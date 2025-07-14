Самый старый президент в мире заявил, что снова идет на выборы

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Slava Kot
92-летний президент Камеруна Поль Бия, старейший действующий глава государства в мире, объявил о намерении баллотироваться на восьмой президентский срок. Выборы должны пройти 12 октября 2025 года. Если Поль Бия победит, это продлит его почти 43-летнее пребывание у власти, которое началось еще в 1982 году.
Президент Камеруна Поль Бия. Фото: Укринформ
Поль Бия на платформе X опубликовал обращение на французском и английском языках, где заявил о желании снова стать президентом Камеруна.
Глава правящей Камерунской народно-демократической партии Поль Бия остается одним из фаворитов в президентской гонке. Однако последние месяцы показывают, что его ближайшие союзники пробуют дистанцироваться от камерунского лидера. Министр занятости Исса Чирома Бакари и бывший премьер-министр Белло Буба Майгари, десятилетиями находившиеся в команде Бии, публично выдвинули свои собственные кандидатуры от других партий.
Несмотря на широкую общественную критику власти из-за роста цен, безработицы и низкого качества государственных услуг, оппозиционные силы до сих пор не смогли объединиться вокруг единого кандидата. В настоящее время лидерами оппозиции считаются Морис Камто, занявший второе место на выборах 2018 года и остающийся наиболее известным критиком действующей власти, а также Кабрал Либий – молодой политик из Камерунской партии национального примирения (CPNR), имеющий поддержку части урбанизированной молодежи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге мировых лидеров, которые дольше всего находятся у власти. Почему современный мир находится под властью пожилых людей и что ждать молодежи от такого развития.
Также "Комментарии" писали, что умер "беднейший президент в мире".