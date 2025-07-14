Самый старый президент в мире заявил, что снова идет на выборы

92-летний президент Камеруна Поль Бия, старейший действующий глава государства в мире, объявил о намерении баллотироваться на восьмой президентский срок. Выборы должны пройти 12 октября 2025 года. Если Поль Бия победит, это продлит его почти 43-летнее пребывание у власти, которое началось еще в 1982 году.

Президент Камеруна Поль Бия. Фото: Укринформ

Поль Бия на платформе X опубликовал обращение на французском и английском языках, где заявил о желании снова стать президентом Камеруна.

"Я являюсь кандидатом на президентских выборах 12 октября 2025 года. Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует серьезным стоящим перед нами вызовам. Вместе нет таких вызовов, с которыми мы не можем справиться. Лучшее еще впереди", — написал Бия.

Глава правящей Камерунской народно-демократической партии Поль Бия остается одним из фаворитов в президентской гонке. Однако последние месяцы показывают, что его ближайшие союзники пробуют дистанцироваться от камерунского лидера. Министр занятости Исса Чирома Бакари и бывший премьер-министр Белло Буба Майгари, десятилетиями находившиеся в команде Бии, публично выдвинули свои собственные кандидатуры от других партий.

Несмотря на широкую общественную критику власти из-за роста цен, безработицы и низкого качества государственных услуг, оппозиционные силы до сих пор не смогли объединиться вокруг единого кандидата. В настоящее время лидерами оппозиции считаются Морис Камто, занявший второе место на выборах 2018 года и остающийся наиболее известным критиком действующей власти, а также Кабрал Либий – молодой политик из Камерунской партии национального примирения (CPNR), имеющий поддержку части урбанизированной молодежи.

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