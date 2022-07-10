Кремлевская пропаганда в Африке: какую роль играет Пригожин

Кремлевская пропаганда распространяет дезинформацию в Африке. Об этом пишет Share America.

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"Пригожин наиболее известен финансированием Агентства интернет-исследований (IRA), фермы троллей, известной распространением дезинформации по всему миру. В отчете Государственного департамента Пригожин назван "менеджером и финансистом" группы Вагнера, он назван доверенным лицом Кремля для "проведения тайных вооруженных операций за границей".

В отчете Госдепартамента США отмечается, что Пригожин пытался влиять на африканскую политику с учетом интересов россии через: компании, эксплуатирующие природные ресурсы Африки; общественных деятелей; подставные компании под видом общественных организаций; манипуляции в социальных сетях и кампании по дезинформации.

Ранее правительство США, Европейский Союз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина за распространение дезинформации и другую деятельность, угрожающую безопасности стран. По данным Министерства финансов США, примеры такого вредного влияния включают в себя спонсирование фальшивых миссий по наблюдению за выборами в Зимбабве, Мадагаскаре, Демократической Республике Конго (ДРК), Южной Африке и Мозамбике.

Администраторы соцсетей Meta и Twitter блокировали интернет-операции пропаганды в Африке. Речь идет об удалении фейковых аккаунтах в Фейсбуке в 2020 году, связанных с Пригожиным. Эти пользователи пропагандировали политику россии и были нацелены прежде всего на Центральноафриканскую Республику и в меньшей степени на Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик и Южную Африку.

В 2021 году Twitter удалил аккаунты, имеющие связи с Пригожиным, что пропагандировали пророссийскую точку зрения в Центральноафриканской Республике. В 2022 году были удалены аккаунты Фейсбука в Нигерии, Камеруне, Гамбии, Зимбабве и ДРК, которые пытались обманом заставить местных журналистов написать положительные статьи о россии.

"В некоторых частях Африки российское правительство обратилось к группе Вагнера, которую Пригожин помогает финансировать, чтобы помочь достичь внешнеполитических целей Путина. Группу Вагнера часто ассоциируют со шквалом целенаправленной дезинформации", — говорится в тексте.

По словам Кевина Лимонье, специалиста по геополитике, группа Вагнера – это "галактика организаций с разными названиями, которые трудно отследить". Наемников используют для ведения войн или обеспечения безопасности, обучения дружественных режимов. Эксперты говорят, что группа Вагнера была и в Украине, и в Сирии, и в Ливии, и в Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Мали. Центр стратегических и международных исследований признал причастными войска Вагнера к смертной казни 300 мирных жителей в Мали.

Как писал портал, после заявлений Токаева между руководством Казахстана и Кремлем ухудшились отношения.

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