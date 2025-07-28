Ужасная резня в церкви в ДРК: количество жертв джихадистов резко возросло

По меньшей мере 43 человека, включая 19 женщин и 9 детей, стали жертвами жестокого нападения джихадистов на церковь в городе Команда на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Нападение произошло в ночь на 27 июля, и ответственность за него несет группировка Объединенных демократических сил (ADF), связанная с террористической сетью Исламского государства.

Джихадисты убили десятки человек в церкви в ДР Конго. Фото из открытых источников

28 июля новые данные о количестве жертв сообщила Миссия ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO). Предварительные оценки местных активистов говорили о более чем 30 погибших в провинции Итури, но масштабы оказались значительно больше и теперь известно о 43 убитых человеках. По словам представителей MONUSCO, многие погибли от холодного оружия в церкви.

"Эти целенаправленные нападения на беззащитных гражданских лиц, особенно в местах религиозного поклонения, не только ужасающие, но и грубо нарушают все нормы международного гуманитарного права", — заявила заместитель главы MONUSCO Вивиан ван де Перре.

По словам спикера вооруженных сил ДРК, "около 40 мирных жителей были неожиданно убиты мачете", еще несколько человек получили серьезные ранения. Во многих случаях жертвами стали женщины и дети, которые не имели никакого шанса на спасение. Нападение на церковь в Команде сопровождалось поджогами жилых домов и лавок. Несколько человек были похищены, и их судьба остается неизвестной.

Группировка ADF возникла в 1990-х годах в Уганде, обвиняя власть в преследовании мусульман. С тех пор его деятельность вышла за пределы страны, а боевики активно действуют в приграничных регионах ДРК, превращая Итури и соседние провинции в зону террора. В 2019 году ADF присоединились к Центральноафриканской провинции Исламского государства, которая также имеет групировки в Мозамбике.

Это не первое нападение такого масштаба. В феврале этого года боевики ADF убили более 70 человек в церкви в конголезском городе Майка, которое также находится у границы с Угандой. Группировка регулярно совершает атаки на христианские общины, использует пытки, похищение и насилие как инструменты устрашения и покорения населения.

Несмотря на присутствие миссии ООН и действия армии ДРК, контроль отдаленных регионов страны остается слабым, а ADF используют труднодоступную местность и слабость местных сил безопасности для расширения своей террористической деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо после массового побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.

Также "Комментарии" писали, что в ДРК распространяется неизвестная болезнь, убившая более ста человек.