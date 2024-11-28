Санкции против «теневого флота» России: как Москва обходит запреты на экспорт нефти

Российский нефтяной сектор стал ключевой мишенью для западных санкций с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Одним из наиболее динамичных аспектов борьбы является ограничение деятельности так называемого "теневого флота" – сети судов, перевозящих санкционную нефть, избегая международного контроля. Великобритания и Европейский Союз (ЕС) вводят новые меры, направленные на сокращение доходов Кремля, и это оказывает значительное влияние на глобальную торговлю и энергетическую безопасность.

Нефтяные схемы Кремля: как работает «теневой флот» России

Что такое "теневой флот"?

"Теневой флот" – это группа танкеров, используемая для перевозки нефти в обход санкций. Обычно эти суда имеют ненадежное страхование, часто сменяют флаги и регистрацию, используют поддельные документы и практикуют нелегальные перевалки нефти в открытом море. По данным исследования S&P Global Commodities, в этом флоте насчитывается около 889 судов с общим дедвейтом 111,6 млн. тонн, что составляет примерно 17% от мирового флота нефтяных танкеров.

Эта сеть обеспечивает поставки российской нефти на рынки, которые остаются доступными для Москвы, в частности, в Китай и Индию. Благодаря теневому флоту Кремль продолжает получать значительные доходы, которые использует для финансирования военной агрессии.

Глобальные очаги перевалки санкционной нефти

Россия и его союзники создали несколько ключевых точек для нелегальной перевалки нефти в открытом море.

Эгейское море (Греция): район близ островов Лесбос и Хиос стал ячейкой для тайной перевалки русской нефти. Ежемесячно здесь перегружается около миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

Южнокитайское море: как сообщает издание Bloomberg , это крупнейший центр "теневой перевалки", расположенный в 60 км от побережья Малайзии. За 9 месяцев 2024 года через него прошло около 350 миллионов баррелей нефти стоимостью не менее 20 млрд долларов.

Эти глобальные маршруты позволяют России постоянно сохранять уровень поставки нефти, даже когда основные каналы перекрываются санкциями. Но это тоже повышает риск экологических катастроф и может сорвать глобальные цепи поставок", — подчеркивает международный аналитик по нефтяным рынкам, Джеймс Вуд .

Решительный ответ Великобритании

25 ноября 2024 года правительство Великобритании ввело новый крупный пакет санкций, направленный на ограничение деятельности российского "теневого флота". Этот пакет включает в себя:

· Санкции против 30 танкеров, которые за год перевезли нефть более чем на 4,3 млрд долларов.

· Включение в список санкций двух российских страховых компаний – Альфа Страхование Групп Плс и ВСК2.

Новые ограничения повысили общее количество российских танкеров под санкциями Великобритании до 73 – это самый большой показатель среди всех стран. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время встречи министров G7 в Италии призвал союзников к усилению давления на Россию, отметив, что "санкции работают, и Кремль становится все более зависимым от таких стран, как Северная Корея и Иран".

ЕС: новые инициативы против "теневого флота"

Европейский союз также усиливает давление. Европарламент призвал к введению комплексных санкций против судов, их владельцев, операторов, финансовых учреждений и страховых компаний, способствующих обходу санкций. В частности, предлагаются следующие мероприятия:

· Запрет на вход незастрахованных танкеров в европейские воды.

· Усиленный мониторинг судов с помощью спутников и дронов.

· Включение в санкционный список более 50 физических и около 30 юридических лиц, причастных к обходным схемам.

В рамках 15-го пакета санкций ЕС также предлагает:

· Запрет на доступ 45 российских танкеров в европейские порты.

· Торговые ограничения для компаний, поставляющих технологии двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

· По оценкам экспертов, эти меры помогут снизить доходы России от нефти и сделают обход санкций более сложным и рискованным.

"Эти санкции — это не только экономическое давление на Россию, но и попытка создать международный консенсус, чтобы прекратить использование таких схем для обхода санкций", — отметила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

Последствия для России

Санкции равномерно ограничивают способности России экспортировать нефть. Так, за последние месяцы поставки нефти страны — агрессора существенно сократились. В частности, экспорт российской нефти по морскому пути достиг самой низкой отметки с июля 2024 года, а за последний месяц общие объемы снизились на 150 тыс. баррелей в сутки.

Также Россия начала постепенно терять рынки сбыта: поставки в Индию, одного из крупнейших покупателей, значительно сократились из-за усиления международного контроля.

Кроме того, Россия вынуждена обращаться в Иран, Северную Корею и другие страны, чтобы обеспечить поддержку своей военной машины, а это требует значительных валютных средств, которые Москва может получить только продавая свою нефть. Таким образом, ограничение возможностей Кремля продавать нефть на мировом рынке оказывает прямое влияние на его военную компанию в Украине.

Экологические риски и вызовы для международного регулирования

Практика перевалки нефти в открытом море создает серьезные экологические опасности. Эксперты отмечают, что такие операции увеличивают вероятность аварий и разливов, которые могут нанести непоправимый ущерб морским экосистемам. Страховые компании также отмечают, что незастрахованные суда представляют значительную угрозу мировой торговле, поскольку аварии могут иметь масштабные финансовые последствия.

Кроме того, несмотря на санкции, контроль над теневым флотом остается сложной задачей.

Во-первых, российские танкеры часто сменяют флаги, чтобы скрыть свою истинную принадлежность.

Во-вторых, четвертая часть судов "теневого флота" зарегистрирована под флагами стран ЕС, что затрудняет их обнаружение.

В этом контексте необходимо более тесное сотрудничество между странами G7, ЕС и международными организациями, такими как Международная морская организация (ИМО).

Что дальше?

Введение санкций против "теневого флота" является лишь частью более широкой стратегии, направленной на сокращение финансовых потоков в Кремль. Однако эффективность этих мер в значительной степени зависит от нескольких ключевых факторов.

Во-первых, важным элементом является усиление мониторинга. Для выявления нарушений необходимо активно использовать спутниковые технологии, дроны и расширять портовый контроль. Эти инструменты позволяют значительно снизить возможности для нарушителей обходить санкции, а также своевременно выявлять нелегальные перегрузки нефти в открытом море.

Во-вторых, успех в борьбе с теневым флотом невозможен без международной координации. Объединение усилий стран Великой Семерки (G7), Европейского Союза и других государств, поддерживающих санкции, важно для обеспечения строгого выполнения этих мер. Это позволяет создать единый фронт по борьбе с нарушителями, где каждый участник международного сообщества обеспечивает своевременное выявление и наказание нарушений.

Наконец, значительную роль в снижении эффективности теневого флота играют санкции против участников рынка, обеспечивающих его деятельность. Это означает включение в санкционные списки не только судов, но и компаний, операторов и финансовых учреждений, способствующих обходу санкций. Запрет на их деятельность в международной торговле создаст дополнительное давление на структуры, способствующие функционированию теневого флота.