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Главная Новости Мир Африка Тысячи туристов отдыхают в Египте с поддельными ПЦР-тестами
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Тысячи туристов отдыхают в Египте с поддельными ПЦР-тестами

Аэропорт главного курорта страны теперь ужесточил проверки

сегодня, 08:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Туристический город Хургада, Египет, заполнен туристами с поддельными ПЦР-тестами. Отдыхающих настолько много, что МОЗ страны планирует ужесточить проверки для прибывающих в страну через аэропорт Хугарды. 

Тысячи туристов отдыхают в Египте с поддельными ПЦР-тестами

Фото: из открытых источников

Недавно группу украинских туристов в г.Хургада закрыли на карантин прямо в отеле из-за подозрения на коронавирус. Аэропорт города регулярно получал жалобы на поддельные документы. Теперь результаты теста должны быть распечатаны на английском языке и не превышать 72 часов с даты и времени проведения тестирования. Необходимо наличие печати и подписи врача на английском языке, а также водяной знак или международный штрих-код. Можно также использовать официальное электронное письмо из лаборатории.

Аэропорт главного курорта страны больше не принимает рукописные справки. Пассажиры, которые не предоставили результаты тестом, пройдут после прибытия (за свой счет). Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алама и Таба предоставляют возможность сдать тест на коронавирус за $30 (830 грн). С 1 сентября туристы должны предоставить отрицательный тест, который был пройден в течение 72 часов до прибытия.

Напомним, главным поставщиком клиентов для туристической сферы Египта была Россия, которая сейчас также ужесточила проверки. Египет находится в затяжном туристическом кризисе. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что международные авиакомпании вводят "цифровой документ здоровья", который будет хранить информацию о тестах и вакцинах на мобильных телефонах туристов. Приложение протестируется авиакомпаниями в течение нескольких недель. 


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Источник: https://www.tourprom.ru/news/48832/
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Обусуждения

Александр

сегодня, 09:31

$30 тест в Египте. Это в 2 раза дешевле, чем у нас...и результат надёжней.

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