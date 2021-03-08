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Главная Новости Мир Африка Популярный курорт снова готов принять туристов
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Популярный курорт снова готов принять туристов

Известны условия въезда

сегодня, 19:25
Автор:

Таисия Ерохина

Пандемия коронавируса становится более благосклонна к сфере туризма. Все больше стран, среди которых популярные курорты, готовы снова принимать отдыхающих. В этом месяце, 25 марта, откроются для всех туристов Сейшельские острова. Об этом передает ВВС.

Популярный курорт снова готов принять туристов

Фото из открытых источников

Посетители по-прежнему будут обязаны предъявить отрицательный тест на Covid-19. Но при этом сообщается, что Сейшельские острова открываются для приема посетителей со всего мира с 25 марта, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Однако южноафриканцам будет запрещен въезд в страну до дальнейшего уведомления.

Так, в январе Сейшельские Острова объявляли, что открыты только для вакцинированных путешественников.

По словам министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде, теперь от посетителей потребуется только предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до отъезда.

При въезде на Сейшельские острова не будет никаких карантинных требований или ограничений на передвижение.

Кроме того, минимальный срок пребывания в заведениях по прибытии больше не будет применяться.

Тем не менее, посетители по-прежнему будут обязаны соблюдать другие принятые меры общественного здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование, регулярную дезинфекцию или мытье рук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД рассказали, сколько стран открыли свои границы для украинцев. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что посещать эти страны можно только с соблюдением карантинных норм.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world
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