Поезжай домой Лавров: представителя России встретили с протестами на саммите БРИКС

В Южной Африке 22 августа начинается саммит лидеров стран БРИКС. Вместо Путина российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако жители ЮАР встретили российского политика с протестами и антивоенными призывами.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Местные активисты и жители собрались, чтобы продемонстрировать свое несогласие с деятельностью России и ее агрессивных действий в отношении Украины. Активисты вышли с украинской символикой и с надписями "Едь домой Лавров", "Нет путинскому империализму", "Верните детей" и другими. Протестующие также призвали прекратить подавление антивоенных протестов в России и гражданскую войну в Эфиопии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Южно-Африканская Республика, в преддверии саммита БРИКС. Фото: агентство Anadolu/Getty Images



Ежегодный саммит БРИКС – это встреча развивающихся стран, в которые входят Бразилия, Китай, Россия, Южная Африка и Индия. В этом году саммит проходит в Йоханнесбурге в ЮАР. На встречу приехали лидеры стран, в том числе президент Бразилии Лула да Силва и глава КНР Си Цзиньпин.

Россию представляет руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров. Такое решение было принято из-за ордера на арест, который был выдан в марте Международным уголовным судом на Путина, подозреваемого в похищении украинских детей. Ордер на арест президента России действует на территории ЮАР, поэтому существует вероятность того, что Путина могли арестовать в этой стране и передать в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожающе отреагировал на передачу Украине первых истребителей F-16.

Также "Комментарии" писали о британском генерале, который рассказал о трех сценариях окончания войны в Украине.