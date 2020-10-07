Набожные воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви

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Дмитрий Симоненко
Пара
раскаявшихся грабителей попросили священника отпустить грехи после того, как
ограбили церковь. Об этом сообщает New York Post.
Фото: nypost.com
Так, стало
известно, что Соломон Укейма, приходской священник ордена Святого Августина в
городе Макурди, Нигерия, сообщил местным властям об ограблении его церкви. Эта
история была бы заурядной, если бы не одно "но" — собирая ценности по церкви на
глазах у священника, воры одновременно просили у него прощения за содеянный грех.
Инцидент
произошел ночью – воры проникли во двор храма около 2 часов, а затем добрались до кабинета пастора, где и застали его. Они забрали телефоны, звуковое оборудование, одежду,
продукты питания. Также воры потребовали у священника 5 миллионов нигерийских
найр (около $13 тыс), но таких денег у него не оказалось.
Также
священник подчеркнул, что простил их, ибо они не ведают, что творят.
Полиция
города подтвердила факт ограбления. Было заведено уголовное дело.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Одесской области грабители вынесли из аптеки маски и антисептики, оставив записку.
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