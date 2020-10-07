Набожные воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви

Пара раскаявшихся грабителей попросили священника отпустить грехи после того, как ограбили церковь. Об этом сообщает New York Post.

Фото: nypost.com

Так, стало известно, что Соломон Укейма, приходской священник ордена Святого Августина в городе Макурди, Нигерия, сообщил местным властям об ограблении его церкви. Эта история была бы заурядной, если бы не одно "но" — собирая ценности по церкви на глазах у священника, воры одновременно просили у него прощения за содеянный грех.

"Они умоляли меня о прощении, грабя все подряд. Один из них, забирая все, что он выбрал, говорил: "Прости нас, святой отец!" А потом они собрали награбленное и ретировались. Но мне понравилось их спокойствие", — рассказал священнослужитель.

Инцидент произошел ночью – воры проникли во двор храма около 2 часов, а затем добрались до кабинета пастора, где и застали его. Они забрали телефоны, звуковое оборудование, одежду, продукты питания. Также воры потребовали у священника 5 миллионов нигерийских найр (около $13 тыс), но таких денег у него не оказалось.

Также священник подчеркнул, что простил их, ибо они не ведают, что творят.

Полиция города подтвердила факт ограбления. Было заведено уголовное дело.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Одесской области грабители вынесли из аптеки маски и антисептики, оставив записку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!