На свободу с чистой совестью: в Мозамбике амнистируют около 1800 заключенных

Президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что намерен помиловать всех заключенных, которые отбыли по крайней мере половину своего срока и показали "примерное поведение" в тюрьме. Лидер Мозамбика также намерен помиловать пожилых заключенных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Президент Ньюси заявил, что, хотя некоторые из ранее помилованных вернулись к совершению преступлений, это не было причиной отказывать в помиловании тем, кто показал хорошее поведение.

Министр юстиции Хелена Кида сообщила журналистам, что около 1800 заключенных получат помилование президента Ньюси и все будут освобождены к концу декабря.

Ожидается, что президентское помилование ослабит давление на переполненные тюрьмы Мозамбика, где во время пандемии Covid-19 условия с одержания в тюрьмах стали угрозой для здоровья заключенных.

В апреле этого года парламент страны принял закон об амнистии, специально для того, чтобы решить проблему переполненности и остановить распространение Covid-19 в тюрьмах. По этой амнистии 5032 заключенных были освобождены от наказания сроком до одного года.

Среди них — более 6 тысяч осуждены за криминальные преступления. Всего же в заграничных местах лишения свободы пребывает 11 968 украинцев. Если верить статистике ООН по состоянию на 2017 год, то в общей сложности заграницей пребывают около шести миллионов эмигрантов из Украины. Из них практически половина живет в России. Как сообщало издание "Комментарии", стало известно, сколько украинцев пребывает в заграничных тюрьмах

Также издание "Комментарии" расскажет, зачем в ОРДЛО ввели наказания за информацию о коронавирусе.

ФОТО: Foreign Policy

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