Кризис Организации Объединенных Наций: почему он не останавливает никакого конфликта в мире

Организация Объединенных Наций (ООН) предстала после Второй мировой войны как главный гарант мира и безопасности. Сегодня, в 2026 году, он переживает глубокий кризис. Войны в Украине, секторе Газа, Судане и других горячих точках продолжаются, а Совет Безопасности ООН остается парализованным. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прямо заявил: "Правда в том, что Совет Безопасности систематически не может покончить с самыми драматическими конфликтами сегодняшнего дня". Это заявление, сделанное еще в сентябре 2024 года, остается актуальным и сегодня. Почему это происходит? И что стоит за финансированием этой организации?

Финансирование ООН: кто платит и сколько

Бюджет ООН формируется из двух основных источников: обязательных взносов (так называемых оценочных) и добровольных пожертвований. Обязательные взносы идут на регулярный бюджет (административные расходы, секретариат, политические миссии) и операции по поддержанию мира. Добровольные – преимущественно на гуманитарные программы, такие как помощь детям или беженцам.

По состоянию на 2025 год регулярный бюджет ООН оценивался примерно в $ 3,72 млрд., а на 2026 год Генеральный секретарь предложил сократить его до $3,24 млрд. – на 15%. Крупнейший плательщик – США – платят 22% регулярного бюджета, то есть около $826,9 млн за 2025 год. За ними следует Китай – 20%, или примерно 685,7 миллиона. Япония – третий по величине донор (около $237,2 млн), Германия ($194,9 млн), Великобритания ($136,8 млн) и Франция ($132,3 млн). По состоянию на конец декабря 2025 года только 151 государство из 193 полностью уплатило свои обязательные взносы. Среди должников – США с накопившимися долгами около $1,5 млрд.

Операции по поддержанию мира финансируются раздельно. Бюджет на 2024–2025 годы составил $5,6 млрд – на 8,2% меньше, чем в предыдущий период. Крупнейшие плательщики здесь немного другие, потому что постоянные члены Совета Безопасности платят более высокие ставки. Топ-10 стран-доноров выглядит так:

№ Страна Часть, % 1 США 26,95 2 Китай 18,69 3 Япония 8,03 4 Германия 6,11 5 Великобритания 5,36 6 Франция 5,29 7 Италия 3,19 8 Канада 2,63 9 Республика Корея 2,57 10 Российская Федерация 2,29

Источник: официальные данные ООН.

США, несмотря на высокий вклад, из-за решения Конгресса в 1994 году ограничивают свою долю миротворческого бюджета на уровне 25% и накопили долги. Китай, напротив, увеличил свою долю с 15% в 2019–2021 годах до 18,69% сегодня – это дополнительные $306 млн ежегодно. Добровольные взносы, идущие в детский фонд ООН, программу развития или Всемирную продовольственную программу, также поступают преимущественно от развитых стран. США здесь традиционно лидируют, хотя точные суммы ежегодно отличаются в зависимости от приоритетов Конгресса.

Что страны получают обратно: польза и разочарование

Большие плательщики – США, Китай, европейские государства – получают, прежде всего, влияние. Постоянные члены Совета Безопасности (США, Китай, Российская Федерация, Великобритания, Франция) имеют право вето, позволяющее блокировать любое невыгодное решение. Именно поэтому Российская Федерация уже более 3 лет блокирует серьезные резолюции по поводу своей агрессии против Украины, а США – по ситуации в секторе Газа. Для развивающихся стран ООН – это источник гуманитарной помощи, миротворческих контингентов и технической поддержки. Бангладеш, Индия, Пакистан и Непал ежегодно посылают тысячи военных в миротворческие миссии и получают компенсацию из бюджета операций.

Но для многих аналитиков это неравноценный обмен. Большие доноры жалуются на неэффективность: США, например, в бюджете на 2026 год предложили полностью прекратить финансирование миротворческих операций, ссылаясь на неудачи миссий. Развивающиеся страны сетуют, что их голос в Совете Безопасности почти не слышен. Для Украины, которая переживает полномасштабную войну, ООН стала символом беспомощности: резолюции Генеральной Ассамблеи принимаются, но у них нет обязательной силы, а Совет Безопасности не может даже ввести действенные санкции против агрессора.

Пути реформирования: от расширения до ограничения вето

Реформа ООН обсуждается десятилетиями, но реальный прогресс минимален. Главная проблема – Совет Безопасности, созданный в 1945 году для мира, где царили 5 победителей войны. Сегодняшний мир иной. Группа G4 (Бразилия, Германия, Индия, Япония) предлагает расширить Совет до 25–26 мест, добавив 6 постоянных мест без вето на первом этапе. Африканский союз требует не менее двух постоянных мест для Африки с правом вето. США в 2024 году заявили, что поддерживают два постоянных места для африканских государств, но без вето, а также представительство для Германии, Индии и Японии.

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш неоднократно призвал : "Этот Совет следует расширить и сделать его более репрезентативной для современных геополитических реалий". Франция и Великобритания поддерживают промежуточный вариант: сначала создать новые места на 10–15 лет с возможностью превратить их в постоянные. Однако любое изменение требует одобрения двумя третями государств-членов и ратификации постоянными членами. Само право вето делает реформу почти невозможной: ни один постоянный член не желает его терять.

Кроме того, в 2025 году из-за финансового кризиса в ООН рассматривают внутренние реформы: объединение департаментов, сокращение "раздутых" руководящих должностей и перераспределение ресурсов ближе к местам конфликтов. Это могло бы сэкономить средства, но не решит главную проблему – политическую парализацию.

Будущее без ООН: возможна ли замена?

Полная ликвидация ООН маловероятна – слишком многие государства инвестировали в нее десятилетиями. Но если кризис усугубится и организация потеряет легитимность, на его месте может возникнуть вакуум. Некоторые эксперты предсказывают усиление региональных блоков: НАТО для Европы, Африканский союз для Африки, АСЕАН для Азии. Экономические вопросы, вероятно, перейдут в Группу двадцать, где уже сегодня обсуждают глобальные вызовы без права вето.

Некоторые аналитики предлагают создать новую организацию – "Лигу демократий" или обновленный глобальный форум без постоянных членов вето. Однако история показывает, что без согласия великих государств ни одна новая структура не заработает. Россия и Китай, скорее всего, не присоединятся к формату, где их влияние снизится. Для Украины это будет означать, что гарантии безопасности придется искать в двусторонних соглашениях и прочных альянсах, а не в универсальной организации.

Кризис ООН – это не просто финансовая нехватка или бюрократия. Это отражение глубочайшего раскола современного мира. Организация все еще выполняет важную работу: координирует гуманитарную помощь, борется с изменением климата, разрабатывает стандарты прав человека. Но в главном – остановке войн – она проигрывает. Пока постоянные члены Совета Безопасности используют его как арену для геополитической борьбы, а не инструмент мира, конфликты будут продолжаться. Реформа возможна, но требует политической воли, которой сегодня не хватает. Без нее ООН рискует превратиться в символический клуб, а мир – в арену, где каждый сильный действует по своему усмотрению.