Ужасная резня в церкви в ДРК: количество жертв джихадистов резко возросло

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Slava Kot
По меньшей мере 43 человека, включая 19 женщин и 9 детей, стали жертвами жестокого нападения джихадистов на церковь в городе Команда на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Нападение произошло в ночь на 27 июля, и ответственность за него несет группировка Объединенных демократических сил (ADF), связанная с террористической сетью Исламского государства.
Джихадисты убили десятки человек в церкви в ДР Конго. Фото из открытых источников
28 июля новые данные о количестве жертв сообщила Миссия ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO). Предварительные оценки местных активистов говорили о более чем 30 погибших в провинции Итури, но масштабы оказались значительно больше и теперь известно о 43 убитых человеках. По словам представителей MONUSCO, многие погибли от холодного оружия в церкви.
По словам спикера вооруженных сил ДРК, "около 40 мирных жителей были неожиданно убиты мачете", еще несколько человек получили серьезные ранения. Во многих случаях жертвами стали женщины и дети, которые не имели никакого шанса на спасение. Нападение на церковь в Команде сопровождалось поджогами жилых домов и лавок. Несколько человек были похищены, и их судьба остается неизвестной.
Группировка ADF возникла в 1990-х годах в Уганде, обвиняя власть в преследовании мусульман. С тех пор его деятельность вышла за пределы страны, а боевики активно действуют в приграничных регионах ДРК, превращая Итури и соседние провинции в зону террора. В 2019 году ADF присоединились к Центральноафриканской провинции Исламского государства, которая также имеет групировки в Мозамбике.
Это не первое нападение такого масштаба. В феврале этого года боевики ADF убили более 70 человек в церкви в конголезском городе Майка, которое также находится у границы с Угандой. Группировка регулярно совершает атаки на христианские общины, использует пытки, похищение и насилие как инструменты устрашения и покорения населения.
Несмотря на присутствие миссии ООН и действия армии ДРК, контроль отдаленных регионов страны остается слабым, а ADF используют труднодоступную местность и слабость местных сил безопасности для расширения своей террористической деятельности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотни женщин были изнасилованы и сожжены заживо после массового побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго.
Также "Комментарии" писали, что в ДРК распространяется неизвестная болезнь, убившая более ста человек.