Уйгурский вопрос в интересах Дональда Трампа

США ввели ограничительные меры против действующих и бывших чиновников из Синцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая. Причина – нарушение прав уйгуров и других местных мусульман. Под санкции попали секретарь местного комитета Компартии Чэнь Цюаньго, зампредседателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного округа Ван Миншань, партийный секретарь управления безопасности Хо Люцзюнь и бывший заместитель партийного секретаря Чу Хайлунь. Санкции предусматривают замораживание средств указанных китайских граждан на территории Штатов и запрет американским резидентам вести с ними дела. Теперь им запрещен въезд в США. Санкции ввели на основании "Акта Магнитского" и подписанного в июне президентом США Дональдом Трампом закона о политике в сфере обеспечения прав человека для уйгуров.



Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США во вмешательстве во внутренние вопросы его страны и пригрозил ответными действиями. С одной стороны, действия Вашингтона могут спровоцировать ухудшения отношений с Пекином, побудить китайцев в знак протеста отказаться соблюдать достигнутых в начале года договоренностей в торговой сфере. С другой стороны, в Белом доме неспроста вспомнили о нарушении прав китайских мусульман накануне президентских выборов в ноябре.

Уйгурский вопрос: проблема сепаратизма

Синцзян-Уйгурский автономный округ или Восточный Туркестан является одним из наиболее проблемных регионов для китайских коммунистов. Спокон веков там сильны центробежные настроения. После того как Империя Цин окончательно захватила государственные образования уйгуров в 1759 г., там не прекращается борьба за восстановление независимости. В 19-20 веке в Синцзян (в переводе с китайского "новая граница") прошли восстания уйгуров. Им даже удавалось на короткие периоды восстанавливать государственность в 1865-77, 1933-34, 1944-49 годах. После прихода к власти в Китае коммунистов, они стали заселять Синцзян-Уйгурский автономный район представителями многочисленного китайского этноса хань, чтобы разбавить влияние уйгуров.

Находящиеся в изгнании уйгуры умеренных взглядов в 1992 г. основали Всемирный Уйгурский Конгресс и выступили за предоставление Пекином широкой автономии Синцзян-Уйгурскому автономному району, а также признали мирные методы борьбы. Головной болью руководства Китая стали уйгурские радикальные исламисты, основавшие в 1993 г. террористическую организацию "Исламское Движение Восточного Туркестана", которая выступает за создание теократического государства в приграничье Китая и Казахстана. По мнению Координатора Евразийского центра им. Льва Гумилева в Кыргызстане Валерия Синько, китайские власти воспринимают уйгурских экстремистов в качестве угрозы для реализации своей транспортно-инвестиционной инициативы "Один пояс, один путь" в странах Центральной Азии. Существуют опасения вторжения боевиков ИГИЛ в Восточный Туркестан с территории соседнего Афганистана, где они враждуют с Движением Талибан, которое заключило мирные договоренности с США. Подразделения, состоящие из уйгурских боевиков, существуют в террористической организации ИГИЛ. В 2017 году они опубликовали видеообращение к китайским властям и пригрозили вернуться в Китай и отомстить за угнетаемых соплеменников.

В 2017-19 годах в сети муссировалась информация, что китайские власти заключили контракт с гонконгской частной военной компанией Frontier Services Group на создание в Синцзян-Уйгурском автономном районе тренировочного лагеря по подготовке китайских силовиков для борьбы с исламскими экстремистами и охраны инфраструктурных объектов. К слову, Frontier Services Group создал бывший офицер американского элитного спецподразделения "Морские котики" Эрик Принс, известный как основатель частной военной компании Blackwater.

Уйгурский вопрос: ГУЛАГ по-китайски

В Пекине опасаются распространения исламского экстремизма среди 18 млн мусульман, проживающих в Китае, и потому проводят политику их насильственной ассимиляции. Уйгуры отличаются от среднестатистических граждан КНР и близки в культурном и языковом плане узбекам, казахам и другим народам бывших советских республик Средней Азии. С 2014 г. уйгуров отправляют в хорошо охраняемые "лагеря перевоспитания", где их насильственно заставляют учить китайский язык, изучать коммунистическую идеологию, принуждают работать. Китайские власти называют их центрами профессионально-технического обучения. Давление на уйгуров ужесточилось после назначения в 2016 году на пост секретаря Компартии Синцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Цюаньго, ранее занимавшего аналогичную должность в Тибете, другом центробежном регионе Китая. Повсеместно в регионе были установлены камеры видеонаблюдения.

Сенатор-республиканец Марко Рубио считает очевидной ответственность властей Китая в нарушении прав человека и преступлений против человечества, поскольку они держат в заключении, как минимум, миллион уйгуров, казахов и киргизов, исповедующих ислам. В лагерях перевоспитания практикуются побои заключенных, лишение еды, издевательства. По информации аналитиков Наоми Конрад и Александра Елкина, задержанных уйгуров заставляют самостоятельно выбрать преступление, за которое их осуждают. Мусульманам запрещают читать Коран, и совершать обряды. Женщинам запрещено носить хиджаб. В таких лагерях люди могут провести от нескольких месяцев до нескольких лет. Единственный способ вновь оказаться на свободе – это проявлять лояльность коммунистическому режиму. Даже после выхода из лагерей, на работе, за уйгурами продолжают пристально следить представители китайских спецслужб.

Аналитики Айван Уотсон и Бен Уесткотт уверены в том, что китайские "лагеря перевоспитания" являются местом культурного геноцида этнических групп Китая, которые отличаются от самого многочисленного этноса хань, поскольку им запрещают придерживаться своих традиций и обычаев. По данным экспертов, бывают случаи, когда пребывание в "лагерях перевоспитания" заканчиваются летальным исходом – бывшая заключенная уйгурка по имени Турсун так потеряла своего сына.

Уйгурский вопрос: предвыборный трюк Трампа

Персональные санкции – это уже не первый случай давления США на Китай за последнее время. Ранее под американскими санкциями оказалось управления общественной безопасности Восточного Туркестана. В конце июня госсекретарь США Майк Помпео объявил об ограничении в выдачи виз членам Компартии Китая, причастных к принятию закона о безопасности Гонконга. Этот документ создает основания для подавления акций протеста местных либералов и сторонников укрепления автономии региона накануне выборов в местный Законодательный совет. В начале июля США продемонстрировали силу и направили два авианосца для участия в учениях в Южно-Китайском море, где военно-морской флот Китая препятствует свободному международному судоходству и незаконно создает военные объекты.

В Белом доме выбрали подходящий момент для того, чтобы привлечь внимание международной общественности к проблеме нарушения прав уйгуров в Китае. После гибели во время задержания полицией афроамериканцев Джорджа Флойда в Миннеаполисе и Рэйшарда Брукса в Атланте, американские города охватили крупные общественные беспорядки, погромы при участии сторонников ультралевого крыла Демократической партии. Протестующим свойственно обвинять американского президента в расизме, ксенофобии, потакании полицейскому насилию, неспособности объединить американское общество. Накануне президентских выборов Трамп оказался не в лучшем свете. На фоне протестов растет популярность его соперника, кандидата-демократа Джо Байдена.

С помощью санкций против китайских чиновников, Трамп дает понять американцам и всему миру, что обвинения в его адрес беспочвенны, и он готов защищать права даже уйгуров, которые не имеют никакого отношения к США. Трамп нагнетает антикитайские настроения в надежде объединить американское общество перед угрозой со стороны государства, которое не разделяет демократические ценности. Также Трамп упрекает Китай в том, что его руководство не предприняло должных мер для предотвращения распространения коронавируса. Хозяин Овального кабинета хочет отвлечь международное сообщество от нестабильности и беспорядков в США.

Исключение из правил

Порой Штаты не менее жестоко обращаются с мусульманами, чем Поднебесная. В тюрьме Гуантанамо, где США содержат террористов и исламских экстремистов, практикуется имитация утопления, лишения сна, пытки громкой музыкой, травля собаками, побои, многочасовое стояние на коленях, насильственное кормление через нос по специальной трубке во время священного для мусульман месяца Рамадан, когда они не употребляют пищу от восхода солнца до заката. В 2007 году сотрудники частной военной компании Blackwater хладнокровно расстреляли 17 человек в Багдаде. По данным Международного уголовного суда, к пыткам задержанных могли быть причастны американские военные и сотрудники спецслужб в Афганистане.

Массовые акции протеста являются такой же головной болью для президента США Дональда Трампа, как и для председателя КНР Си Цзиньпиня. За время акций протеста в Гонконге в 2019-20 годах китайские правоохранители арестовали свыше 9 тыс. человек, в то время как с конца мая до середины июня американская полиция арестовала 10 тыс. протестующих. Нарушения прав человека могут иметь место в любой стране в зависимости от обстоятельств.

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