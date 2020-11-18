Единственного в мире белого жирафа спасают от браконьеров

В этом году всех его родственников убили преступники ради прибыли.



Фото: zip.news

Защитники животных поставили электронную метку единственному представителю белых жираф, чтобы защитить его от браконьеров. Животное находится на территории заповедника в Кении.

Данные от маячка поступать на спутник и зоозащитники смогут отслеживать жирафа в режиме реального времени.

Самец родился с редким генетическим отклонением — лейкизм, когда кожа потеряла свой пигмент. Важно подчеркнуть, что животное не альбинос.

В марте этого года браконьеры выследили и убили двух таких животных — самку и ее детеныша. Они были белокожими поэтому теперь он остался единственным представителем в мире.

Защитники из организации "Ishaqbini Hirola", которая следит животных в этом районе, сообщают, что маячок для отслеживания прикрепили 8 ноября к одному из рожков самца. Устройство ежечасно обновляется, поэтому зоозащитники имеют точную информацию о местонахождении животного.

Впервые необычных животных заметили в марте 2016 года, через год удалось сделать фотографии матери и детеныша в кенийском заповеднике.

По информации Африканского фонда дикой природы (AWF), за последние три десятилетия популяция уменьшилась на 40% из-за браконьерства. На них охотятся через шкуру и мясо животных. В дикой природе осталось чуть более 68 тысяч особей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в зоопарке под Киевом родился детеныш жирафа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!