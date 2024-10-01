Смертельный вирус в Африке: почти 90% инфицированных не выживают

В Руанде, стране Африки, произошла вспышка вируса Марбург, известного своими опасными симптомами, включающими кровотечения, лихорадку и высокий риск смерти, достигающий 88% среди зараженных. Министерство здравоохранения страны сообщает, что от вируса скончались девять человек, большинство из которых медработники из отделения интенсивной терапии столицы Руанды, Кигали.

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Это первый раз, когда в Руанде зарегистрирована вспышка этого вируса, которая впервые была обнаружена около 60 лет назад в лабораториях в Европе. Вирус переносится от животных к людям, в частности, от фруктовых летучих мышей. Среди симптомов вируса – сильные головные боли, высокая температура, рвота и диарея, а в более сложных случаях – внутренние и внешние кровотечения.

"Заболевание было впервые обнаружено почти шесть десятилетий назад, когда вспышки произошли одновременно в лабораториях в Марбурге и Франкфурте в Германии, а также в столице Сербии Белграде. Другие недавние вспышки произошли в Уганде, Гане и Танзании", — говорится в публикации.

Чтобы остановить распространение вируса, правительство Руанды ограничило количество людей, которые могут посещать похороны до пятидесяти. По данным Bloomberg, медики, подвергшиеся наибольшему удару от этой вспышки, получают поддержку и средства для борьбы с болезнью.

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