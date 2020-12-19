Египет получит очередной кредит МВФ

Язык
Coinspot 19.12.2020
BTC/USD
22911.91
ETH/USD
651.11
LTC/USD
106.48
НБУ 19.12.2020
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
34.49
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Международный валютный фонд продолжает развивать свои кредитные программы для стран мира. Так, кредитная программа stand-by для Египта получила одобрение на очередной транш, размер которого составит 1,67 млрд долларов. Такое решение принял Исполнительный совет финансовой организации, сообщает пресс-служба МВФ.
Египет продолжает долгосрочную программу МВФ
Отмечается, что правительство Египта уже получило порядка 3,6 млрд долларов в рамках долгосрочной программы кредитования, которая была утверждена 26 июня. Общая сумма финансовой поддержки должна составить 5,2 млрд долларов. Дальнейшие транши будут основываться на будущих экономических обзорах.
В МВФ отмечают, что власти Египта ведут успешную борьбу с эпидемией коронавируса и справляются с сопутствующими ей проблемами в экономике и социальной защите населения.
Также, специалисты Фонда настаивают на продолжении реформирования ряда структур страны.
Как сообщал портал "Комментарии", этом году Украина уже не сможет получить транш от Международного валютного фонда. Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" сообщил советник Андрея Ермака — Тимофей Милованов.Советник назвал получение транша нереальным из-за дефицита времени. Но Украина может достичь договоренности с МВФ о получении денег из других источников. Этот вариант позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с Международным валютным фондом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости