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Главная Новости Мир Африка Египет получит очередной кредит МВФ
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Египет получит очередной кредит МВФ

Общая сумма кредитов для Египта составит 5,2 млрд долларов

сегодня, 08:22
Автор:

Сергей Медведев

Международный валютный фонд продолжает развивать свои кредитные программы для стран мира. Так, кредитная программа  stand-by для Египта получила одобрение на очередной транш, размер которого составит 1,67 млрд долларов. Такое решение принял Исполнительный совет финансовой организации, сообщает пресс-служба МВФ.

Египет получит очередной кредит МВФ

Египет продолжает долгосрочную программу МВФ

“Исполнительный совет МВФ завершил  первый обзор программы экономических реформ Египта в рамках 12-месячной программы stand-by, что позволило властям получить около 1,67 млрд долларов”, — сказано в сообщении. 

Отмечается, что правительство Египта уже получило порядка 3,6 млрд долларов в рамках долгосрочной программы кредитования, которая была утверждена 26 июня. Общая сумма финансовой поддержки должна составить 5,2 млрд долларов. Дальнейшие транши будут основываться на будущих экономических обзорах.

 В МВФ отмечают, что власти Египта ведут успешную борьбу с эпидемией коронавируса и справляются с сопутствующими ей проблемами в экономике и социальной защите населения.

“Однако перспективы по-прежнему сопряжены с риском, особенно в связи с тем, что вторая волна пандемии усиливает неопределенность в отношении темпов восстановления экономики страны и всего мира”, — уточняют в МВФ.

Также, специалисты Фонда настаивают на продолжении реформирования ряда структур страны.

Как сообщал портал "Комментарии", этом году Украина уже не сможет получить транш от Международного валютного фонда. Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" сообщил советник Андрея Ермака — Тимофей Милованов.

Советник назвал получение транша нереальным из-за дефицита времени. Но Украина может достичь договоренности с МВФ о получении денег из других источников. Этот вариант позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с Международным валютным фондом.
 


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Источник: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/12/18/pr20382-egypt-imf-executive-board-completes-first-review-under-the-stand-by-arrangement
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