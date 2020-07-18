Африка разделится на части и появится новый океан – исследование

Африканский континент очень медленно расслаивается, тем временем, рождается новый океан. Об этом пишет NBC News.

Так, новые спутниковые данные помогли ученым лучше разобраться в особенностях тектонического разлома под глубиной земли в восточноафриканском регионе Афар. Пустынное пространство расположено на стыке трех тектонических плит, которые очень медленно отделяются друг от друга. Сложный геологический процесс через миллионы лет, по словам ученых, может расколоть Африку на две части и создать новый океанический бассейн. На данный момент самое очевидное доказательство этого – трещина длиной 56 км в Эфиопской пустыне, появившаяся в 2005 году.

"Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный рифт становится океаническим", - сказал один из исследователей Кристофер Мур.

Предполагается, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5–10 миллионов лет. Этому способствует движение тектонических плит. Так, кора Земли состоит из десятков тектонических образований неправильной формы, которые постоянно сталкиваются, накладываются и расходятся. Последние 30 миллионов лет Арабская плита двигалась в сторону от Африки, из-за чего возникли Красное море и Аденский залив. А Сомалийская плита отдаляется от Нубийской, что создает линию разлома вдоль Великой рифтовой долины, пролегающей через Эфиопию и Кению. Добавим, что еще одной причиной континентального разлома в регионе ученые называют то, что огромный шлейф перегретых горных пород поднимается из мантии Земли под Восточной Африкой.

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