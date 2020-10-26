Фотофакт: археологи раскопали огромное количество древних саркофагов в Египте

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Татьяна Веремеева
Археологи в Египте обнаружили еще один большой тайник
неоткрытых саркофагов в Саккаре. Об этом пишет CNN.
О подробностях находки пока известно мало. Местные власти
сообщили только о том, что в результате раскопок нашли огромное количество
деревянных саркофагов. Министр туризма и древностей страны Халед Эль-Энани
сообщил в Instagram, что находка составила десятки гробов. Он также добавил,
что они были "запечатаны с древних времен".
Считается, что коллекция саркофагов, хранящихся в трех недавно обнаруженных гробницах, насчитывает более 2500 лет. Также были найдены цветные и позолоченные статуи.
Напомним, ранее в городе Саккара, который находится приблизительно в 30 км от Каира, были обнаружены древние захоронения. В сентябре археологи обнаружили здесь почти 30 закрытых гробов в одной из трех погребальных шахт глубиной от 10 до 12 метров. Местные власти сообщали, что тогда общее количество найденных захоронений выросло до 59.
По мнению исследователей, в гробах находятся
высокопоставленные государственные деятели и священники из 26-й династии,
правившей Египтом с 664 по 525 год до нашей эры.
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