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Мост Блукренс: как выглядит самое высокое в мире место для банджи-прыжков (ФОТО)

К мосту через реку Блукренс в Африке приезжают сотни туристов

13 января 2022, 23:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В мире так много увлекательных видов спорта, но банджи-джампинг остается одним из самых экстремальных видов. Австралия и Новая Зеландия остаются лучшими местами для всех видов банджи-джампинга. Но самая высокая точка, где можно прыгнуть с тарзанки, находится на мосту Блукренс в Южной Африке. Чтобы получить незабываемые впечатления от прыжков на тарзанке, сюда приезжают путешественники со всех уголков мира.

Мост Блукренс: как выглядит самое высокое в мире место для банджи-прыжков (ФОТО)

Мост через реку Блукранс в Южной Африке (фото из открытых источников)

Мост Блукренс расположен над рекой Блукренс в Южной Африке. На высоте 216 метров. Благодаря своей популярности это место стало точкой, где некоторые люди достигли мировых рекордов по прыжкам с тарзанки. В частности;

-107 прыжков Скотта Хантли – это самое большое количество прыжков на тарзанке за день.

— 96-летний Мор Кит – самый старший человек в мире, совершивший прыжок с тарзанки.

Банджи-мост Блукренс эксплуатируется компанией Face Adrenalin уже более двух десятилетий, и, хотя многие организации по прыжкам с тарзанки регистрировали серьезные несчастные случаи, банджи-мост Блукренс не зафиксировал ни одного несчастного случая с момента своего первого запуска в 1997 году. Имея такой отличный послужной список, путешественники могут смело совершать столько скачков, сколько пожелают, поскольку им гарантирована безопасность.

Прыжок в длину на мосту Блукренс – это увлекательное и незабываемое ощущение. Помимо прилива адреналина, который почувствуют путешественники, прыжки с тарзанки на мосту Блукренс – это достижение, которым можно похвастаться, поскольку не все путешественники могут набраться смелости прыгнуть с высоты 216 метров, привязав к ногам только веревки. Живописные виды даже позволяют сделать несколько красивых снимков на камеру.

К слову, здесь можно насладиться другими интересными вещами, в частности:

— путешественники могут насладиться прекрасным видом на прекрасную реку Блукренс, прежде чем спрыгнуть с моста.

— прогулка по мосту Блукренс для более живописных видов

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что африканский город Сен-Луи поглощается океаном.

 


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Источник: https://www.thetravel.com/highest-bungee-jump-on-earth/
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