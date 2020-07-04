Громкий взрыв прогремел возле порта в столице Сомали Могадишо

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Татьяна Веремеева
Рядом с портом в столице Сомали Могадишо рано утром в
субботу прогремел громкий взрыв. Об этом пишет The
Jerusalem Post.
Очевидцы сообщили, что взрыв произошел после того, как
террорист-смертник въехал в контрольно-пропускной пункт рядом с портом. Полиция
пока не прокомментировала ситуацию и ничего не сообщила о жертвах.
Медсестра городской больницы в свою очередь рассказала,
что к ней поступили 5 человек, пострадавшие в результате взрыва.
Отметим, конфликт в Сомали продолжается с 1991 года,
когда клановые военачальники свергли диктатора Сиада Барре, а затем набросились
друг на друга.
С 2008 года исламистская воинствующая группировка "Аш-Шабааб"
ведет борьбу за свержение центрального правительства и установление своего
правления, основанного на собственной жесткой интерпретации Исламского
шариатского права.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо, погибло около 100
человек. Во время теракта погибли
от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре
иностранца.
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