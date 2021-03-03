Подробности трагедии обвала шахты в Буркина-Фасо

Инцидент, который унес жизни 11 человек, произошел 28 февраля в провинции Бам в северной части Буркина-Фасо. Там обвалилась шахта, в которой добывали золото. Погибли 11 сотрудников шахты, три человека получили ранения, сообщает CGTN.

В Буркина-Фасо произошел обвал (фото из открытых источников)

Для помощи пострадавшим и ликвидации последствий трагедии были мобилизованы все силы Министерства полезных ископаемых страны и внутренних служб. Причины обвала на данный момент не установлены, ведется следствие по нескольким основным версиям.

Правительство страны выразило соболезнования родным и близким погибших. Также власти страны призвали шахтеров соблюдать правила безопасности при проведении подземных работ по добыче полезных ресурсов. Буркина-Фасо находится на 4 месте в Африке по добыче золота. В минувшем году в стране было добыто около 60 тонн золота.

Напомним, компания China Molybdenum с 2019 года применяет технологию 5G на шахте Сандаочжуан в центральном Китае. Технологическая инновация позволяет работать в шахте отдаленно. Это важно, учитывая тот факт, что мир продолжает находиться под давлением пандемии Covid-19. Компания CCTV сообщила, что технология 5G позволяет рабочим дистанционно управлять оборудованием на шахте с высокой точностью благодаря высокой скорости и низкой задержке подключения.

Рабочие, находясь у себя дома, могут в режиме реального времени выполнять тяжелую, но деликатную работу. Использование таких изображений демонстрирует прогресс Китая в области технологий. На данный момент на ранних этапах внедрения технологии не замечено никаких недостатков. Впрочем, степень ее реализации также неясна. Например, актуальным ост

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