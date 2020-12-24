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Главная Новости Мир Африка Ситуация накаляется: боевики за ночь вырезали и расстреляли более 100 человек
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Ситуация накаляется: боевики за ночь вырезали и расстреляли более 100 человек

Ситуация в Эфиопии накалилась после начала курса на демократические реформы

сегодня, 13:35
Автор:

Павел Зинченко

В Эфиопии в среду на рассвете боевики убили более 100 человек в результате нападения  в западном регионе Бенишангуль-Гумуз, сообщила комиссия по правам человека. Жители описали, как бежали в результате масштабного смертоносного нападения в районе, охваченном этническим насилием.

Ситуация накаляется: боевики за ночь вырезали и расстреляли более 100 человек

ФОТО: Axios

Нападение произошло в деревне Бекоджи в округе Булен в зоне Метекел, говорится в заявлении государственной комиссии по правам человека, в районе, где проживают несколько этнических групп. Вторая по численности населения страна Африки борется с регулярными вспышками насилия с тех пор, как в 2018 году премьер-министром был назначен Абий Ахмед, который ускорил демократические реформы, ослабившие железную хватку государства на региональном соперничестве.

Выборы, назначенные на следующий год, еще больше разожгли накаляющуюся напряженность по поводу земли, власти и ресурсов. В отдельной части страны вооруженные силы Эфиопии уже более шести недель сражаются с повстанцами в северном регионе Тыграй. В результате конфликта беженцами стали около 950 000 человек. Размещение там федеральных войск вызвало опасения по поводу вакуума безопасности в других неспокойных регионах.

Эфиопия также ведет борьбу с повстанцами в районе Оромия и сталкивается с давними угрозами безопасности со стороны сомалийских исламистских боевиков вдоль своей ослабленной восточной границы. Гашу Дугаз, высокопоставленный сотрудник региональной службы безопасности, сказал, что власти знали о нападении на Бенишангуль-Гумуз и проверяли личности нападавших и жертв, но не предоставили дополнительной информации.

Как сообщало издание "Комментарии", Эрдоган задержал 101 террориста в ходе масштабной антитеррористической операции.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-violence-idUSKBN28X26Q
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