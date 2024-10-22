Какие страны и в каком объеме поставляют подсанкционные товары России

Несмотря на многочисленные международные санкции, введенные против Российской Федерации, страна – агрессор продолжает получать критически важные товары, в частности технологии, оборудование и компоненты, используемые как в гражданских, так и военных целях. Военный сектор и другие отрасли российской экономики активно зависят от импорта товаров из третьих стран, которые обходят ограничения, наложенные странами Запада. О том, какие страны и в каком объеме поставляют запрещенные санкциями товары в Россию, пойдет речь в нашем материале.

Какие страны нарушают санкции и продолжают поставлять товары в Россию

Российская экономика под санкциями

Несмотря на ожидания международного сообщества, российская экономика остается на подъеме. По данным The Economist, во 2 квартале 2024 года экономика выросла на 4%, а до этого — на 5,4% в предыдущем квартале.

После полномасштабного вторжения в Украину начиная с 2022 года Европейский Союз, США и другие страны приняли десятки пакетов санкций, однако эти меры не смогли полностью остановить поток товаров в РФ. Чтобы обойти ограничения на прямой экспорт товаров двойного назначения в Россию, компании из третьих стран импортируют товары из Европы или США, а затем продают в Россию. К примеру, Казахстан и Армения стали важными транзитными точками для экспорта технологий и оборудования в РФ.

Кроме того, страна-агрессор развивает собственную промышленность в странах-посредниках: компании в Центральной Азии и на Кавказе увеличили объемы производства товаров, которые затем экспортируются в Россию. К примеру, в Казахстане рост промышленного производства дозволяет стране поставлять больше продуктов на русский рынок.

Также санкции были введены против стран Запада со стороны самой России, которая с 2022 года запретила прямой въезд грузовиков из ЕС. Поэтому даже разрешенные товары, такие как сельскохозяйственная продукция, попадают в РФ через третьи страны. К примеру, количество сельскохозяйственных товаров, идущих через Казахстан, удвоилось с 2021 по 2023 год.

Правительство России не скрывает, что готовится к длительному санкционному давлению на экономику страны. Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России, в частности, заявил: "Эта ситуация продлится десятилетиями. Независимо от того, как завершится процесс урегулирования военного конфликта". Он также намекнул, что даже после окончания войны с Украиной Россия все еще будет ощущать давление санкций.

Страны, поставляющие санкционные товары

Китай : По данным украинских чиновников, большинство иностранных компонентов, используемых в российском оружии, происходят из Китая. Китайская электроника, микрочипы и другие технологии являются ключевыми для поддержки оборонной индустрии РФ. Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики, в частности, отметил — " Если рассматривать все виды обычного вооружения и учесть иностранные составляющие, то примерно 60% из них происходят из Китая. Мы имели длительные переговоры с рядом производителей по этому вопросу". Он также добавил: "Я бы сказал, что самая большая угроза – это КНР".

Индия: в последние месяцы Индия резко увеличила экспорт критически важных технологий в Россию. По данным Bloomberg, объем экспорта микрочипов, микросхем и других подсанкционных товаров превысил 60 млн долларов ежемесячно в апреле и мае 2023 года, а в июле эта сумма выросла до 95 млн долларов. Индия является одним из ключевых поставщиков этих технологий для российской оборонной промышленности. Кроме того, Индия стала ведущим покупателем российской нефти, невзирая на усилия западных стран ограничить экспорт. По информации официальных источников, ключевым фактором этого развития является большое количество рупий, накопленных Россией в результате продаж нефти, о чем сообщает Bloomberg.

В настоящее время Индия из-за своей роли как транзитной страны находится в фокусе внимания санкционных агентств ЕС и США. Представители стран Запада не раз посещали Индию с целью убедить ее правительство остановить поставки запрещенных товаров в Россию, и несколько индийских компаний уже попали под западные санкции.

Также немаловажную роль в поставках подсанкционных товаров России играют страны Центральной Азии и Кавказа, в частности:

Казахстан : в 2023 году экспорт технологической продукции из Казахстана в Россию увеличился с $40 млн в 2021 году до $298 млн в 2023-м. Одновременно импорт электроники из Европы в Казахстан вырос с $250 млн до $709 млн. Это свидетельствует о том, что Россия нашла обходные пути для получения технологий из европейских стран через Казахстан.

Армения : в период с 2021 по 2023 год Армения значительно увеличила импорт химикатов, ИТ-оборудования и электроники из Европы. Импорт электроники вырос в четыре раза, ИТ-оборудование – в 5 раз, а химикатов – вдвое. Большая часть этих товаров затем попадает в Россию.

Турция Турция является важным поставщиком бытовой техники и электроники для России, используемой для изготовления беспилотников и другого военного оборудования. По оценкам США, турецкие фирмы производят электронику, которая затем поставляется российскому военно-промышленному комплексу.

Как остановить поставки подсанкционных товаров в Россию?

Западные страны стремятся усилить контроль за потоками подсанкционной продукции в Россию через третьи страны, однако этот процесс затруднен из-за экономических и политических связей этих стран с Москвой. Существует несколько путей, которые могут помочь снизить объемы торговли подсанкционными товарами из РФ:

· Жесткие санкции в отношении третьих стран: Европейский Союз и США могут ввести санкции против фирм и банков в странах Центральной Азии и Кавказа, способствующих поставке подсанкционных товаров в Россию. К примеру, в декабре 2023 года ЕС включил в список санкций несколько компаний в Армении и Узбекистане.

· Экономическая помощь: некоторые страны могут быть мотивированы к уменьшению торговли с Россией из-за экономической помощи со стороны Запада. Например, Армения начала закрывать торгующие с РФ фирмы после того, как ЕС выделил ей 270 млн евро помощи и займов.

· Давление на ключевых поставщиков: Китай и Индия являются крупнейшими поставщиками подсанкционных технологий в Россию, поэтому международное сообщество должно оказывать давление на правительства этих стран с требованием остановить незаконный экспорт.

Несмотря на крупные международные санкции, Россия продолжает получать необходимые товары через третьи страны. Казахстан, Армения, Турция, Китай и Индия являются ключевыми партнерами РФ по этому процессу. Западным странам необходимо усилить давление на эти государства, чтобы ограничить экспорт санкционной продукции в Россию и поддержать экономическое давление на Путин.