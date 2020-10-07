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Главная Новости Мир Африка Набожные воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви
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Набожные воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви

По факту ограбления полиция завела уголовное дело, ведь в отличие от церкви, закон более жесток

сегодня, 20:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пара раскаявшихся грабителей попросили священника отпустить грехи после того, как ограбили церковь. Об этом сообщает New York Post.

Набожные воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви

Фото: nypost.com

Так, стало известно, что Соломон Укейма, приходской священник ордена Святого Августина в городе Макурди, Нигерия, сообщил местным властям об ограблении его церкви. Эта история была бы заурядной, если бы не одно "но" — собирая ценности по церкви на глазах у священника, воры одновременно просили у него прощения за содеянный грех.

"Они умоляли меня о прощении, грабя все подряд. Один из них, забирая все, что он выбрал, говорил: "Прости нас, святой отец!" А потом они собрали награбленное и ретировались. Но мне понравилось их спокойствие", — рассказал священнослужитель.

Инцидент произошел ночью – воры проникли во двор храма около 2 часов, а затем добрались до кабинета пастора, где и застали его. Они забрали телефоны, звуковое оборудование, одежду, продукты питания. Также воры потребовали у священника 5 миллионов нигерийских найр (около $13 тыс), но таких денег у него не оказалось.

Также священник подчеркнул, что простил их, ибо они не ведают, что творят.

Полиция города подтвердила факт ограбления. Было заведено уголовное дело. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Одесской области грабители вынесли из аптеки маски и антисептики, оставив записку.

 


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