Браконьер в Уганде получил 11 лет тюрьмы за убийство редкой гориллы

Жителя Уганды приговорили к 11 годам заключения за убийство горной гориллы по имени Рафики. Об этом сообщает издание ВВС.

Феликс Бьямукама признал себя виновным в незаконном проникновении на территорию парка Бвинди и убийстве гориллы. По его словам, он и трое других отправились в парк с целью охоты на мелких животных, а Рафики он убил в целях самообороны.



Горилла пропала без вести 1 июня, а ее тело на следующий день обнаружила поисковая группа. Экспертиза показала, что Рафики был убит острым предметом, проникшим в его внутренние органы.



Животному было примерно 25 лет, он был лидером группы из 17 горных горилл. Они любили контактировать с людьми в заповеднике.



"Смерть Рафики делает группу нестабильной, и существует вероятность того, что она может распасться", – отметил зоозащитник Башир Ханги.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что зоозащитники обнаружили новый способ защитить носорогов от браконьеров, которые безжалостно их истребляют десятками.





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