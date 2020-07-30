kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

10952.57

ETH/USD

318.86

LTC/USD

54.67

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.85

EUR/UAH

32.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка Браконьер в Уганде получил 11 лет тюрьмы за убийство редкой гориллы
commentss НОВОСТИ Все новости

Браконьер в Уганде получил 11 лет тюрьмы за убийство редкой гориллы

Сам обвиняемый утверждал, что горную гориллу убил в целях самозащиты

сегодня, 14:39
Автор:

Екатерина Белоброва
Браконьер в Уганде получил 11 лет тюрьмы за убийство редкой гориллы

Жителя Уганды приговорили к 11 годам заключения за убийство горной гориллы по имени Рафики. Об этом сообщает издание ВВС

Феликс Бьямукама признал себя виновным в незаконном проникновении на территорию парка Бвинди и убийстве гориллы. По его словам, он и трое других отправились в парк с целью охоты на мелких животных, а Рафики он убил в целях самообороны.

Горилла пропала без вести 1 июня, а ее тело на следующий день обнаружила поисковая группа. Экспертиза показала, что Рафики был убит острым предметом, проникшим в его внутренние органы.

Животному было примерно 25 лет, он был лидером группы из 17 горных горилл. Они любили контактировать с людьми в заповеднике.

"Смерть Рафики делает группу нестабильной, и существует вероятность того, что она может распасться", – отметил зоозащитник Башир Ханги. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что зоозащитники обнаружили новый способ защитить носорогов от браконьеров, которые безжалостно их истребляют десятками.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!