Новые санкции: как Запад накажет Россию

ЕС и США готовят новые санкции против РФ после отказа выпустить на свободу оппозиционного политика Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил целесообразность ввести новые ограничительные меры против России, которая, по его мнению, идет по авторитарному пути развития, нарушает международные обязательства, вступает в конфронтацию с ЕС и стремиться расколоть блок.



Санкции против России. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден подчеркнул, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным вопросом для Европы и Америки. "Комментарии" разбирались, какими будут новые ограничительные меры Запада и насколько они эффективны.

Анатомия ограничительных мер против РФ

На заседании в Брюсселе, которое состоялось 22 февраля, министры иностранных дел стран-членов ЕС решили ограничиться персональными санкциями в отношении российских чиновников, причастных к репрессиям против Навального, разгону акций протеста его сторонников в Москве и других крупных городах, нарушению прав человека. В ближайшее время будет подготовлен список россиян, которым запретят посещать ЕС, а их счета в европейских банках заморозят. Физические и юридические лица стран-членов ЕС не смогут вести с ними дела. По неофициальной информации, в "черный список" попадут генпрокурор РФ Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Нацгвардии Виктор Золотов.

По вопросу санкций европейцы работают в тандеме с американцами. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в заседании глав МИД ЕС в режиме видеоконференции. Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партии подготовили законопроект о персональных санкциях против лиц, причастных к отравлению Навального в августе 2020 года. По информации сенатора-республиканца Марко Рубио, законодатели ждут от администрации Байдена информации о причастных к преступлению. Законопроект предусматривает такие же ограничительные меры, какие собирается вводить ЕС.

С марта 2014 года США и ЕС ввели свыше 100 различных санкций против российских чиновников, общественных деятелей, бизнесменов, компаний, имеющих отношение к аннексии Крыма, разжиганию вооруженного конфликта на востоке Украины, военным преступлениям в Сирии, а также к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и Алексея Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок".

Вашингтон в ответ на информационное вмешательство россиян в президентские выборы 2016 года, ввел санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" и прекратил с Москвой военное и инвестиционное сотрудничество.

Брюссель ввел карательные меры в ответ на атаки российских хакеров на серверы Организации по запрещению химического оружия в 2018 году, и Бундестага – в 2020 году.

Под американскими персональными санкциями находится 700 человек, включая российских олигархов Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Секторальные санкции коснулись российских банков, энергетических компаний, предприятий военно-промышленного комплекса, которым закрыли доступ к финансовым ресурсам западных банков, запретили работать с резидентами ЕС и США. Под санкциями оказались крупные российские компании и банки, включая "Роснефть", "Транснефть", "Сбербанка России", "Газпромбанк" и многие другие. Запад прекратил поставлять в РФ оборудование для нефтегазовой отрасли и продукцию военного назначения. Россию исключили из "Большой восьмерки", ЕС перестал проводить с ней двусторонние саммиты, а НАТО заморозила сотрудничество.

Мягкий ответ на действия РФ

Президент Европейской ассоциации журналистов Отмар Лагодинский считает, что от персональных санкций ЕС нет никакого толка, и нужно хотя бы на время отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". С ним солидарны австрийский евродепутат Андреас Шидер, министр по европейским делам Франции Клемент Бенуа. Даже российский общественник Владимир Ашурков и временно исполняющий обязанности незарегистрированной партии "Россия Будущего" Леонид Волков настаивали на том, что санкции нужно ввести не только против госслужащих, но и против бизнесменов, включая акционера горнодобывающей компании Evraz Романа Абрамовича, основателя горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова, руководителя банка ВТБ Андрея Костина.

С ними не согласен политический эксперт Джакопо Баригацци. По его мнению, ввести санкции против российских чиновников гораздо проще и быстрее, чем против олигархов, ведь это предусмотрено в законодательном акте "Глобальный санкционный режим ЕС по правам человека". Введение же санкций против олигархов требует более веских оснований, а на их поиск уйдет много времени. Эксперт полагает, что европейцам нужно было как-то отреагировать на арест Навального. Но после того, как в ответ на требование Евросоюза освободить оппозиционера, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ЕС ненадежным партнером, одних заявлений было недостаточно.

Перспективы ужесточения санкций

Некоторые страны-члены ЕС не хотят ужесточать санкции против России, чтобы избежать экономических рисков. Персональные санкции – это попытка выразить протест деструктивной политике Кремля малой кровью. Антироссийские санкции не особо популярны в Венгрии, Италии, Чехии, Словакии, Австрии и Германии, так как повлекли за собой контрсанкции РФ, потерю доступа тамошних производителей на российский рынок. C 2013 по 2019 годы экспорт ЕС в Россию сократился с 114,8 до 87,8 млрд евро. Два года назад министр иностранных дел Петер Сийярто предлагал провести анализ целесообразности санкций, так как они не создали условий для выполнения минских договоренностей.

Сотрудники аналитического центра "Атлантический совет" Даниэль Фрид, Ричард Морнингстар и Даниэль Штейн полагают, что в ЕС существует раскол по вопросу "Северного потока-2". Одни страны, такие как Польша, Литва, видят в газопроводе угрозу усиления энергетической зависимости ЕС от РФ, в то же время другие государства – например Германия, воспринимают Россию как надежного поставщика нефти и природного газа. Немецкие депутаты даже придумали способы, как воздержаться от санкций.

Депутат от партии "Христианско-Демократический Союз" Андреас Ник предложил создать механизм, который позволит Германии отключить "Северный поток-2", если РФ будет оказывать давление на Украину, и сократит поставки природного газа через нашу газотранспортную систему. Депутат "Социал-демократической партии Германии" Нилс Шмидт считает, что нужно ввести мораторий на проведение пусконаладочных работ газопровода до тех пор, пока Россия не освободит Навального и не прекратить дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Несмотря на американские санкции, российское трубоукладочное судно "Фортуна" работает в эксклюзивной экономической зоне Дании в Балтийском море. "Северный поток-2" готов на 94%.

Аналитики Эрика Соломон и Гай Чезан допускают, что Байден может отказаться от санкций против "Северного потока-2" ради налаживания отношений с Германией, в которой он видит важного партнера в сдерживании Китая и в переговорах с Ираном о ядерной сделке. Хотя американский президент всегда выступал против реализации этого проекта и поддерживал идею сокращения зависимости ЕС от природного газа из РФ. Как и Боррель, Байден считает целесообразным сдерживать провокации РФ, но сотрудничать с ней в сферах контроля над ядерными вооружениями, защиты климата, и по иранской ядерной программе.

Периодически поднимается вопрос отключения России от SWIFT – международной системы передачи данных и осуществления банковских платежей. В 2014 году с такой инициативой выступил Европарламент в ответ на аннексию Крыма. Однако ввести ограничительные меры не получилось, так как руководство SWIFT настаивает на своей нейтральной и аполитичной позиции. В 2014 году Центробанк России представил собственную систему похожую на SWIFT для расчетов между российскими банками. В декабре 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нужно разработать независимый от Запада механизм международных расчетов.

Запад не видит смысла в серьезной конфронтации с Россией, так как не воспринимает ее в качестве угрозы для своей безопасности, сопоставимой с СССР в годы "холодной войны". Потому введение санкций, нацеленных на международную изоляцию страны-агрессора маловероятно.

Вопрос эффективности антироссийских санкций

Единого мнения насчет эффективности действующих антироссийских санкций не существует. Российским властям свойственно преуменьшать их негативное воздействие, утверждать, что ЕС потерял больше. В 2019 году президент Владимир Путин заявил, что ущерб России от санкций составил 50 млрд долларов, а ЕС из-за этого потерял 240 млрд долларов. Сложно судить, на чем основана риторика хозяина Кремля. Бывший американский дипломат Стивен Пайфер считает, что санкции замедлили экономический рост России, ограничили ей доступ к инвестициям и технологиям. Санкции дают эффект не сразу, а в перспективе.

За один только 2014 год из России было выведено 90 млрд долларов иностранных капиталовложений. К 2017 году госдолг РФ увеличился более чем на 18% и достиг 7,2 трлн рублей. В 2018 году, чтобы покрыть дефицит бюджета, российскому руководству пришлось выделить более 65 млрд долларов из Фонда национального благополучия и резервного фонда. В 2015 году МВФ оценивал убытки российской экономики от действия санкций в размере 9% от ВВП. В 2014-2017 годы рубль обесценился на 50%. Масла в огонь добавила и пандемия коронавируса: за 2020 год ВВП РФ сократился на 3,1%.

Однако действующие ограничительные меры не смогли положить на лопатки российскую экономику. К ним присоединились только США, Канада, большая часть стран Европы, Австралия, и Новая Зеландия. Это позволило РФ переориентировать экспорт в другие государства, включая Китай. В России достаточно спокойно отреагировали на новые санкции. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным отношениям Владимир Джабаров считает, что ущерб от новых ограничений будет незначительным.

В Кремле готовились к более жесткому ответу Запада по делу Навального. До того как стало известно о характере санкций, глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева, подтвердил готовность к разрыву отношений с ЕС, если будут введены ограничительные меры, которые приведут к негативным последствиям для российской экономики. По информации сотрудника инвестиционной компании БКС Владимира Тихомирова, инвесторы воспринимают новые ограничительные меры как политические, которые не отразятся на рынке.

В ответ на новые санкции Россия может предпринять зеркальные меры по отношению к европейским чиновникам или нанести ассиметричный удар по экономике Украины, как уже случалось. В 2015-2018 годах российское правительство ввело ограничения на поставки щебня из Украины, который используется в строительстве. Данная мера привела не только к сокращению объемов поставок данного нерудного материала в РФ с 20 до 2 млн тонн в год, но и к снижению объемов перевозки по железнодорожной дороге, и, соответственно, к убыткам транспортных компаний.

Напомним, Украина может заставить Россию пойти на уступки по Донбассу.

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