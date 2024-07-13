Сколько арестовано активов РФ за рубежом и сколько может получить с них выплат

С начала полномасштабного вторжения России Украина поставила перед собой цель компенсировать причиненный ущерб от военных действий страны — агрессора за счет активов, находящихся за пределами юрисдикции РФ в других странах мира. Уже в начале 2024 г. наметился серьезный прогресс в вопросе российских репараций, и с каждым месяцем шансы получить средства России существенно возрастают.

Сколько арестовано активов РФ за рубежом

Сколько заморожено и арестовано активов РФ в мире?

По состоянию на июль 2024 г. никакие российские активы не были официально арестованы странами Запада. Однако значительное количество активов РФ было заморожено с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Санкции, наложенные на Россию, привели к тому, что почти 282 млрд евро (303 млрд долларов) активов российского Центрального банка были заморожены , причем более двух третей этой суммы находятся в юрисдикции Европейского Союза.

Европейский Союз объявил о планах ежегодно использовать до 3 млрд евро прибыли, полученной от этих замороженных российских суверенных активов, в помощь Украине и ее военным. Этот подход подразумевает использование доходов от активов, а не арест самих активов.

Россия предупредила о возможных ответных мерах, если ее активы будут арестованы. Страна — агрессор разработала законопроект, предусматривающий ответные меры на арест российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов США со стороны Запада.

В странах Запада продолжаются дебаты о законности и потенциальных экономических последствиях ареста российских активов, включая опасения относительно создания опасных прецедентов и потенциального подрыва международной финансовой системы.

Большая Семерка (G7) приняла решение о поддержке Украины

Лидеры стран "Большой семерки" на встрече в июне пришли к согласию о предоставлении Украине финансовой поддержки через кредиты, которые будут возмещены за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. Этот шаг демонстрирует единство и решительность мирового сообщества по поддержке Украины против агрессии РФ.

За информацией Politico, на США возлагается задача решить, какая именно сумма может быть выделена в поддержку Украины. Президент Байден подписал закон REPO для украинцев, который в 2024 году позволит передавать российские суверенные средства Украине для целей восстановления страны. Впрочем, процесс осложнен необходимостью получения одобрения от Конгресса, где существуют значительные политические разногласия, которые могут повлиять на скорость принятия решения.

Евросоюз, в свою очередь, сделал шаги по минимизации рисков для США, предлагая несколько вариантов действий. Тем не менее окончательное решение будет зависеть от политического руководства каждой страны, что вносит определенную неопределенность в процесс определения объемов помощи Украине.

Эта инициатива G7 является ключевой для Украины в свете ее потребностей в финансировании обороны и восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий. В то же время успех этой инициативы зависит от способности международных партнеров найти консенсус и эффективные механизмы реализации планов финансовой поддержки.

Украина ожидает первые выплаты из доходов от замороженных российских активов в ЕС уже этим летом

Как передает агентство Bloomberg, согласно информации, предоставленной в итоговом коммюнике саммита Европейского Союза, Украина может ожидать первые средства по доходам, полученным от заблокированных в ЕС активов Российской Федерации, уже этим летом. Этот шаг является частью более широкой стратегии Европейского Союза по оказанию военной, бюджетной и восстановительной помощи Украине.

После принятия соответствующих правовых актов ЕС, регламентирующих направление этих средств, Европейский совет выразил надежду, что первые перечисления средств будут осуществлены уже летом. Эти средства будут направлены на поддержку оборонного сектора Украины, ее бюджета, а также процесс восстановления страны после разрушений.

Лидеры ЕС также поручили Европейской комиссии и другим европейским институтам работать над обеспечением Украины дополнительным финансированием на сумму $50 млрд. Эти средства будут предоставлены в форме кредита под залог замороженных российских активов, что является значительным шагом в поддержке Украины.

Согласно документу, замороженные российские активы будут оставаться под блокированием до того момента, пока Российская Федерация не прекратит военные действия против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

Эти шаги Европейского Союза открывают новые перспективы для Украины в военной, бюджетной и восстановительной поддержке. Первые выплаты из доходов от замороженных российских активов станут значительным вкладом в обороноспособность страны и ее усилия по восстановлению. В то же время эта инициатива подчеркивает важность международной солидарности и поддержки Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Создание прецедента по выплатам Украине репараций от РФ

Украина стоит на пороге создания исторического прецедента, способного изменить современные подходы к ответственности за военные агрессии. За словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, получение репараций от Российской Федерации еще до ее поражения в войне вполне реально и не имеет никаких технических препятствий.

Этот вопрос стал особенно актуален после того, как на саммите Европейского Союза было объявлено о планах по направлению доходов от заблокированных российских активов в поддержку Украины. Данное решение открывает путь к реализации механизма компенсации за нанесенный стране-агрессором ущерб.

Министр Малюска отметил важность создания фонда компенсации, который будет вести реестр причиненного ущерба и займется распределением активов. По его словам, отсутствие необходимости создания специального трибунала или международного механизма свидетельствует о возможности применения национального законодательства стран по решению этого вопроса.

Доктор Патрик Хайнеманн, немецкий адвокат-международник, подчеркнул, что международное право уже дает основания для требований Украины о репарациях от России. Он отметил, что ответственность России за нанесенный ущерб существует уже сейчас, и страна обязана выплачивать репарации даже до заключения мирного соглашения.

Инициатива получения репараций от России не только сможет уменьшить ее ресурсы для ведения войны, но и послужит сдерживающим фактором для других тоталитарных режимов. Это создает важный прецедент, демонстрирующий недопустимость агрессии и необходимость возмещения нанесенного ущерба.

Переговоры между странами G7 и другими международными партнерами станут решающими для определения будущего объема финансовой поддержки Украины и механизмов ее реализации. Совместные усилия и дипломатические дебаты помогут прийти к эффективному решению, которое поможет Украине противостоять вызовам, вызванным войной.

Инициатива Украины по получению репараций может стать переломным моментом в международном праве и отношениях, подчеркивая важность ответственности за военные преступления и агрессию. Успешное внедрение этого механизма поможет не только Украине в восстановлении, но и укрепит глобальную безопасность.