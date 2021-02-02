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Главная Новости Мир Африка Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой - подробности ситуации
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Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой - подробности ситуации

Яркий оргазм вызвал разрыв кровеносных сосудов в головном мозге

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

В одной из африканских республик Малави произошел несчастный случай — мужчина умер во время секса с проституткой. О ситуации сообщает издание Daily Star.

Мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой - подробности ситуации

В Африке мужчина погиб от оргазма во время секса с проституткой. Фото: abnews.ru

Африканец Чарльз Маджава, которому было 35 лет, уехал к проститутке в город Фаломбе. Однако во время полового акта потерял сознание и умер.

Стоит отметить, что накануне он выглядел вполне здоровым.

Работница сексуальной сферы побоялась вызвать скорую. Вместо этого она спрашивала советов у своих знакомых.

Впоследствии все же медики забрали тело мужчины, спасать его было уже поздно.

Судмедэксперт установил, что причиной смерти является "чрезмерный оргазм". Именно он повлиял на сердечно-сосудистую систему человека и вызвал разрыв кровеносных сосудов в головном мозге.

Полиция подтвердила диагноз и сообщила, что секс-работница не причастна к смерти Чарльза Маджавы. Соответственно, никаких обвинений ей предъявлено не будет.

Напомним, что на днях в Словакии состоялся необычный инцидент. Грабитель решил ограбить заправку. Он был вполне серьезным. 24-летний парень угрожал убить персонал и посетителей. В этот момент на спасение пришла неизвестная женщина. Она уверенно направилась к преступнику в подсобку и занялась с ним оральным сексом. Развязку истории читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в минувшие выходные четыре человека погибли, став жертвами стихии в Австрии. Жертвами лавин стала пара — 37-летняя женщина и 38-летний мужчина, а также подросток и еще один человек, которому было 48 лет. Подробности бедствия читайте в нашем материале.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/02/extreme/
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