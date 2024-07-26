Сколько российской экономике стоят западные санкции и как Россия их обходит

С начала полномасштабной войны России против Украины коллективный Запад ввел санкции, которые имели целью лишить страну – агрессорку средств для ведения боевых действий и как следствие – создать условия для изменения там правящего режима. Однако через 29 месяцев войны, надежды на то, что только экономическими методами можно повлиять на ситуацию, становятся все более призрачными.

Какие потери несет российская экономика из-за западных санкций

Сколько средств Россия теряет из-за санкций Запада

Важно отметить, что санкции, введенные Европейским союзом и США, уже показали свою эффективность. По данным Международной санкционной группы, эмбарго и ограничения на максимальную цену нефти повлекли Россию ущерб на сумму $ 113 млрд с начала полномасштабной войны. Однако Россия пытается адаптироваться к этим ограничениям, поэтому необходимо дальнейшее усиление экономических санкций.

Среди приоритетных направлений санкций – политика ЕС против проекта "Арктик 2" и отказ от покупки российского сжиженного газа. Также важно продолжать вводить санкции против судоходных компаний и отдельных судов, используемых для транспортировки российской нефти, законодательно ограничив их деятельность.

Санкции США, введенные против третьих стран за торговлю со страной-агрессором, также болезненно избивают по возможности России зарабатывать нефтедоллары.

В частности, Россия заработала почти $100 млрд от продажи нефти в Китай и Индию, но средства застряли в индийских банках из-за платежей в рупиях. Также Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть из-за вторичной санкции США. Переговоры между "Роснефтью" и индийскими нефтеперерабатывающими заводами провалились; вместо этого Индия увеличивает импорт нефти из Саудовской Аравии.

Платежи из Китая в пользу российских компаний также задерживаются из-за опасений банков перед вторичными санкциями США.

По словам советника главы Офиса Президента Владислава Власюка, уровень ограничений, примененных к России, не имеет аналогов в современной истории, превышая даже те, которые были введены против Северной Кореи и Ирана. Однако попытки расширить коалицию поддерживающих санкции стран наталкивают на сложности, ведь некоторые государства, такие как Индия и Китай, игнорируют данные меры.

Власюк отмечает, что Россия, являясь одним из ведущих мировых экспортеров природных ресурсов, привыкла к постоянному финансовому росту, но санкции серьезно усложнили эту тенденцию. По его словам, уже более 30% российского государственного бюджета тратится на военные нужды, что напоминает ситуацию в Советском Союзе в конце 80-х годов.

Ряд отраслей российской экономики, ранее опиравшихся на экспорт в Европейский Союз, в частности авиастроение, деревообработка и нефтепереработка, оказались полностью обескровленными из-за санкций. Власюк отмечает, что наблюдаемая впервые за многие годы убыточность "Газпрома" является одним из наиболее заметных последствий этой политики. Компания, которая когда-то была оценена дороже Apple или Microsoft, теперь терпит огромный ущерб.

По оценкам советника, рост ВВП России на уровне 2-3% недостаточен, учитывая мировую ценовую конъюнктуру на нефть. Он задается вопросом, сколько роста было бы без санкций.

Представитель Офиса президента подчеркивает, что санкции заставили Россию обращаться в другие страны за помощью в обходе ограничений, используя альтернативные валюты для транзакций. Это свидетельствует о значительных потерях Россией своих позиций в мировой экономике и инвестиционной привлекательности.

Владислав Власюк утверждает, что, несмотря на ограничения и санкции, Россия не прекращает зарабатывать значительные суммы от продажи нефти, ежемесячно получая от 10 до 17 миллиардов долларов. "В последние месяцы мы наблюдаем рост доходов от экспорта нефти. Если в феврале эта цифра была на уровне 10 миллиардов, то в марте и апреле она достигла 17 миллиардов. Это свидетельствует о том, что Россия смогла адаптироваться к нефтяным санкциям", – отмечает Власюк.

Что касается европейского бизнеса на российском рынке, то их деятельность приносит значительные налоговые поступления в бюджет РФ. "Европейские банки за последний год уплатили в России 800 миллионов евро налогов, что вдвое превышает показатели предыдущих лет", — добавляет Власюк.

Он также отмечает, что общие экономические потери России от санкций оцениваются не менее чем в 170 миллиардов долларов. Однако пока Россия способна зарабатывать средства на нефти, она может позволить себе эти потери. "С одной стороны, мы видим, что экономическое давление на Россию имеет конкретные результаты. Однако с другой стороны, она продолжает зарабатывать средства", — заключает представитель Офиса президента.

Прогнозы финансового будущего России в контексте существующих санкций и ценовых ограничений свидетельствуют о сокращении доходов от продажи нефти: с $163 млрд в 2024 году до $143 млрд в 2025 году.

Однако в конце марта доходы России от экспорта нефти достигли самого высокого показателя с начала года, достигнув 1,9 миллиарда долларов в сутки. Экспорт нефти также вырос и составил 3,74 миллиона баррелей в сутки, из которых около 50 тысяч баррелей ежедневно отправляются из российских портов в неопределенном направлении.

Это вызывает вопрос об эффективности санкций и необходимости усиления их для обеспечения более значительного влияния на российскую экономику. Санкции против российской нефти подвергаются критике за недостаточную действенность, но в то же время оставляют простор для дальнейших шагов по экономическому ограничению России.

Как России удается обходить западные санкции и продолжать зарабатывать на продаже энергоресурсов

Институт Киевской школы экономики, проведший глубокий анализ поставок российской нефти, выявил тревожную тенденцию: подавляющее большинство танкеров, совершающих отправку из российских портов, имеют значительный возраст – более 15 лет. Это представляет угрозу для экологической безопасности, в частности, в прибрежных водах Европейского Союза. Тем не менее, санкции затронули далеко не все 235 судов.

Большинство из них могут перевозить нефть, обходя ценовые ограничения, что приносит им дополнительную прибыль в размере не менее 10 долларов за каждый баррель.

Но не только нефтяной экспорт питает российскую военную машину – 15% импортируемого Европейским Союзом газа также обеспечивает Россия.

В 2023 году в европейские порты было доставлено 15,6 млн тонн российского сжиженного газа. Впрочем, с апреля европейские страны могут на законодательном уровне ограничить использование российскими фирмами портовой инфраструктуры для осуществления таких поставок.

По мнению украинского журналиста Виталия Портникова, страны Запада не имеют такого экономического механизма, который может разрушить российскую экономику до основания. Пример Ирана и России наглядно показывает, что торговые связи со странами глобального Юга, в первую очередь Китая и Индии, позволяют спокойно существовать даже под сильными западными санкциями. И это реальность, с которой следует считаться политикам.

Портников отметил, что еще в 2014 году было распространено мнение о том, что введение мощных санкций странами Запада против России, которые еще называли "санкциями из ада", может полностью разрушить российскую экономику. Однако, констатирует журналист, большинство этих санкций уже введено в действие, но это не дало значительного эффекта, потому что если в современном мире такая нефтяная страна, как Россия, продолжает продавать энергоресурсы Китая и Индии, этого достаточно, чтобы продолжать держать экономику на плаву.