неоднородно, и среди электората есть люди, которые критически относятся к России, поддерживают интеграцию в Евросоюз, симпатизируют Украине и потому теряющий популярность Лукашенко решил преподнести себя в качестве защитника Беларуси от внутренних угроз. Российский аналитик считает, что на этих выборах серьезный вызов действующему президенту представляет кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Провокация перед выборами

Подозрение вызывает тот факт, что российские наемники задержались в соседней республике на несколько дней, что нетипично для путешественников, которые используют страну в качестве транзитного маршрута, и противоречит аргументам российского посла. По информации председателя следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, они прибыли в Минск 24 июля, на сутки остановились в местной гостинице, а затем перебрались в санаторий "Белорусочка" в населенном пункте Ждановичи, где их и накрыли спецназовцы Комитета госбезопасности и ОМОНа 29 июля.

На допросе некоторые задержанные называли в качестве конечного пункта назначения не только Стамбул, но и другие турецкие города и даже страны. Нужно учитывать, что в условиях пандемии коронавируса полететь из Беларуси в страны Африки и Ближнего Востока невозможно. Тем более, членов ЧВК "Вагнер" доставляют на транспорте Минобороны РФ или же специальными чартерными рейсами с российских аэродромов, и до недавнего времени они никуда не отправлялись с территории третьих стран. По информации аналитиков Михаила Маглова, Тимура Олевского и Дмитрия Трещанина, компания "М Инвест", которая работает в интересах ЧВК "Вагнер", заключила контракты с 223-м летным отрядом Минобороны РФ.

Отсюда вывод, что действия ЧВК "Вагнер" в Белоруссии напоминают целенаправленную подготовку к провокациям в день президентских выборов 9 августа в стиле российских спецслужб. Кремль направляет ЧВК "Вагнер" для оказания помощи лояльным правительствам в подавлении акций протеста и восстаний, как это имеет место в Венесуэле, Судане, Сирии. Также вагнеровцев бросают в "горячие точки" в качестве подкрепления угодным России мятежникам, желающим свергнуть международно признанное правительство. Участие ЧВК "Вагнер" в вооруженном конфликте на территории Ливии на стороне войск фельдмаршала Халифы Хафтара тому пример.

Стоит отметить, что у российских спецслужб был неудачный опыт организации провокаций в день парламентских выборов в Черногории в 2016 году. Только вместо россиян там действовали сербские праворадикальные элементы, задачей которых было спровоцировать протестующих сторонников оппозиции и противников вступления в НАТО захват правительственных учреждений. Таким образом, Россия рассчитывала сорвать евроатлантическую интеграцию балканской страны с выходом к Адриатическому морю. Однако, черногорские спецслужбы отреагировали тогда также оперативно и эффективно, как сейчас их белорусские коллеги.

В Беларуси перед РФ стояла иная задача. В последнее время российско-белорусские отношения находятся не в лучшем состоянии. Существуют разногласия по ценам на российское топливо, нефть и природный газ, которые Минск привык покупать чуть ли не по внутрироссийским ценам. Лукашенко демонстрирует несговорчивость и делает шаги по сокращению зависимости от Москвы, не спешит развивать проект Союзного государства в сфере политической и экономической интеграции двух стран. Видимо, как и в Черногории, Москва хотела спровоцировать антиправительственное восстание в Минске в день выборов. Среди вагнеровцев был командир снайперской группы Андрей Бакунович. Снайперы на крышах используются для того, чтобы разъярить толпу протестующих, спровоцировать столкновения с правоохранителями.

Таким образом, в Кремле хотели поставить на место режим Лукашенко, заставить обратиться за военной помощью к России в подавлении беспорядков. Как вариант, российский спецназ мог отправиться в пылающую от гражданского противостояния Беларусь с целью восстановления конституционного строя и возвращения бразды правления Лукашенко, в рамках обязательств в ОДКБ. Россия хочет усилить зависимость режима Лукашенко в сфере безопасности, стать гарантом его нахождения у власти, навязать свои условия дальнейшего развития Беларуси – интеграцию в состав РФ, согласие на размещение российской военно-воздушной базы на территории республики.

Российско-белорусский спектакль

Как ни странно, но некоторые белорусы скептически относятся к версии о том, что Лукашенко предотвратил российские провокации, считают недавнее задержание бойцов ЧВК "Вагнер" продуманной постановкой. Своим мнением на этот счет поделилась минчанка М. на правах анонимности. Девушка считает, что подобные скандалы устраивают специально, чтобы народ думал, что Беларусь не сможет существовать без Лукашенко. По ее информации, обычных людей сотнями задерживают средь бело дня во время похода в магазин или прогулки на улице, а затем штрафуют или сажают за решетку. Из-за этого у белорусов нет доверия к официальной версии, а в белорусских СМИ остались самые продажные журналисты, поскольку остальных либо уволили, либо убрали с экранов.

"Белорусы – мирный народ и не возьмут в руки оружие. Беспорядки устраивают подставные лица, чтобы у ОМОНа был повод арестовать кого нужно. Провокаторов привозят из других мест. Обычно ОМОН использует видеокамеры для съемки своих действий, но в последнее время они их с собой не берут, чтобы не было доказательств противоправных арестов прохожих", – пояснила жительница Минска.

Как бы то ни было, распространенные в белорусских СМИ кадры задержания российских наемников, слаженность действий белорусских спецслужб получились в лучших традициях остросюжетных американских боевиков. В России понимают, что Лукашенко является для нее меньшим злом, чем оппозиционные кандидаты, которые могут более радикально пересмотреть приоритеты внешней политики Минска, начать отношения с Западом с чистого листа и проводить интеграцию в евроатлантические структуры. Потому, отличившиеся в Украине, Сирии и Ливии наемники ЧВК "Вагнер" могли отправиться в Беларусь с одной единственной целью – разыграть вместе с КГБ и ОМОН спектакль для отвлечения внимания белорусского общества от участившихся арестов инакомыслящих, преследования оппозиционных кандидатов. Некоторым оппозиционерам шьют связи с задержанными вагнеровцами. Следственный комитет Белоруссии пришел к выводу, что блогеры Сергей Тихановский и Николай Статкевич и члены ЧВК "Вагнер" проходят по делу, связанному с подготовкой массовых беспорядков.

Среди задержанных есть принимавшие участие в вооруженном конфликте на востоке Украины пулеметчик Владимир Ли, разведчик и охранник Рустем Зайдуллин, бывший боец батальона "Спарта" Ринат Каримов, которым руководил террорист Арсен Борисов ("Моторолла") и еще 11 "солдат удачи", сражавшихся на стороне России. Будто бы специально, подобрали самых одиозных личностей. Наемники даже прихватили в личных вещах шевроны и элементы экипировки, которые используют в ЧВК "Вагнер", что непрофессионально для специалиста, который не должен оставлять улики и привлекать к себе внимание на пути в "горячую точку", но зато наглядно для белорусских обывателей.

Лукашенко может использовать фактор борьбы с российскими спецслужбами и наемниками для ужесточения контроля в сфере безопасности в день выборов. Демонстрации и акции протеста могут запретить под предлогом угрозы для личной безопасности белорусов со стороны засланных казачков из России. Александр Лукашенко считает, что РФ планировала перебросить в Беларусь до 200 бойцов. Дескать, группа из 33 задержанных вагнеровцев может быть не единственной.

Ранее "Комментарии" выясняли, как президент Беларуси Александр Лукашенко в канун выборов борется с оппонентами и влиянием России.

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