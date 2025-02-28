Торговая война между США и Китаем: новый виток эскалации

Торговая война между США и КНР, постепенно набирающая обороты в 2025 году, для большинства экономистов и политиков в мире не стала сюрпризом, поскольку команда действующего президента США Дональда Трампа еще задолго до его победы на выборах, анонсировала жесткие меры по защите внутреннего рынка от крупных мировых экономик, к которым в первую очередь. Однако, обострение противостояния между двумя экономическими гигантами вызывает определенную обеспокоенность, так как это косвенно может повлиять на общую экономическую ситуацию во всем мире.

Торговая война между США и Китаем

Поднятие тарифов США и КНР

Начало торговой войны между США и Китаем во второй срок президентства Дональда Трампа стало очевидным после введения новых тарифов. 1 февраля 2025 года администрация Трампа объявила о 10% тарифе на все китайские импорты, что вызвало немедленный ответ со стороны Китая. Пекин ввел свои пошлины в размере 10–15% на импорт американской нефти, сжиженного природного газа, сельскохозяйственной техники и других товаров.

В ответ на меры США Китай не только поднял тарифы, но и ввел экспортный контроль на 26 видов редкоземельных металлов, в частности вольфрам, критически важных для производства полупроводников и высокотехнологичных устройств. Также китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Google и внесли американские компании PVH Group (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) и биотехнологическую компанию Illumina в список "ненадежных субъектов", обвинив их в дискриминационных действиях в отношении китайских компаний.

Ситуация накалилась после того, как США 4 февраля 2025 года ввели дополнительные 25% пошлины на импорт стали и алюминия. Аналитики из Peterson Institute for International Economics отмечают, что средний тариф на китайские импорты в США оставался на уровне 19% с 2020 года и новая волна пошлин может значительно увеличить расходы для американских потребителей.

По оценкам Goldman Sachs, нынешние китайские тарифы касаются $14 млрд американских товаров, в то время как США ввели тарифы на китайский импорт на общую сумму $525 млрд. Китайские власти также подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), хотя из-за блокирования США назначения новых арбитров, механизм разрешения торговых споров ВТО фактически парализован.

"Это уже в пятый раз подряд, когда Пекин отвечает тарифам вместо того, чтобы проводить необходимые реформы. Первые четыре раза это происходило в первый срок Трампа и также не дало никаких результатов. В какой-то момент президент Трамп должен понять, что тарифы не дадут ему того, чего он хочет от Китая", — отмечает Райан Янг, старший экономист Института конкурентоспособного предпринимательства (Competitive Enterprise Institute), выступающей за дерегуляцию адвокационной группы в комментарии для CBS MoneyWatch.

Ник Марро, главный экономист по Азии и руководитель отдела глобальной торговли в Economist Intelligence Unit (EIU), сообщил DW, что во многих аспектах США, похоже, потеряют больше на первом этапе эскалации тарифов.

"Тарифы по своей сути являются налогом, который платят американские потребители", — отметил Марро, особенно когда эти меры "внедряются очень хаотично, без особого предупреждения".

Когда американские розничные торговцы платят повышенные оптовые цены на импортные товары, рост стоимости обычно переводится на потребителей. Во время первой торговой войны Трампа с Китаем тарифы Пекина были направлены на сельскохозяйственную продукцию из США, особенно на сою, что сильно отразилось на американских фермерах.

Экономические вызовы Китая

Вместе с тем экономика Китая сталкивается с собственными вызовами, включая низкое потребление и кризис на рынке недвижимости. В 2024 году доля американской нефти в китайском импорте составила всего 1,7%, а импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) достиг 5,4%, хотя ранее показывал рост. Китай также закупает около 3% угля из США, что делает влияние новых пошлин ограниченным.

Чтобы стимулировать внутреннее потребление, правительство Китая в 2024 году приняло пакет мер, в том числе снижение процентных ставок и программу поддержки местных органов власти на $1,4 трлн. Однако эффективность этих мер остается под вопросом на фоне общей экономической нестабильности.

Китай, скорее всего, сместит свою торговую стратегию на развивающиеся страны, поскольку он имеет дело с огромным избытком из-за падения внутреннего потребления.

Возможные последствия для мировой экономики

Очевидно, что торговое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира будет иметь долгосрочные последствия, заставляя как компании, так и правительства искать новые стратегические решения. Многие американские корпорации, особенно в технологическом секторе, уже пересматривают свои производственные цепи и ищут альтернативные площадки для производства за пределами Китая.

В ответ Китай активно расширяет торговлю с развивающимися странами, хотя перенасыщение китайских товаров на внешних рынках вызывает беспокойство в таких странах, как Мексика, Индонезия и Таиланд. Хотя в мире будут более осторожно относиться к ведению бизнеса из США при президентстве Трампа, это не значит, что Китай сможет легко завоевывать новые рынки сбыта.

Растущее напряжение между США и Китаем может стимулировать другие страны к более независимой торговой политике. Экономисты прогнозируют, что Европейский Союз, Индия и страны Юго-Восточной Азии могут воспользоваться ситуацией и увеличить свое присутствие на мировом рынке, предлагая альтернативные торговые маршруты. По сравнению с первой торговой войной во время первого срока Трампа страны мира диверсифицируют цепи поставок и варианты торговли во избежание зависимости от Китая.

Перспективы и возможные сценарии развития событий

Неопределенность остается ключевым фактором в этом конфликте. Администрация Трампа может использовать тарифы как рычаг давления для пересмотра торговых соглашений, однако есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля, причинив ущерб обеим сторонам. Китай со своей стороны демонстрирует готовность к длительной борьбе, используя различные механизмы влияния, включая санкции против американских компаний и расширение торговых связей с другими странами.

Если США продолжат давление, это может привести к еще большей изоляции американской экономики, поскольку страны могут начать искать альтернативные рынки и торговых партнеров. Кроме того, Китай сталкивается с внутренними проблемами, которые могут ограничить его возможности в ведении долгосрочной торговой войны.

Остается открытым вопрос, готовы ли США и Китай к компромиссу, или же торговое противостояние будет только усиливаться в ближайшие годы. В любом случае ситуация на мировом рынке будет оставаться нестабильной, а последствия этих решений будут ощущаться еще долгое время.