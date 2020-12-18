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Главная Новости Мир Африка На свободу с чистой совестью: в Мозамбике амнистируют около 1800 заключенных
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На свободу с чистой совестью: в Мозамбике амнистируют около 1800 заключенных

Амнистия коснется тех, кто отсидел большую часть срока и отличался хорошим поведением

сегодня, 13:47
Автор:

Павел Зинченко
Президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что намерен помиловать всех заключенных, которые отбыли по крайней мере половину своего срока и показали "примерное поведение" в тюрьме. Лидер Мозамбика также намерен помиловать пожилых заключенных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Президент Ньюси заявил, что, хотя некоторые из ранее помилованных вернулись к совершению преступлений, это не было причиной отказывать в помиловании тем, кто показал хорошее поведение.
Министр юстиции Хелена Кида сообщила журналистам, что около 1800 заключенных получат помилование президента Ньюси и все будут освобождены к концу декабря.
Ожидается, что президентское помилование ослабит давление на переполненные тюрьмы Мозамбика, где во время пандемии Covid-19 условия содержания в тюрьмах стали угрозой для здоровья заключенных.
В апреле этого года парламент страны принял закон об амнистии, специально для того, чтобы решить проблему переполненности и остановить распространение Covid-19 в тюрьмах. По этой амнистии 5032 заключенных были освобождены от наказания сроком до одного года.
Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, сколько украинцев пребывает в заграничных тюрьмахСреди них — более 6 тысяч осуждены за криминальные преступления. Всего же в заграничных местах лишения свободы пребывает 11 968 украинцев. Если верить статистике ООН по состоянию на 2017 год, то в общей сложности заграницей пребывают около шести миллионов эмигрантов из Украины. Из них практически половина живет в России. 
Также издание "Комментарии" расскажет, зачем в ОРДЛО ввели наказания за информацию о коронавирусе.

На свободу с чистой совестью: в Мозамбике амнистируют около 1800 заключенных

ФОТО: Foreign Policy


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Источник: https://www.arise.tv/mozambican-prisoners-with-exemplary-behaviour-to-get-presidential-pardon/
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