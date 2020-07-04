Громкий взрыв прогремел возле порта в столице Сомали Могадишо

Рядом с портом в столице Сомали Могадишо рано утром в субботу прогремел громкий взрыв. Об этом пишет The Jerusalem Post.



Очевидцы сообщили, что взрыв произошел после того, как террорист-смертник въехал в контрольно-пропускной пункт рядом с портом. Полиция пока не прокомментировала ситуацию и ничего не сообщила о жертвах.

Медсестра городской больницы в свою очередь рассказала, что к ней поступили 5 человек, пострадавшие в результате взрыва.

Отметим, конфликт в Сомали продолжается с 1991 года, когда клановые военачальники свергли диктатора Сиада Барре, а затем набросились друг на друга.

С 2008 года исламистская воинствующая группировка "Аш-Шабааб" ведет борьбу за свержение центрального правительства и установление своего правления, основанного на собственной жесткой интерпретации Исламского шариатского права.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сомали взорвался заминированный автомобиль в Могадишо, погибло около 100 человек. Во время теракта погибли от взрыва 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четыре иностранца.

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