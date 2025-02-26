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Неизвестная смертельная болезнь убила более 50 человек в Конго: причиной стало поедание летучих мышей

В Демократической Республике Конго новая вспышка неизвестной болезни.

сегодня, 11:30
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Slava Kot

В Демократической Республике Конго вспыхнула загадочная смертельная болезнь, которая унесла жизни более 50 человек. Медики связывают ее начало с употреблением летучих мышей в пищу, но точная причина остается неизвестной.

Неизвестная смертельная болезнь убила более 50 человек в Конго: причиной стало поедание летучих мышей

Неизвестная болезнь у Конго. Фото из открытых источников

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с середины января в провинции Экватор зафиксирован 431 случай заболевания, из которых 53 завершились летально. Наиболее пострадало село Бомате в регионе Басанкусу, где с 13 февраля погибли 45 человек из 419 больных.

Симптомы болезни включают лихорадку, сильную рвоту и внутреннее кровотечение. В большинстве случаев летальность наступала спустя 48 часов после появления первых признаков. Директор местной больницы Бикоро Серж Нгалебато назвал этот фактор "действительно тревожным".

Первые случаи неизвестной болезни были зафиксированы среди троих детей, съевших мертвую летучую мышь. Фраза "неизвестная болезнь" в первую очередь означает, что болезнь еще не обнаружена. Вероятно, это известная болезнь, но отсутствие доступного тестирования не может ее окончательно определить.

В настоящее время образцы 13 случаев показали отрицательный результат на вирусы Эбола и Марбург, но ВОЗ сообщила, что медицинские команды исследуют другие потенциальные причины, включая малярию, пищевое отравление, брюшной тиф, менингит или другие вирусные геморрагические лихорадки.

"Мы проверяем, это другая инфекция, или это какой токсический агент. Мы должны увидеть, что можно сделать и в какой момент ВОЗ может помочь", — сказал спикер ВОЗ Тарик Яшаревич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре прошлого года неизвестная болезнь убила 143 человека в Демократической Республике Конго.

Также "Комментарии" писали, что в Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который может поражать людей тем же путем, что и COVID-19.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/25/unknown-illness-kills-in-north-west-drc
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