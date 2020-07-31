Стало известно, почему в Африке массово умирают слоны

Причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло. Об этом со ссылкой на агентство Reuters пишет "Корреспондент".



"Мы получили больше результатов тестов из других стран, включая США, и пока результаты показывают, что маловероятно, что причиной может быть инфекционный патоген", – сказал глава департамента.

Ранее уже была исключена версия о браконьерстве: на погибших животных не было обнаружено следов насильственной смерти, их бивни - основная цель браконьеров - были целы. Не подтвердилась также версия о том, что животные погибли от сибирской язвы.

Ранее портал Science Alert сообщал, что большинство мертвых слонов были найдены у источников воды в северной части дельты реки Окванго, на территории одного из наиболее охраняемых заповедников Ботсваны. Издание также, ссылается на очевидцев, которые рассказывают, что перед смертью слоны начинали ходить кругами, что, как предположили ученые, может свидетельствовать о повреждении нервной системы.

Слоны начали погибать в южной части Африки с мая 2020 года. К настоящему времени был найден уже 281 труп животных. Расследуют массовую гибель лаборатории трех стран - Канады, ЮАР и Зимбабве.

Напомним, жители южноафриканской страны Ботсвана обнаружили более 350 трупов слонов в дельте реки Окаванго с начала мая.

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