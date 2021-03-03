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Подробности трагедии обвала шахты в Буркина-Фасо

Начато расследование причин произошедшего

сегодня, 02:36
Автор:

Ольга Чародий

Инцидент, который унес жизни 11 человек, произошел 28 февраля в провинции Бам  в северной части Буркина-Фасо. Там обвалилась шахта, в которой добывали золото. Погибли 11 сотрудников шахты, три человека получили ранения, сообщает CGTN.

Подробности трагедии обвала шахты в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо произошел обвал (фото из открытых источников)

 Для помощи пострадавшим и ликвидации последствий трагедии  были мобилизованы все силы Министерства полезных ископаемых страны и внутренних служб.  Причины обвала на данный момент не установлены, ведется следствие по нескольким основным версиям.

 Правительство страны выразило соболезнования родным и близким погибших. Также власти страны призвали шахтеров соблюдать правила безопасности при проведении подземных работ по добыче полезных ресурсов. Буркина-Фасо находится на 4 месте в Африке по добыче золота. В минувшем году в стране было добыто около 60 тонн золота.

Напомним, компания China Molybdenum с 2019 года применяет технологию 5G на шахте Сандаочжуан в центральном Китае. Технологическая инновация позволяет работать в шахте отдаленно. Это важно, учитывая тот факт, что мир продолжает находиться под давлением пандемии Covid-19. Компания CCTV сообщила, что технология 5G позволяет рабочим дистанционно управлять оборудованием на шахте с высокой точностью благодаря высокой скорости и низкой задержке подключения. 

Рабочие, находясь у себя дома, могут в режиме реального времени выполнять тяжелую, но деликатную работу. Использование таких изображений демонстрирует прогресс Китая в области технологий. На данный момент на ранних этапах внедрения технологии не замечено никаких недостатков. Впрочем, степень ее реализации также неясна. Например, актуальным ост


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Источник: https://africa.cgtn.com/2021/03/01/11-killed-in-gold-mine-collapse-in-burkina-faso/
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