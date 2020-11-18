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Главная Новости Мир Африка Единственного в мире белого жирафа спасают от браконьеров
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Единственного в мире белого жирафа спасают от браконьеров

Самец белого жирафа остался единственным представителем в мире

сегодня, 21:11
Автор:

Диденко Светлана

В этом году всех его родственников убили преступники ради прибыли.

Единственного в мире белого жирафа спасают от браконьеров

Фото: zip.news

Защитники животных поставили электронную метку единственному представителю белых жираф, чтобы защитить его от браконьеров. Животное находится на территории заповедника в Кении.

Данные от маячка поступать на спутник и зоозащитники смогут отслеживать жирафа в режиме реального времени.

Самец родился с редким генетическим отклонением — лейкизм, когда кожа потеряла свой пигмент. Важно подчеркнуть, что животное не альбинос.

В марте этого года браконьеры выследили и убили двух таких животных — самку и ее детеныша. Они были белокожими поэтому теперь он остался единственным представителем в мире.

Защитники из организации "Ishaqbini Hirola", которая следит животных в этом районе, сообщают, что маячок для отслеживания прикрепили 8 ноября к одному из рожков самца. Устройство ежечасно обновляется, поэтому зоозащитники имеют точную информацию о местонахождении животного.

Впервые необычных животных заметили в марте 2016 года, через год удалось сделать фотографии матери и детеныша в кенийском заповеднике.

По информации Африканского фонда дикой природы (AWF), за последние три десятилетия популяция уменьшилась на 40% из-за браконьерства. На них охотятся через шкуру и мясо животных. В дикой природе осталось чуть более 68 тысяч особей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-54988355
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