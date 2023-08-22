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Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС

Активисты Южной Африки встретили российскую делегацию с антивоенным и антиимпериалистическим призывами.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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В Южной Африке 22 августа начинается саммит лидеров стран БРИКС. Вместо Путина российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако жители ЮАР встретили российского политика с протестами и антивоенными призывами.

Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Местные активисты и жители собрались, чтобы продемонстрировать свое несогласие с деятельностью России и ее агрессивных действий в отношении Украины. Активисты вышли с украинской символикой и с надписями "Едь домой Лавров", "Нет путинскому империализму", "Верните детей" и другими. Протестующие также призвали прекратить подавление антивоенных протестов в России и гражданскую войну в Эфиопии.


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Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС - фото 2
Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС - фото 3
Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС - фото 4

Южно-Африканская Республика, в преддверии саммита БРИКС. Фото: агентство Anadolu/Getty Images

Ежегодный саммит БРИКС – это встреча развивающихся стран, в которые входят Бразилия, Китай, Россия, Южная Африка и Индия. В этом году саммит проходит в Йоханнесбурге в ЮАР. На встречу приехали лидеры стран, в том числе президент Бразилии Лула да Силва и глава КНР Си Цзиньпин.

Россию представляет руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров. Такое решение было принято из-за ордера на арест, который был выдан в марте Международным уголовным судом на Путина, подозреваемого в похищении украинских детей. Ордер на арест президента России действует на территории ЮАР, поэтому существует вероятность того, что Путина могли арестовать в этой стране и передать в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о британском генерале, который рассказал о трех сценариях окончания войны в Украине.



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