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Главная Новости Мир Африка Громкий взрыв прогремел возле порта в столице Сомали Могадишо
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Громкий взрыв прогремел возле порта в столице Сомали Могадишо

В больнице рассказали о пять пострадавших в результате взрыва в Могадишо

сегодня, 08:33
Автор:

Татьяна Веремеева
Громкий взрыв прогремел возле порта в столице Сомали Могадишо

Рядом с портом в столице Сомали Могадишо рано утром в субботу прогремел громкий взрыв. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел после того, как террорист-смертник въехал в контрольно-пропускной пункт рядом с портом. Полиция пока не прокомментировала ситуацию и ничего не сообщила о жертвах.

Медсестра городской больницы в свою очередь рассказала, что к ней поступили 5 человек, пострадавшие в результате взрыва.

Отметим, конфликт в Сомали продолжается с 1991 года, когда клановые военачальники свергли диктатора Сиада Барре, а затем набросились друг на друга.

С 2008 года исламистская воинствующая группировка "Аш-Шабааб" ведет борьбу за свержение центрального правительства и установление своего правления, основанного на собственной жесткой интерпретации Исламского шариатского права.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо, погибло около 100 человек. Во время  теракта  погибли  от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре иностранца.


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