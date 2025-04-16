Необычная контрабанда: что планировали незаконно вывезти из Кении

Двух бельгийских 19-летних юношей обвинили в пиратстве на дикой природе. Причина – у них нашли тысячи муравьев, упакованных в пробирки. А это, по словам властей Кении, часть тенденции торговли мелкими и менее известными видами, пишет издание CNN.

Кения. Фото из открытых источников

Лорной Дэвид и Зеппе Лодевейкс скрывали 5000 муравьев в гостевом доме. В суде они объяснили, что собирали муравьев ради развлечения и не знали, что это незаконно.

В отдельном уголовном деле кениец Деннис Нганг и вьетнамец Дух Хунг Нгуен также были обвинены в незаконной торговле в одном зале суда после их ареста во время хранения 400 муравьев.

"Служба охраны дикой природы Кении заявила, что четверо мужчин были вовлечены в торговлю муравьями на рынки в Европе и Азии, и что к виду принадлежал messor cephalotes, характерный крупный муравей- жнец красного цвета, происходящий из Восточной Африки. Незаконный экспорт муравьев "но только под и лишает местные громады и исследовательские учреждения потенциальных экологических и экономических выгод", — пишет издание.

В прошлом Кения вела борьбу с торговлей частями тел крупных видов диких животных, таких как слоны, носороги и панголины. Но дела против четырех мужчин свидетельствуют о "сдвигах в тенденциях торговли — от культовых крупных млекопитающих до менее известных, но экологически важных видов".

Отмечается, что 5000 муравьев, найденных в гостевом доме, где остановились вероятные злоумышленники, были упакованы в 2244 пробирки. Они были наполнены ватой, чтобы муравьи могли выжить в течение месяцев. Власти Кении оценили муравьев в 1 миллион шиллингов (7700 долларов). Цены на муравьи могут сильно разниться в зависимости от вида и рынка.









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